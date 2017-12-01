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5 要闻 2017.12.1 星期五
武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者杨然、通讯员胡文辉）11月28日，武汉市首次举行大学毕业生最低年薪集体合同集中签约仪式，现场签订42份企业集体合同，1份行业性集体合同、1份区域性集体合同，为留汉就业大学生收入提供有效保障。
    收入水平高低是影响大学生留汉就业创业的重要因素，与北上广深等一线城市相比，武汉的薪资水平稍欠竞争力。为突破这一制约留住人才的瓶颈，武汉在全国率先出台大学毕业生指导性最低年薪标准，提出“专科生4万元、本科生5万元、硕士生6万元、博士生8万元”的最低年薪指导价，以吸引更多的大学生留汉创业就业。
    武汉市人社部门相关负责人介绍，此次工资专项集体合同由用人单位与工会签订，合同签订后，最低年薪标准将不再只具有“指导意义”，还多了法律保障，“按照合同约定，初次就业的大学毕业生，试用期满后，企业为其支付的工资不得低于最低年薪标准。”
    签约企业代表、中交第二航务工程局有限公司工会主席张文胜表示，将坚决落实大学毕业生最低年薪标准，努力构建和谐劳动关系，让在汉就业创业的大学生有城市归属感和认同感，为复兴大武汉城市梦想注入源源不断的活力。
    大学毕业生代表谭冲老家在江西南昌，今年刚进入武汉航发集团工作。“把工资待遇标准通过集体合同的形式进行保障，让我们留汉大学生感到特别安心，希望能扎根武汉，让这里成为第二故乡。有梦想，就要留武汉。”
    据悉，武汉市总工会要求各企业工会建立专项工资集体协商制度，为留汉大学生的薪资待遇提供制度层面保障，通过签订和履行工资专项协议，落实留汉大学生的薪资待遇，为武汉打造一支知识型、技能型、创新型的劳动者大军，让大学生在汉发展有目标，有支持，有希望。


   
　