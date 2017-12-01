湖北 转型发展有门道武汉成移动政务新典型十堰根治虹桥市场噪音扰民问题留守在花园武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同东风公司发布首份精准扶贫报告宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户要物质脱贫，也要精神脱贫
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第5版 要闻
·湖北 转型发展有门道
·武汉成移动政务新典型
·十堰根治虹桥市场噪音扰民问题
·留守在花园
·武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同
·东风公司发布首份精准扶贫报告
·宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户
·要物质脱贫，也要精神脱贫
湖北日报电子版
----  
 
5 要闻 2017.12.1 星期五
留守在花园
    湖北日报讯 11月29日，留守妇女正在菊花园里浇水除草。宜都市枝城镇洋津畈村成立农业合作社，组织150多名留守老人和妇女，将无人耕种的1200亩土地，种上花卉和水果，发展观光农业。今年，这批留守老人和妇女，人均增收一万多元。
    （湖北日报全媒记者 杨平 视界网曹礼达 摄）


   
　