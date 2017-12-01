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·十堰根治虹桥市场噪音扰民问题
·留守在花园
·武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同
·东风公司发布首份精准扶贫报告
·宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户
·要物质脱贫，也要精神脱贫
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要闻
2017.12.1 星期五
留守在花园
湖北日报讯 11月29日，留守妇女正在菊花园里浇水除草。宜都市枝城镇洋津畈村成立农业合作社，组织150多名留守老人和妇女，将无人耕种的1200亩土地，种上花卉和水果，发展观光农业。今年，这批留守老人和妇女，人均增收一万多元。
（湖北日报全媒记者 杨平 视界网曹礼达 摄）