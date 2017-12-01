查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 要闻 ·湖北 转型发展有门道 ·武汉成移动政务新典型 ·十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 ·留守在花园 ·武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同 ·东风公司发布首份精准扶贫报告 ·宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户 ·要物质脱贫，也要精神脱贫 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 湖北 转型发展有门道 · 武汉成移动政务新典型 · 十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 · 留守在花园 · 武汉大学生最低年薪标准首次纳入 · 东风公司发布首份精准扶贫报告 · 宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困 · 要物质脱贫，也要精神脱贫 5 要闻 2017.12.1 星期五 十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 王理略 通讯员 叶相成



日前，湖北日报全媒记者走进位于十堰市茅箭区二堰街办辖区内的虹桥建材市场，但见3个金属加工区域大部分门面已经关闭，仅有零星几个铺面在营业。

据茅箭区二堰街办副书记顾教生介绍，到目前为止，虹桥建材市场涉及搬迁的26家门店中，24家已全部搬离，另2家设备已拆除搬离，相关材料待设备安装调试到位后予以搬离。

虹桥建材市场是十堰市大型建材市场之一，于2000年建成投运，市场内先后入驻60余家铝合金加工销售等门店，其中有20多家铝合金加工门店。由于不少门店上面就是居民楼，门店作业时的金属切割和制作产生的噪音让居民们不堪其扰。

这是历史遗留问题！十堰市环保局茅箭分局总工程师杜雨润说，虹桥建材市场自成立以来，一直是茅箭区噪声投诉“老大难”问题。

曾在2012年，家住虹桥市场的市民魏先生就投诉反映：“楼下几个加工门店，有了生意不分昼夜，切割声非常刺耳。”接到投诉后，环保部门抽调10人组成专班，进驻虹桥市场进行专项整治。

通过近一个月集中整治，督导铝合金加工门店采取建隔离间隔声降噪、限制工作时间、限制加工场地等措施，并聘请了环保义务监督员，使虹桥市场噪声污染问题逐步明显好转，商户与居民之间矛盾有所缓解。

但由于虹桥建材市场居民区与工业加工区混杂，噪声扰民很难“断根”。

去年底，中央环保督察进驻湖北，虹桥建材市场噪声投诉被列入中央环保督察案件。对此，茅箭区政府高度重视，专门下达督办文件，并成立环保、城管、二堰街办等单位组成的联合工作组，入驻市场专项整治噪音扰民问题。

联合工作组在督办整改过程中，经与商户多次协商沟通，最终决定将铝合金加工等门店予以搬迁，以达到治标又治本的效果。为了让商户损失降到最小，他们对虹桥市场铝合金加工等门店搬迁后空出来的门面，准备后期引进不产生噪声污染的新业态。

有的已先行先试。一家名为金黄铜艺馆的商铺，以前是做铝合金加工的，现在已转向经营，代理品牌金属工艺品，直接从厂家进成品销售。

该馆负责人孙艳丽说，过去我们门店旁边，有几家高端产品销售商户，我们搞加工产生噪音，对附近居民、商户都有影响，我们也感到有些难为情。后来我们果断转型做品牌销售。

对于经营转型，孙艳丽信心满满：“转型后我们和周边的一些商户一样，都做高端产品销售，互相带动一些高端客户光顾，抱团取暖，互利共赢，效益更看好！”





