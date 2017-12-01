查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 要闻 ·湖北 转型发展有门道 ·武汉成移动政务新典型 ·十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 ·留守在花园 ·武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同 ·东风公司发布首份精准扶贫报告 ·宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户 ·要物质脱贫，也要精神脱贫 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 湖北 转型发展有门道 · 武汉成移动政务新典型 · 十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 · 留守在花园 · 武汉大学生最低年薪标准首次纳入 · 东风公司发布首份精准扶贫报告 · 宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困 · 要物质脱贫，也要精神脱贫 5 要闻 2017.12.1 星期五 武汉成移动政务新典型 支付宝政务服务数量增幅均全国第一 湖北日报讯 湖北日报讯（记者黄磊、通讯员思萤）11月28日，中山大学联合蚂蚁金服发布《移动政务服务报告》。报告显示，全国有364个城市、县域通过支付宝提供政务服务，服务种类共计100项。武汉相关政府部门在支付宝上搭载75项政务服务，一年增长近127%，服务数量、增长幅度均全国第一。

对武汉市民来说，越来越多政务服务只需动动手指。2016年6月，武汉公安在全国首创把身份证装进支付宝，用电子身份卡可在线办理148项公安业务。今年6月，武汉市与蚂蚁金服宣布共建移动智慧城市，蚂蚁金服将技术输出给武汉公交集团，支付宝电子公交卡用户数已突破217万。近日，武汉人社局联合支付宝推出电子社保卡，武汉参保市民在市中心医院等处看病时能用支付宝支付医保和自费费用。

报告负责人郑跃平博士表示，科技企业将人脸识别、AI、大数据等新技术带到移动政务领域，将越来越深入地重构政务服务体验。





