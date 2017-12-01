查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 要闻 ·湖北 转型发展有门道 ·武汉成移动政务新典型 ·十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 ·留守在花园 ·武汉大学生最低年薪标准首次纳入集体合同 ·东风公司发布首份精准扶贫报告 ·宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困户 ·要物质脱贫，也要精神脱贫 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 湖北 转型发展有门道 · 武汉成移动政务新典型 · 十堰根治虹桥市场噪音扰民问题 · 留守在花园 · 武汉大学生最低年薪标准首次纳入 · 东风公司发布首份精准扶贫报告 · 宣恩农民刘守兴主动申请退出贫困 · 要物质脱贫，也要精神脱贫 5 要闻 2017.12.1 星期五 湖北 转型发展有门道 湖北日报讯 人民日报记者 程远州



编者按



《人民日报》11月30日第10版刊发通讯《湖北 转型发展有门道》，报道湖北推动供给侧结构性改革，在转型升级、结构优化、创新驱动方面的探索。本报今予转载，敬请读者关注。

提到湖北经济，你想到的是什么？

是以武钢、武锅、武重等“武字头”为代表的重工业基地的昔日辉煌，是以“煤都”“磷都”为代表的资源型地区的满目尘灰，还是以“产粮第一县”“中国农谷”为代表的长江中下游农业大省的丰饶鱼米？

确实，这些都是湖北省给人的一贯印象。然而，近几年来，肩负着“建成支点、走在前列”的历史使命，湖北依靠供给侧结构性改革，实现了华丽“变脸”：

3.2万亿元，全国第七位，去年，湖北省国内生产总值创下了新中国成立以来的最好水平。过去5年，湖北在全国排名前进了3位。

在经济增长放缓的当下，湖北何以逆势而行？“推进供给侧结构性改革，是湖北破解发展难题、实现经济持续健康发展的必由之路。”湖北省委书记蒋超良一语中的。



转型升级，传统工业“老树发新芽”



湖北省黄石市，黄石大道145号。

走进华新水泥厂旧址，3座高达10余米的巨型水泥窑巍峨壮观。这里曾经是当地工业文明的骄傲，如今即将成为中国水泥博物馆。

这个创始于1907年的水泥厂，由张之洞申办、慈禧太后批准，曾被誉为“远东第一”。

但“拐点”不期而至，去产能的大势所趋，让整个水泥行业随之暗淡。好在华新水泥自10年前行业高歌猛进之时，就开始了谋求转型。

如今的华新水泥，在去除落后产能、产品提档升级的同时，还进军环保产业，将水泥窑变为城市“垃圾处理器”，去年还获得了国家科学技术进步奖二等奖。近3年来，已安全生态化处置生活垃圾250万吨、市政污泥90余万吨，修复城市毒地上千亩，成为全国水泥企业转型升级的领跑者。

华新水泥的突围，正是黄石这座资源枯竭型城市艰难转型的缩影。

4年前，面对资源枯竭、环境破坏、经济放缓的“资源陷阱”，黄石决心破除“恋矿情结”、淘汰落后产能、引进新兴产业。2014年黄石关停367家“五小”企业，年减少产值200亿元，一直高位运行的工业增速应声下跌3.7个百分点。

仅仅4年，这个以“黑粗重”产业为主的工矿城市，抖落满身灰黑，摇身变为以矿产品深加工业、现代制造业和战略新兴产业立市的经济转型示范城市。

壮士断腕的决心和转型定力，背后是省委、省政府用好“指挥棒”，给各地坚决卸下“政绩包袱”：评价各地工作绝不简单看GDP指标，更要看新发展理念落实，更注重发展质量和绿色系数。

去年，湖北压减过剩钢铁产能338万吨，淘汰落后钢铁产能476万吨，关闭退出煤矿158处，化解过剩煤炭产能1011万吨，提前两年超额完成国家下达任务。

面对存量巨大的传统产业，湖北没有简单将其视为包袱，而是对传统企业注入新思维、新模式、新技术，增加技改升级新投入，破除“搞技改是找死，不搞技改就等死”的魔咒。

“十二五”期间，湖北省累计完成技术改造投资1.6万亿元，年均增长23.8%，一批企业“老树发新芽”，在关停落后产能中“接骨重生”。



结构优化，发展新动能加速形成



增速9.1%，对经济增长的贡献率达51.0%，这是今年前三季度湖北第三产业发展的成绩单。

在现代经济体系中，服务业特别是以生产性服务业为代表的高端服务业的“分量”，成为衡量经济“成色”的重要指标。在湖北，服务业正成为经济增长的重要支撑力量。

“最亮眼的是新产业加速成长，新技术加快转化，新业态、新模式爆发式增长，新主体蓬勃发展。”谈及今年的经济数据，湖北省统计局副局长吴中志说。

农业发展短板正在补齐。去年，湖北省遭受罕见洪涝灾害，农业生产依然保持稳定增长。全省实现农业增加值3780.8亿元，同比增长4%。

工业结构逐步向中高端迈进。前三季度，全省装备制造业增加值增长12.8%，高技术制造业增加值同比增长17.8%，快于全部规模以上工业4.9、9.9个百分点。而在战略新兴产业中，湖北的计算机通信及电子设备、医药、电气机械、铁路及航空航天等产业成长速度，均超16%。

湖北还从制约经济发展的薄弱环节入手，着力补齐创新驱动、对外开放、基础设施、生态环保等方面的短板。

针对动能不足的短板，湖北在光电子、集成电路、3D打印、新一代信息技术等15个产业领域，实施100个技术创新重大项目，推进1000项重要科技成果转化应用；组建总规模2000亿元的湖北长江产业基金，重点支持战略性新兴产业发展。

针对对外开放不足的短板，湖北建设14个国家级开发区、9个国家级高新区，营造新经济培育沃土；设立占地120平方公里的湖北自贸区，打造经济转型试验田，提高“走出去”“引进来”水平。近两年落户湖北的世界500强企业新增26家，总数达到254家。



创新驱动，开拓经济发展新天地



大江大湖大武汉。在介绍自己的城市时，武汉人习惯于用“大”这个字眼。

然而，这个曾经“驾乎津门，直追沪上”的“大武汉”，前些年却总被扣上“中部塌陷”的帽子，产业迭代升级难成规模，坐拥百万大学生，却遭遇“人才东南飞”的尴尬。

但武汉人“不服周”，“十二五”开局之年，便喊出了“建设国家中心城市，复兴大武汉”的口号。质疑随之而来——“大武汉”，凭什么复兴？

如今，答案呼之欲出：凭创新。

淘汰落后产能，进军智能制造领域，做大做强现有支柱产业；开辟新兴产业战场，培育壮大高新技术企业；紧随技术革命步伐，超前谋划未来产业。借力科技创新和机制创新，数年间，武汉的经济跑道悄然变轨，高新技术产业产值占全市规模以上工业总产值六成以上，“大武汉”复兴的蓝图呼之欲出。

不止是武汉，在经济竞进提质的过程中，整个湖北都将创新驱动，作为转方式“最根本、最关键”的力量，作为补齐短板，开辟新兴产业战场、培育壮大高新技术产业的“杀手锏”。

5年来，一系列先行先试在湖北展开。

湖北自贸区获批，外向型经济发展迎来开放新平台，湖北加速奔向内陆开放高地；武汉城市圈成为全国首个科技金融改革创新试验区，促进科技资源与金融资源的有效对接；武汉市入列全国全面创新改革试验区，成为改革的“先行区”，纳入国家发展视野，跻身改革创新的第一方阵……

为破解科技成果转换难题，武汉率先出台“黄金十条”，规定科技成果完成人或团队可得转化收益的70%以上，高校院所科研人员下海，可保留岗位3至8年。

创新驱动，人才是关键。“我选湖北”人才战略实施之后，湖北多地相继推出大学生落户“零门槛”政策，吸引人才留下来。武汉市为留住百万大学生，掀起“双创”热潮，推行“青桐计划”，全市遍布“众创空间”，构建出方便创新创业者“找人、找钱、找技术、找场地、找市场、找圈子”的创新孵化生态体系。

今年4月，武汉更进一步，宣布成立招才局，将招才引智列为该市“一把手工程”。5月27日，在汉高校设立20亿元校友基金，全面实施“百万校友资智回汉工程”，至今校友们已用294个项目、1.3万亿元投资“回报”武汉。

去年，全省高新技术产业增加值达5574.54亿元，同比增长13.9%，高新技术企业总数突破4300家，实现三年翻番，稳居中部第一。（原载11月30日《人民日报》）





