查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 新时代 新征程 ·图文：老旧小区改造看“佳苑” ·洪泉村口，乡音乡情心敞亮 ·升级版的民生保障倍加温暖 ·百名马克思主义学者宣讲启动 ·省委宣讲团在仙桃宣讲 ·宣讲进行时 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：老旧小区改造看“佳苑” · 洪泉村口，乡音乡情心敞亮 · 升级版的民生保障倍加温暖 · 百名马克思主义学者宣讲启动 · 省委宣讲团在仙桃宣讲 · 宣讲进行时 4 新时代 新征程 2017.12.1 星期五 宣讲进行时 ·省委宣讲团进机关进企业进高校· 湖北日报讯 ●宣讲地点：省公安厅

11月24日下午，省委宣讲团成员、省委政法委常务副书记、省综治办主任王兴於全面宣讲十九大精神。他说，十九大为做好新时代政法公安工作提供了总遵循，各级公安机关要把学习贯彻十九大精神作为当前最紧要最重要的政治任务，统一思想、凝聚力量，认清使命、强化担当，坚决维护政治安全、社会稳定，积极推进平安法治建设，努力促进社会公平正义，不断满足人民群众对法治、公平、正义、安全等方面的更高需求，真正在用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作上见到实效。 （湖北日报通讯员 肖磊）



●宣讲地点：省知识产权局

11月23日上午，省委宣讲团成员、武汉科技大学马克思主义学院院长唐忠义说，习近平新时代中国特色社会主义思想，开辟了马克思主义新境界、开辟了中国特色社会主义新境界、开辟了治国理政新境界、开辟了管党治党新境界，是新时代党和国家事业发展的理论指导和行动指南。我们要准确把握其时代背景、丰富内涵、精神实质、历史地位、实践要求。（湖北日报全媒记者 王理略 通讯员 沈莹）



●宣讲地点：省公共资源交易监督管理局

11月23日上午，省委宣讲团成员、省委讲师团主任刘爱国指出，十九大是一次在新的历史起点上开启党和国家事业新征程的大会，是一次不忘初心、牢记使命、高举旗帜、团结奋进的大会。我们必须牢固树立四个意识，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定自觉地把党中央各项决策部署落到实处。省公共资源交易监督管理局负责人表示，要紧密结合本单位当前的工作来学习贯彻十九大精神。（湖北日报全媒记者 彭一苇）



●宣讲地点：中钢集团武汉安全环保研究院

11月23日下午，省委宣讲团成员、省环保厅党组书记、厅长吕文艳对十九大精神进行了全面深入讲解。她指出，我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。我省环保高科技企业要以实际行动为实现十九大提出的奋斗目标作出贡献。 （湖北日报全媒记者 彭一苇）



●宣讲地点：中国电建湖北工程公司

11月23日，省委宣讲团成员、省政协港澳台侨和外事委员会副主任王中桥围绕十九大主题及成果、过去五年的历史性成就和历史性变革、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义进入新时代、我国社会主要矛盾的变化、两个一百年的奋斗目标、经济社会发展重大战略部署、坚定不移推进全面从严治党等八个方面，深入宣讲了十九大精神。（湖北日报全媒记者 刘天纵 通讯员 廖勇）



●宣讲地点：中南财经政法大学

11月23日，省委宣讲团成员、省委原副秘书长吕东升从过去五年的历史性成就和历史性变革、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义进入了新时代、我国社会主要矛盾的变化、我国发展的宏伟蓝图与重大战略部署、坚定不移推进全面从严治党等方面，深入解读十九大的主要精神和重大贡献。 （湖北日报全媒记者 韩晓玲 通讯员 陈博）



●宣讲地点：湖北美术学院

11月23日下午，省委宣讲团成员、武汉大学经济与管理学院教授范如国全面宣讲十九大精神。他认为，中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想，实现这个伟大梦想是中国共产党自成立以来就肩负的历史使命。学习贯彻十九大精神，一个重要内容就是牢牢把握新时代中国共产党的历史使命，在新时代中国特色社会主义的伟大实践中，凝聚起亿万人民同心共筑中国梦的磅礴力量。 （湖北日报全媒记者 方琳）



●宣讲地点：湖北中医药高等专科学校

11月23日，省委宣讲团成员、中南财经政法大学教授朱巧玲宣讲十九大精神。她认为，十九大报告是中国共产党迈进新时代、开启新征程、续写新篇章的政治宣言和行动纲领，实现十九大报告中提出的阶段性目标，就要在学习宣传贯彻十九大精神，做到政治认同、思想认同、理论认同、历史认同、现实认同、未来认同。 （湖北日报全媒记者 罗序文 通讯员 王霄）



●宣讲地点：湖北幼儿师范高等专科学校

11月22日上午，省委宣讲团成员、华中农业大学教授李恺指出，十九大报告进一步指明了党和国家事业的前进方向，是全党全国各族人民智慧的结晶，是党团结带领全国各族人民在新时代坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献。

（湖北日报全媒记者 龚雪 通讯员 余金红）





