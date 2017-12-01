查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第4版 新时代 新征程
·图文：老旧小区改造看“佳苑”
·洪泉村口，乡音乡情心敞亮
·升级版的民生保障倍加温暖
·百名马克思主义学者宣讲启动
·省委宣讲团在仙桃宣讲
·宣讲进行时
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 经济
第11版 : 经济
第12版 : 文化
第13版 : 社会/体育
第14版 : 安全观察
第15版 : 东湖
第16版 : 专题
第2版 : 要闻
第3版 : 要闻
第4版 : 新时代 新征程
第5版 : 要闻
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 专题
第9版 : 专题
·
图文：老旧小区改造看“佳苑”
·
洪泉村口，乡音乡情心敞亮
·
升级版的民生保障倍加温暖
·
百名马克思主义学者宣讲启动
·
省委宣讲团在仙桃宣讲
·
宣讲进行时
4
新时代 新征程
2017.12.1 星期五
省委宣讲团在仙桃宣讲
湖北日报讯 湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员尹立群）11月24日，省委宣讲团成员、中国地质大学（武汉）校长王焰新来到仙桃，为该市党员干部集中宣讲十九大精神。
王焰新以《不忘初心，牢记使命，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想》为题，从大会概要、学习新思想、知行合一等方面，全面系统、深入生动地解读了十九大精神。他认为，所有党员干部都要把思想行动统一到十九大精神上来，把力量凝聚到实现十九大确定的各项任务上来。“新时代，新起点，新思想，新使命。”王焰新说，仙桃是全国县域经济百强县市、中国食品产业名城、中国非织造布产业名城，要着力建设现代化经济体系，深化供给侧结构性改革，更加注重发展质量和效益。仙桃还是全国园林城市、首批国家全域旅游示范区，要以更高的站位、更扎实的举措、更有效的方法加快生态文明体制改革，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，打造山清水秀之地，为保护好长江“母亲河”、实现中华民族永续发展作出更大贡献。
听完报告，大家纷纷表示，新时代应有新作为，我们将撸起袖子加油干，唱响乡村振兴曲，围绕建设水乡田园城市的目标，做好水环境治理、水生态修复，让乡村更美，让人民生活更好。