图文：老旧小区改造看“佳苑”洪泉村口，乡音乡情心敞亮升级版的民生保障倍加温暖百名马克思主义学者宣讲启动省委宣讲团在仙桃宣讲宣讲进行时
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 第4版 新时代 新征程
·图文：老旧小区改造看“佳苑”
·洪泉村口，乡音乡情心敞亮
·升级版的民生保障倍加温暖
·百名马克思主义学者宣讲启动
·省委宣讲团在仙桃宣讲
·宣讲进行时
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4 新时代 新征程 2017.12.1 星期五
省委宣讲团在仙桃宣讲
    湖北日报讯 湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员尹立群）11月24日，省委宣讲团成员、中国地质大学（武汉）校长王焰新来到仙桃，为该市党员干部集中宣讲十九大精神。
    王焰新以《不忘初心，牢记使命，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想》为题，从大会概要、学习新思想、知行合一等方面，全面系统、深入生动地解读了十九大精神。他认为，所有党员干部都要把思想行动统一到十九大精神上来，把力量凝聚到实现十九大确定的各项任务上来。“新时代，新起点，新思想，新使命。”王焰新说，仙桃是全国县域经济百强县市、中国食品产业名城、中国非织造布产业名城，要着力建设现代化经济体系，深化供给侧结构性改革，更加注重发展质量和效益。仙桃还是全国园林城市、首批国家全域旅游示范区，要以更高的站位、更扎实的举措、更有效的方法加快生态文明体制改革，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，打造山清水秀之地，为保护好长江“母亲河”、实现中华民族永续发展作出更大贡献。
    听完报告，大家纷纷表示，新时代应有新作为，我们将撸起袖子加油干，唱响乡村振兴曲，围绕建设水乡田园城市的目标，做好水环境治理、水生态修复，让乡村更美，让人民生活更好。


   
　