查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 新时代 新征程 ·图文：老旧小区改造看“佳苑” ·洪泉村口，乡音乡情心敞亮 ·升级版的民生保障倍加温暖 ·百名马克思主义学者宣讲启动 ·省委宣讲团在仙桃宣讲 ·宣讲进行时 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：老旧小区改造看“佳苑” · 洪泉村口，乡音乡情心敞亮 · 升级版的民生保障倍加温暖 · 百名马克思主义学者宣讲启动 · 省委宣讲团在仙桃宣讲 · 宣讲进行时 4 新时代 新征程 2017.12.1 星期五 省委宣讲团在仙桃宣讲 湖北日报讯 湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员尹立群）11月24日，省委宣讲团成员、中国地质大学（武汉）校长王焰新来到仙桃，为该市党员干部集中宣讲十九大精神。

王焰新以《不忘初心，牢记使命，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想》为题，从大会概要、学习新思想、知行合一等方面，全面系统、深入生动地解读了十九大精神。他认为，所有党员干部都要把思想行动统一到十九大精神上来，把力量凝聚到实现十九大确定的各项任务上来。“新时代，新起点，新思想，新使命。”王焰新说，仙桃是全国县域经济百强县市、中国食品产业名城、中国非织造布产业名城，要着力建设现代化经济体系，深化供给侧结构性改革，更加注重发展质量和效益。仙桃还是全国园林城市、首批国家全域旅游示范区，要以更高的站位、更扎实的举措、更有效的方法加快生态文明体制改革，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，打造山清水秀之地，为保护好长江“母亲河”、实现中华民族永续发展作出更大贡献。

听完报告，大家纷纷表示，新时代应有新作为，我们将撸起袖子加油干，唱响乡村振兴曲，围绕建设水乡田园城市的目标，做好水环境治理、水生态修复，让乡村更美，让人民生活更好。





