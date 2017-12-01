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·百名马克思主义学者宣讲启动
·省委宣讲团在仙桃宣讲
·宣讲进行时
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省委宣讲团在仙桃宣讲
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宣讲进行时
4
新时代 新征程
2017.12.1 星期五
百名马克思主义学者宣讲启动
湖北日报讯 湖北日报讯 （记者廖志慧、通讯员李子建）11月29日下午，百名马克思主义学者宣讲十九大精神活动吹响号角。即日起，19支宣讲队将奔赴有关县（市区），面向基层单位和基层群众宣讲。该宣讲活动由省委宣传部、省委高校工委、省委讲师团组织。
高校马克思主义学者宣讲队是我省“一团八队”（1+8）宣讲的重要力量。他们来自省委党校、武汉大学、华中科技大学等19所参与“理论热点面对面”示范点建设的高校。每所高校成立一支宣讲队，到各高校“理论热点面对面”示范点所在县（市区）的企业、农村、机关、学校、社区等基层单位，面向基层群众宣讲。
此次宣讲活动，除了正式的报告会，还将开展入户上门一对一互动宣讲活动。“宣讲活动要加强策划，讲什么内容，采取什么形式，县（市区）要和专家团及时对接，切实增强宣讲的吸引力感染力。”省委宣传部副部长喻立平说。“面对基层群众，要讲透讲活，接地气、冒热气。”省委高校工委副书记、省教育厅党组成员孔祥恩表示，大专家要讲家常话，让人民听得懂、能领会、可落实。