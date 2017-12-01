查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 新时代 新征程 ·图文：老旧小区改造看“佳苑” ·洪泉村口，乡音乡情心敞亮 ·升级版的民生保障倍加温暖 ·百名马克思主义学者宣讲启动 ·省委宣讲团在仙桃宣讲 ·宣讲进行时 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：老旧小区改造看“佳苑” · 洪泉村口，乡音乡情心敞亮 · 升级版的民生保障倍加温暖 · 百名马克思主义学者宣讲启动 · 省委宣讲团在仙桃宣讲 · 宣讲进行时 4 新时代 新征程 2017.12.1 星期五 百名马克思主义学者宣讲启动 湖北日报讯 湖北日报讯 （记者廖志慧、通讯员李子建）11月29日下午，百名马克思主义学者宣讲十九大精神活动吹响号角。即日起，19支宣讲队将奔赴有关县（市区），面向基层单位和基层群众宣讲。该宣讲活动由省委宣传部、省委高校工委、省委讲师团组织。

高校马克思主义学者宣讲队是我省“一团八队”（1+8）宣讲的重要力量。他们来自省委党校、武汉大学、华中科技大学等19所参与“理论热点面对面”示范点建设的高校。每所高校成立一支宣讲队，到各高校“理论热点面对面”示范点所在县（市区）的企业、农村、机关、学校、社区等基层单位，面向基层群众宣讲。

此次宣讲活动，除了正式的报告会，还将开展入户上门一对一互动宣讲活动。“宣讲活动要加强策划，讲什么内容，采取什么形式，县（市区）要和专家团及时对接，切实增强宣讲的吸引力感染力。”省委宣传部副部长喻立平说。“面对基层群众，要讲透讲活，接地气、冒热气。”省委高校工委副书记、省教育厅党组成员孔祥恩表示，大专家要讲家常话，让人民听得懂、能领会、可落实。





