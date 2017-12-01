图文：老旧小区改造看“佳苑”洪泉村口，乡音乡情心敞亮升级版的民生保障倍加温暖百名马克思主义学者宣讲启动省委宣讲团在仙桃宣讲宣讲进行时
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 第4版 新时代 新征程
·图文：老旧小区改造看“佳苑”
·洪泉村口，乡音乡情心敞亮
·升级版的民生保障倍加温暖
·百名马克思主义学者宣讲启动
·省委宣讲团在仙桃宣讲
·宣讲进行时
湖北日报电子版
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4 新时代 新征程 2017.12.1 星期五
百名马克思主义学者宣讲启动
    湖北日报讯 湖北日报讯 （记者廖志慧、通讯员李子建）11月29日下午，百名马克思主义学者宣讲十九大精神活动吹响号角。即日起，19支宣讲队将奔赴有关县（市区），面向基层单位和基层群众宣讲。该宣讲活动由省委宣传部、省委高校工委、省委讲师团组织。
    高校马克思主义学者宣讲队是我省“一团八队”（1+8）宣讲的重要力量。他们来自省委党校、武汉大学、华中科技大学等19所参与“理论热点面对面”示范点建设的高校。每所高校成立一支宣讲队，到各高校“理论热点面对面”示范点所在县（市区）的企业、农村、机关、学校、社区等基层单位，面向基层群众宣讲。
    此次宣讲活动，除了正式的报告会，还将开展入户上门一对一互动宣讲活动。“宣讲活动要加强策划，讲什么内容，采取什么形式，县（市区）要和专家团及时对接，切实增强宣讲的吸引力感染力。”省委宣传部副部长喻立平说。“面对基层群众，要讲透讲活，接地气、冒热气。”省委高校工委副书记、省教育厅党组成员孔祥恩表示，大专家要讲家常话，让人民听得懂、能领会、可落实。


   
　