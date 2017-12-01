查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 新时代 新征程 ·图文：老旧小区改造看“佳苑” ·洪泉村口，乡音乡情心敞亮 ·升级版的民生保障倍加温暖 ·百名马克思主义学者宣讲启动 ·省委宣讲团在仙桃宣讲 ·宣讲进行时 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：老旧小区改造看“佳苑” · 洪泉村口，乡音乡情心敞亮 · 升级版的民生保障倍加温暖 · 百名马克思主义学者宣讲启动 · 省委宣讲团在仙桃宣讲 · 宣讲进行时 4 新时代 新征程 2017.12.1 星期五 洪泉村口，乡音乡情心敞亮 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 别鸣 通讯员 刘明



“昔日歇马山，终日薯当餐；今日烽火台，天天游客满。”11月24日下午，崇阳县白霓镇洪泉村，贫困户孙水亮用当地方言唱了段顺口溜。村里稻场，十来张板凳围成了简易宣讲台，十九大代表、楚剧表演艺术家彭青莲与村民围坐在一起，面对面宣讲十九大精神。“十九大报告提出乡村振兴战略，就是要缩短城乡差距，让农村居民同样过上好日子。”彭青莲一番暖心窝的话，引得村民热烈鼓掌。

洪泉村有8个村民小组，552户，共2056人。由于交通闭塞，缺乏增收产业，村民大都外出打工。80后村党支部书记孙愁介绍，歇马山是洪泉村出了名的穷地方，烽火台是洪泉村去年新建的旅游景点，在精准扶贫工作队的帮扶下，如今洪泉村变身景区村，村民收入大幅增加。“十九大报告提出，保持土地承包关系稳定并长久不变，觉得更有保障了。”村民甘彩霞说，她和丈夫承包了一个占地8亩的苗木基地，同时养了3000只鸡、鸭、鹅，成了全村产业发展示范户。“我也是农民的孩子，之所以有今天的幸福生活，得益于我们生长在这个伟大的国家，身处这个伟大的时代，有共产党的坚强领导……”彭青莲用村民听得懂的话，结合自己的人生故事，宣讲十九大精神。“听党的话，跟党走，我们的日子还会更好！”65岁的老党员孙洪辉说。

村党支部书记孙愁说：“春天来了，万物生长。十九大就像春风化雨，作为村里带头人，要趁着这好时节，带领大家撸起袖子加油干。”

当晚，省歌剧舞剧院送来原汁原味的红色经典歌剧《洪湖赤卫队》。彭青莲说，希望运用红色经典演出的魅力，强化十九大精神宣讲的力量。“洪湖水呀，长呀嘛长又长，太阳一出闪呀嘛闪金光，共产党的恩情比那东海深……”红色精神代代传承，台上台下激情迸发。





