图文：老旧小区改造看“佳苑”洪泉村口，乡音乡情心敞亮升级版的民生保障倍加温暖百名马克思主义学者宣讲启动省委宣讲团在仙桃宣讲宣讲进行时
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 第4版 新时代 新征程
·图文：老旧小区改造看“佳苑”
·洪泉村口，乡音乡情心敞亮
·升级版的民生保障倍加温暖
·百名马克思主义学者宣讲启动
·省委宣讲团在仙桃宣讲
·宣讲进行时
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4 新时代 新征程 2017.12.1 星期五
洪泉村口，乡音乡情心敞亮
    湖北日报讯 湖北日报全媒记者 别鸣 通讯员 刘明

    “昔日歇马山，终日薯当餐；今日烽火台，天天游客满。”11月24日下午，崇阳县白霓镇洪泉村，贫困户孙水亮用当地方言唱了段顺口溜。村里稻场，十来张板凳围成了简易宣讲台，十九大代表、楚剧表演艺术家彭青莲与村民围坐在一起，面对面宣讲十九大精神。“十九大报告提出乡村振兴战略，就是要缩短城乡差距，让农村居民同样过上好日子。”彭青莲一番暖心窝的话，引得村民热烈鼓掌。
    洪泉村有8个村民小组，552户，共2056人。由于交通闭塞，缺乏增收产业，村民大都外出打工。80后村党支部书记孙愁介绍，歇马山是洪泉村出了名的穷地方，烽火台是洪泉村去年新建的旅游景点，在精准扶贫工作队的帮扶下，如今洪泉村变身景区村，村民收入大幅增加。“十九大报告提出，保持土地承包关系稳定并长久不变，觉得更有保障了。”村民甘彩霞说，她和丈夫承包了一个占地8亩的苗木基地，同时养了3000只鸡、鸭、鹅，成了全村产业发展示范户。“我也是农民的孩子，之所以有今天的幸福生活，得益于我们生长在这个伟大的国家，身处这个伟大的时代，有共产党的坚强领导……”彭青莲用村民听得懂的话，结合自己的人生故事，宣讲十九大精神。“听党的话，跟党走，我们的日子还会更好！”65岁的老党员孙洪辉说。
    村党支部书记孙愁说：“春天来了，万物生长。十九大就像春风化雨，作为村里带头人，要趁着这好时节，带领大家撸起袖子加油干。”
    当晚，省歌剧舞剧院送来原汁原味的红色经典歌剧《洪湖赤卫队》。彭青莲说，希望运用红色经典演出的魅力，强化十九大精神宣讲的力量。“洪湖水呀，长呀嘛长又长，太阳一出闪呀嘛闪金光，共产党的恩情比那东海深……”红色精神代代传承，台上台下激情迸发。


   
　