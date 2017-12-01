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4
新时代 新征程
2017.12.1 星期五
洪泉村口，乡音乡情心敞亮
湖北日报讯 湖北日报全媒记者 别鸣 通讯员 刘明
“昔日歇马山，终日薯当餐；今日烽火台，天天游客满。”11月24日下午，崇阳县白霓镇洪泉村，贫困户孙水亮用当地方言唱了段顺口溜。村里稻场，十来张板凳围成了简易宣讲台，十九大代表、楚剧表演艺术家彭青莲与村民围坐在一起，面对面宣讲十九大精神。“十九大报告提出乡村振兴战略，就是要缩短城乡差距，让农村居民同样过上好日子。”彭青莲一番暖心窝的话，引得村民热烈鼓掌。
洪泉村有8个村民小组，552户，共2056人。由于交通闭塞，缺乏增收产业，村民大都外出打工。80后村党支部书记孙愁介绍，歇马山是洪泉村出了名的穷地方，烽火台是洪泉村去年新建的旅游景点，在精准扶贫工作队的帮扶下，如今洪泉村变身景区村，村民收入大幅增加。“十九大报告提出，保持土地承包关系稳定并长久不变，觉得更有保障了。”村民甘彩霞说，她和丈夫承包了一个占地8亩的苗木基地，同时养了3000只鸡、鸭、鹅，成了全村产业发展示范户。“我也是农民的孩子，之所以有今天的幸福生活，得益于我们生长在这个伟大的国家，身处这个伟大的时代，有共产党的坚强领导……”彭青莲用村民听得懂的话，结合自己的人生故事，宣讲十九大精神。“听党的话，跟党走，我们的日子还会更好！”65岁的老党员孙洪辉说。
村党支部书记孙愁说：“春天来了，万物生长。十九大就像春风化雨，作为村里带头人，要趁着这好时节，带领大家撸起袖子加油干。”
当晚，省歌剧舞剧院送来原汁原味的红色经典歌剧《洪湖赤卫队》。彭青莲说，希望运用红色经典演出的魅力，强化十九大精神宣讲的力量。“洪湖水呀，长呀嘛长又长，太阳一出闪呀嘛闪金光，共产党的恩情比那东海深……”红色精神代代传承，台上台下激情迸发。