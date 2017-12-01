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文/图 湖北日报全媒记者 杨麟 通讯员 徐昌洪 徐伟宇



编者按



社区是家的港湾，承载着千家万户的幸福。

迈入新时代，社区治理，如何变革创新，满足居民多样化需求？

十九大报告提出，打造共建共治共享的社会治理格局。加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。

11月17日起，湖北日报全媒记者深入宜昌市伍家岗区和平佳苑小区、武汉市武昌区百瑞景社区、秭归县茅坪镇陈家坝村，探寻社区共建共治共享的生动实践、成功路径。

频频出险的老旧燃气管、水管更换一新，乱搭乱建的出租屋被拆除，破损道路重修刷黑，墙面挂满绿色植物，变身景观墙，大树下，草地上，老人儿童尽享悠闲……

短短5个月，曾经遭居民嫌弃的老旧小区——宜昌市伍家岗区大公桥街道和平佳苑小区，就成为众人羡慕的都市温馨家园。

十九大报告提出，保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题。伍家岗区民政局局长王辉介绍，5月起，伍家岗区直面老旧小区难题，对136个老旧小区进行分批改造，和平佳苑小区是首批试点小区。

11月底，记者蹲点该小区，探寻老旧小区改造治理新路径。



设施老化，老小区拉响警报



“隔三差五，不是下水道、化粪池堵了，就是燃气泄漏，真闹心。”小区居民说，“许多条件好的居民早就搬走了，剩下的大多是困难户，因为环境差，这里房价都比周围便宜一大截。”

和平佳苑小区前身是宜昌市物资局下属公司家属楼，共有5栋楼，都是上世纪七八十年代的老房子。随着企业破产，小区成了“被遗弃的孩子”，设施日益老化，环境脏乱差，安全没保障。

城市发展过程中，老旧小区问题日益突出，频频拉响警报。王辉介绍，伍家岗区的老旧小区改造起源于和平佳苑小区。区委主要负责同志来此调研，直面困难群众诉求，对全区老旧小区进行系统改造，补齐基础设施短板。

经过42天改造，和平佳苑小区硬化了3.2公里路面，拆除了200多平方米违章建筑，更换了70余处下水管道，安装了10个路灯和80余个楼道灯，还实现了小区监控全覆盖。



小区改造，老党员冲锋在前



伴随小区改造，7月，和平佳苑党支部成立，25名退休老党员重温入党誓词。70岁的刘国胜当选党支部书记，在小区生活40年的他，对这个新岗位满怀激情。

“十九大报告提出，加强基层组织建设。我们要把街道社区等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。”刘国胜坚定地说，“党员就是要发挥先锋模范作用，凡是要求居民做到的，我们率先做到。”

在社区党委指导下，党支部以楼栋为单元格，将小区划分为5格，每格一名党员、一名业委会成员、一名志愿者、一名社工、一名网格员、一名民警、一名法律顾问、一名医生、一名护士，形成纵向到底、横向到边的暖心服务框架，实现党员联系无死角、服务群众全覆盖。

大公桥街道负责人介绍：“我们践行十九大报告要求，强化基层党组织建设，居民有了主心骨，小区有了带头人，许多难题迎刃而解。”



共建共享，社区一家亲



老旧小区改造，必须发动居民，依靠居民。王辉说，小区改造只是手段，建立长效机制、引导居民共建共治共享才是最终目标。“和平佳苑改造过程，我们一直积极引导居民参与进来，人人动手，扮靓社区。”小区所属的胜利二路社区党委书记杜小君介绍。

为保留老物资局的历史特征，小区发动居民在废旧轮胎、铁桶里种植绿色植物，将小区环境装扮一新；组织居民周末到河边捡拾鹅卵石，自己动手铺设美丽小路；开展最美阳台评选，引导居民扮靓自家阳台；鼓励居民认领小区绿色植物，负责定期浇水、修剪……“改造后的小区颜值飞跃，居民动手扮靓，很有成就感。”居民黎开琼拍下小区新貌，发在“朋友圈”，引来一片点赞。

如今的和平佳苑，成了附近居民羡慕的“都市花园”。刘国胜笑着说：“小区房价涨了不少。”

省民政厅基层政权处副处长徐昌洪说，老旧小区改造是城市发展不容回避的问题，和平佳苑的改造路径值得借鉴，政府补齐基础设施短板，强化基层党组织作用，通过活动和社会团体，吸引更多居民参与到社区建设中来，有效解决了小区服务管理难题，探索出社区治理的新路径。



记者手记

把困难群众当作“心上人”



人老了，弦也调不准了。小区“老”了，也有种种尴尬。

下水道堵了，煤气泄漏了，安全没保障。城市发展进程中，老旧小区问题日益突出，居民生活困难。

不同于商业小区，老旧社区中老人和低收入群体居多，物业公司不愿进驻，难题如何破解？

十九大报告提出，保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题。

老旧小区居民的诉求，现实而迫切，不容回避。

伍家岗区把困难群众当作“心上人”，想方设法筹集资金，改造老旧社区，服务社区居民。

更可贵的是，政府并没有大包大揽，而是夯实基层党建，发动居民，共建小区，成立业委会，自我管理，共享美好生活。

这样的模式，带给居民更多获得感和幸福感。





