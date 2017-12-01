图文：老旧小区改造看“佳苑”洪泉村口，乡音乡情心敞亮升级版的民生保障倍加温暖百名马克思主义学者宣讲启动省委宣讲团在仙桃宣讲宣讲进行时
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 第4版 新时代 新征程
·图文：老旧小区改造看“佳苑”
·洪泉村口，乡音乡情心敞亮
·升级版的民生保障倍加温暖
·百名马克思主义学者宣讲启动
·省委宣讲团在仙桃宣讲
·宣讲进行时
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4 新时代 新征程 2017.12.1 星期五
政府打底 党员引领 居民共建
图文：老旧小区改造看“佳苑”
    湖北日报讯 图为：和平佳苑小区开展最美阳台评选，培养居民环境意识。

    文/图 湖北日报全媒记者 杨麟 通讯员 徐昌洪 徐伟宇

    编者按

    社区是家的港湾，承载着千家万户的幸福。
    迈入新时代，社区治理，如何变革创新，满足居民多样化需求？
    十九大报告提出，打造共建共治共享的社会治理格局。加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。
    11月17日起，湖北日报全媒记者深入宜昌市伍家岗区和平佳苑小区、武汉市武昌区百瑞景社区、秭归县茅坪镇陈家坝村，探寻社区共建共治共享的生动实践、成功路径。
    频频出险的老旧燃气管、水管更换一新，乱搭乱建的出租屋被拆除，破损道路重修刷黑，墙面挂满绿色植物，变身景观墙，大树下，草地上，老人儿童尽享悠闲……
    短短5个月，曾经遭居民嫌弃的老旧小区——宜昌市伍家岗区大公桥街道和平佳苑小区，就成为众人羡慕的都市温馨家园。
    十九大报告提出，保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题。伍家岗区民政局局长王辉介绍，5月起，伍家岗区直面老旧小区难题，对136个老旧小区进行分批改造，和平佳苑小区是首批试点小区。
    11月底，记者蹲点该小区，探寻老旧小区改造治理新路径。

    设施老化，老小区拉响警报

    “隔三差五，不是下水道、化粪池堵了，就是燃气泄漏，真闹心。”小区居民说，“许多条件好的居民早就搬走了，剩下的大多是困难户，因为环境差，这里房价都比周围便宜一大截。”
    和平佳苑小区前身是宜昌市物资局下属公司家属楼，共有5栋楼，都是上世纪七八十年代的老房子。随着企业破产，小区成了“被遗弃的孩子”，设施日益老化，环境脏乱差，安全没保障。
    城市发展过程中，老旧小区问题日益突出，频频拉响警报。王辉介绍，伍家岗区的老旧小区改造起源于和平佳苑小区。区委主要负责同志来此调研，直面困难群众诉求，对全区老旧小区进行系统改造，补齐基础设施短板。
    经过42天改造，和平佳苑小区硬化了3.2公里路面，拆除了200多平方米违章建筑，更换了70余处下水管道，安装了10个路灯和80余个楼道灯，还实现了小区监控全覆盖。

    小区改造，老党员冲锋在前

    伴随小区改造，7月，和平佳苑党支部成立，25名退休老党员重温入党誓词。70岁的刘国胜当选党支部书记，在小区生活40年的他，对这个新岗位满怀激情。
    “十九大报告提出，加强基层组织建设。我们要把街道社区等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。”刘国胜坚定地说，“党员就是要发挥先锋模范作用，凡是要求居民做到的，我们率先做到。”
    在社区党委指导下，党支部以楼栋为单元格，将小区划分为5格，每格一名党员、一名业委会成员、一名志愿者、一名社工、一名网格员、一名民警、一名法律顾问、一名医生、一名护士，形成纵向到底、横向到边的暖心服务框架，实现党员联系无死角、服务群众全覆盖。
    大公桥街道负责人介绍：“我们践行十九大报告要求，强化基层党组织建设，居民有了主心骨，小区有了带头人，许多难题迎刃而解。”

    共建共享，社区一家亲

    老旧小区改造，必须发动居民，依靠居民。王辉说，小区改造只是手段，建立长效机制、引导居民共建共治共享才是最终目标。“和平佳苑改造过程，我们一直积极引导居民参与进来，人人动手，扮靓社区。”小区所属的胜利二路社区党委书记杜小君介绍。
    为保留老物资局的历史特征，小区发动居民在废旧轮胎、铁桶里种植绿色植物，将小区环境装扮一新；组织居民周末到河边捡拾鹅卵石，自己动手铺设美丽小路；开展最美阳台评选，引导居民扮靓自家阳台；鼓励居民认领小区绿色植物，负责定期浇水、修剪……“改造后的小区颜值飞跃，居民动手扮靓，很有成就感。”居民黎开琼拍下小区新貌，发在“朋友圈”，引来一片点赞。
    如今的和平佳苑，成了附近居民羡慕的“都市花园”。刘国胜笑着说：“小区房价涨了不少。”
    省民政厅基层政权处副处长徐昌洪说，老旧小区改造是城市发展不容回避的问题，和平佳苑的改造路径值得借鉴，政府补齐基础设施短板，强化基层党组织作用，通过活动和社会团体，吸引更多居民参与到社区建设中来，有效解决了小区服务管理难题，探索出社区治理的新路径。

    记者手记
    把困难群众当作“心上人”

    人老了，弦也调不准了。小区“老”了，也有种种尴尬。
    下水道堵了，煤气泄漏了，安全没保障。城市发展进程中，老旧小区问题日益突出，居民生活困难。
    不同于商业小区，老旧社区中老人和低收入群体居多，物业公司不愿进驻，难题如何破解？
    十九大报告提出，保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题。
    老旧小区居民的诉求，现实而迫切，不容回避。
    伍家岗区把困难群众当作“心上人”，想方设法筹集资金，改造老旧社区，服务社区居民。
    更可贵的是，政府并没有大包大揽，而是夯实基层党建，发动居民，共建小区，成立业委会，自我管理，共享美好生活。
    这样的模式，带给居民更多获得感和幸福感。


 
　