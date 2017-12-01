查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·处置僵尸企业，护航供给侧改革 ·图文：“柚”丰收了 ·以工匠精神执纪审查 ·武汉一些寄售行违规“变身”典当行 ·宣讲十九大精神 ·开展脱贫攻坚民主监督 ·“我选湖北”进京高薪揽才 ·第二届东湖国际法律论坛在汉举行 ·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖 ·潜江全面推行“廉政岗哨”工程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 处置僵尸企业，护航供给侧改革 · 图文：“柚”丰收了 · 以工匠精神执纪审查 · 武汉一些寄售行违规“变身”典当 · 宣讲十九大精神 · 开展脱贫攻坚民主监督 · “我选湖北”进京高薪揽才 · 第二届东湖国际法律论坛在汉举行 · 鄂州实现市县级金融副职干部全覆 · 潜江全面推行“廉政岗哨”工程 3 要闻 2017.12.1 星期五 潜江全面推行“廉政岗哨”工程 3843名村级纪检员吹响监督哨 湖北日报讯 湖北日报讯（记者彭磊、通讯员黄超）11月23日，在潜江市渔洋镇火岗村纪检工作室里，村纪检委员李义斌结合十九大精神，为全村党员干部上了一堂“从严治党”的党课。一个月前，该市全面推行“廉政岗哨”工程，3843名村级纪检员吹响一线监督哨。

据介绍，“廉政岗哨”工程通过“村村设廉政哨所，组组设廉政哨兵”，延伸党内监督进村最后一公里，实现镇、村、组纪检组织、纪检人员全覆盖。目前，该市已配备村级纪检委员697人，村组纪检信息员3146人，承担党内监督、专项检查、党风廉政宣传教育及廉洁预警等工作职能，每一名“廉政哨兵”接受所在区镇纪委和村党组织的双重领导。

避免人情干扰，该市纪委建立片区联动机制，将四至五个村划为一个片区，每季度安排一次专项交叉检查。同时，从村党务工作者、大学生村官、退伍军人中选配村组纪检信息员。按每村2000元标准设绩效奖励，每年对村组纪检员进行考核。





