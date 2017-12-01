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·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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处置僵尸企业，护航供给侧改革
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图文：“柚”丰收了
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以工匠精神执纪审查
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武汉一些寄售行违规“变身”典当
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宣讲十九大精神
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开展脱贫攻坚民主监督
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“我选湖北”进京高薪揽才
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第二届东湖国际法律论坛在汉举行
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鄂州实现市县级金融副职干部全覆
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潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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要闻
2017.12.1 星期五
潜江全面推行“廉政岗哨”工程
3843名村级纪检员吹响监督哨
湖北日报讯 湖北日报讯（记者彭磊、通讯员黄超）11月23日，在潜江市渔洋镇火岗村纪检工作室里，村纪检委员李义斌结合十九大精神，为全村党员干部上了一堂“从严治党”的党课。一个月前，该市全面推行“廉政岗哨”工程，3843名村级纪检员吹响一线监督哨。
据介绍，“廉政岗哨”工程通过“村村设廉政哨所，组组设廉政哨兵”，延伸党内监督进村最后一公里，实现镇、村、组纪检组织、纪检人员全覆盖。目前，该市已配备村级纪检委员697人，村组纪检信息员3146人，承担党内监督、专项检查、党风廉政宣传教育及廉洁预警等工作职能，每一名“廉政哨兵”接受所在区镇纪委和村党组织的双重领导。
避免人情干扰，该市纪委建立片区联动机制，将四至五个村划为一个片区，每季度安排一次专项交叉检查。同时，从村党务工作者、大学生村官、退伍军人中选配村组纪检信息员。按每村2000元标准设绩效奖励，每年对村组纪检员进行考核。