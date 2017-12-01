处置僵尸企业，护航供给侧改革图文：“柚”丰收了以工匠精神执纪审查武汉一些寄售行违规“变身”典当行宣讲十九大精神开展脱贫攻坚民主监督“我选湖北”进京高薪揽才第二届东湖国际法律论坛在汉举行鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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 第3版 要闻
·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
湖北日报电子版
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3 要闻 2017.12.1 星期五
潜江全面推行“廉政岗哨”工程
3843名村级纪检员吹响监督哨
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者彭磊、通讯员黄超）11月23日，在潜江市渔洋镇火岗村纪检工作室里，村纪检委员李义斌结合十九大精神，为全村党员干部上了一堂“从严治党”的党课。一个月前，该市全面推行“廉政岗哨”工程，3843名村级纪检员吹响一线监督哨。
    据介绍，“廉政岗哨”工程通过“村村设廉政哨所，组组设廉政哨兵”，延伸党内监督进村最后一公里，实现镇、村、组纪检组织、纪检人员全覆盖。目前，该市已配备村级纪检委员697人，村组纪检信息员3146人，承担党内监督、专项检查、党风廉政宣传教育及廉洁预警等工作职能，每一名“廉政哨兵”接受所在区镇纪委和村党组织的双重领导。
    避免人情干扰，该市纪委建立片区联动机制，将四至五个村划为一个片区，每季度安排一次专项交叉检查。同时，从村党务工作者、大学生村官、退伍军人中选配村组纪检信息员。按每村2000元标准设绩效奖励，每年对村组纪检员进行考核。


   
　