查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·处置僵尸企业，护航供给侧改革 ·图文：“柚”丰收了 ·以工匠精神执纪审查 ·武汉一些寄售行违规“变身”典当行 ·宣讲十九大精神 ·开展脱贫攻坚民主监督 ·“我选湖北”进京高薪揽才 ·第二届东湖国际法律论坛在汉举行 ·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖 ·潜江全面推行“廉政岗哨”工程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 处置僵尸企业，护航供给侧改革 · 图文：“柚”丰收了 · 以工匠精神执纪审查 · 武汉一些寄售行违规“变身”典当 · 宣讲十九大精神 · 开展脱贫攻坚民主监督 · “我选湖北”进京高薪揽才 · 第二届东湖国际法律论坛在汉举行 · 鄂州实现市县级金融副职干部全覆 · 潜江全面推行“廉政岗哨”工程 3 要闻 2017.12.1 星期五 鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖 湖北日报讯 湖北日报讯（记者戴劲松、通讯员孙润）近日，省级金融机构下派的7位挂职干部到鄂州市相关接收单位履新，这意味着该市在全省地市州率先配齐市县两级政府金融专业副职领导干部。

据鄂州市金融办介绍，由省级金融机构选派7名金融专业人才到鄂城、华容、梁子湖等3个行政区和葛店经济技术开发区、鄂州经济开发区，以及2个政府平台公司挂职金融副职干部两年。

鄂州市委组织部有关负责人说，选派省级金融机构干部到鄂州挂职，既是请专业人才干专业事，也是优化区级领导班子结构、提升干部金融专业素养、增强金融服务航空大都市建设能力的举措，对优化产业发展、破解融资难题、优化金融生态等具有重要意义。





