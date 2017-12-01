处置僵尸企业，护航供给侧改革图文：“柚”丰收了以工匠精神执纪审查武汉一些寄售行违规“变身”典当行宣讲十九大精神开展脱贫攻坚民主监督“我选湖北”进京高薪揽才第二届东湖国际法律论坛在汉举行鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖潜江全面推行“廉政岗哨”工程
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第3版 要闻
·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
湖北日报电子版
----  
 
3 要闻 2017.12.1 星期五
鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者戴劲松、通讯员孙润）近日，省级金融机构下派的7位挂职干部到鄂州市相关接收单位履新，这意味着该市在全省地市州率先配齐市县两级政府金融专业副职领导干部。
    据鄂州市金融办介绍，由省级金融机构选派7名金融专业人才到鄂城、华容、梁子湖等3个行政区和葛店经济技术开发区、鄂州经济开发区，以及2个政府平台公司挂职金融副职干部两年。
    鄂州市委组织部有关负责人说，选派省级金融机构干部到鄂州挂职，既是请专业人才干专业事，也是优化区级领导班子结构、提升干部金融专业素养、增强金融服务航空大都市建设能力的举措，对优化产业发展、破解融资难题、优化金融生态等具有重要意义。


   
　