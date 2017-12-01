处置僵尸企业，护航供给侧改革图文：“柚”丰收了以工匠精神执纪审查武汉一些寄售行违规“变身”典当行宣讲十九大精神开展脱贫攻坚民主监督“我选湖北”进京高薪揽才第二届东湖国际法律论坛在汉举行鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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 第3版 要闻
·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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3 要闻 2017.12.1 星期五
第二届东湖国际法律论坛在汉举行
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者汤炜玮、通讯员陈迈、尹茜）11月25日，“第二届东湖国际法律论坛”在汉举行。来自最高人民法院、外交部、商务部、贸促会、各大高校等200多名专家与学者参会。大家就“一带一路”国际争端解决机制中的热点问题进行探讨。
    外交部条法司参赞孙劲发言时说，要通过加大培养国际商事仲裁人才，开展“一带一路”贸易、投资领域沿线各国的法律研究，为维护投资方海外利益提供理论支持。同时，外交部条法司将提升条约保障，加大条约数据库建设，为“一带一路”沿线企业、人员提供更便捷服务。
    中国政法大学校长黄进发言时说，要按“构建人类命运共同体”思想指导“一带一路”国际争端解决机制的研究，从人类共同命运的高度，构建“一带一路”国际争端解决机制。商事仲裁属于公共法律服务一部分，需要更新发展理念来推动其发展。
    “一带一路”（中国）仲裁院院长刘健勤认为，仲裁是为市场经济服务的，要运用现有的法律规则服务新时代要求。
    武汉大学国际法研究所所长肖永平说，“一带一路”沿线国家，许多并不是WTO成员国，若发生争端，需建立争端预防解决中心。


   
　