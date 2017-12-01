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·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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处置僵尸企业，护航供给侧改革
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图文：“柚”丰收了
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以工匠精神执纪审查
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武汉一些寄售行违规“变身”典当
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开展脱贫攻坚民主监督
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“我选湖北”进京高薪揽才
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第二届东湖国际法律论坛在汉举行
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鄂州实现市县级金融副职干部全覆
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潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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要闻
2017.12.1 星期五
第二届东湖国际法律论坛在汉举行
湖北日报讯 湖北日报讯（记者汤炜玮、通讯员陈迈、尹茜）11月25日，“第二届东湖国际法律论坛”在汉举行。来自最高人民法院、外交部、商务部、贸促会、各大高校等200多名专家与学者参会。大家就“一带一路”国际争端解决机制中的热点问题进行探讨。
外交部条法司参赞孙劲发言时说，要通过加大培养国际商事仲裁人才，开展“一带一路”贸易、投资领域沿线各国的法律研究，为维护投资方海外利益提供理论支持。同时，外交部条法司将提升条约保障，加大条约数据库建设，为“一带一路”沿线企业、人员提供更便捷服务。
中国政法大学校长黄进发言时说，要按“构建人类命运共同体”思想指导“一带一路”国际争端解决机制的研究，从人类共同命运的高度，构建“一带一路”国际争端解决机制。商事仲裁属于公共法律服务一部分，需要更新发展理念来推动其发展。
“一带一路”（中国）仲裁院院长刘健勤认为，仲裁是为市场经济服务的，要运用现有的法律规则服务新时代要求。
武汉大学国际法研究所所长肖永平说，“一带一路”沿线国家，许多并不是WTO成员国，若发生争端，需建立争端预防解决中心。