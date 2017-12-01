查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·处置僵尸企业，护航供给侧改革 ·图文：“柚”丰收了 ·以工匠精神执纪审查 ·武汉一些寄售行违规“变身”典当行 ·宣讲十九大精神 ·开展脱贫攻坚民主监督 ·“我选湖北”进京高薪揽才 ·第二届东湖国际法律论坛在汉举行 ·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖 ·潜江全面推行“廉政岗哨”工程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 处置僵尸企业，护航供给侧改革 · 图文：“柚”丰收了 · 以工匠精神执纪审查 · 武汉一些寄售行违规“变身”典当 · 宣讲十九大精神 · 开展脱贫攻坚民主监督 · “我选湖北”进京高薪揽才 · 第二届东湖国际法律论坛在汉举行 · 鄂州实现市县级金融副职干部全覆 · 潜江全面推行“廉政岗哨”工程 3 要闻 2017.12.1 星期五 第二届东湖国际法律论坛在汉举行 湖北日报讯 湖北日报讯（记者汤炜玮、通讯员陈迈、尹茜）11月25日，“第二届东湖国际法律论坛”在汉举行。来自最高人民法院、外交部、商务部、贸促会、各大高校等200多名专家与学者参会。大家就“一带一路”国际争端解决机制中的热点问题进行探讨。

外交部条法司参赞孙劲发言时说，要通过加大培养国际商事仲裁人才，开展“一带一路”贸易、投资领域沿线各国的法律研究，为维护投资方海外利益提供理论支持。同时，外交部条法司将提升条约保障，加大条约数据库建设，为“一带一路”沿线企业、人员提供更便捷服务。

中国政法大学校长黄进发言时说，要按“构建人类命运共同体”思想指导“一带一路”国际争端解决机制的研究，从人类共同命运的高度，构建“一带一路”国际争端解决机制。商事仲裁属于公共法律服务一部分，需要更新发展理念来推动其发展。

“一带一路”（中国）仲裁院院长刘健勤认为，仲裁是为市场经济服务的，要运用现有的法律规则服务新时代要求。

武汉大学国际法研究所所长肖永平说，“一带一路”沿线国家，许多并不是WTO成员国，若发生争端，需建立争端预防解决中心。





