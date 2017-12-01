处置僵尸企业，护航供给侧改革图文：“柚”丰收了以工匠精神执纪审查武汉一些寄售行违规“变身”典当行宣讲十九大精神开展脱贫攻坚民主监督“我选湖北”进京高薪揽才第二届东湖国际法律论坛在汉举行鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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 第3版 要闻
·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
湖北日报电子版
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3 要闻 2017.12.1 星期五
“我选湖北”进京高薪揽才
多家企业提供年薪百万元岗位
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者陈会君、通讯员陈维）聚天下英才而用之。12月2日，省委人才办、省人社厅将在清华大学、中国科学院大学举办“我选湖北”计划招才引智推介活动，向全国乃至全球展示我省求贤若渴的热情和诚意。
    参加此次活动的企事业单位有88家。其中，招聘的41家企业均提供了优厚的薪酬和福利待遇，起步年薪均在10万元以上。华星光电、卓尔控股、启瑞药业等14家知名企业提供了125个年薪在100万元以上的岗位，涵盖信息技术、互联网、大数据、生命健康等新兴产业；盛帆电子、福达坊、华侨城三家公司提供了7个本科学历起步的百万年薪岗位。
    省内47家事业单位到现场招聘，提供岗位1020个。省人社厅相关负责人介绍，事业单位招聘岗位全部提供编制，并按所聘岗位执行国家和省里有关政策规定的薪酬待遇。对部分急需的高层次紧缺专业人才，招聘单位可采取考核形式与考生达成就业协议，备案后纳入事业单位编制管理，这些岗位主要涉及生物化学、地理遥感、测量、计算机科学技术等理工类专业。
    湖北各高校也求贤若渴。华中科技大学拿出岗位130个，中南财经政法大学、湖北工业大学分别拿出115个、138个岗位。中南民族大学、三峡大学等高校也积极响应，拿出许多优质岗位，这些岗位大多要求硕士以上学历。


   
　