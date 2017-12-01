查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·处置僵尸企业，护航供给侧改革 ·图文：“柚”丰收了 ·以工匠精神执纪审查 ·武汉一些寄售行违规“变身”典当行 ·宣讲十九大精神 ·开展脱贫攻坚民主监督 ·“我选湖北”进京高薪揽才 ·第二届东湖国际法律论坛在汉举行 ·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖 ·潜江全面推行“廉政岗哨”工程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 处置僵尸企业，护航供给侧改革 · 图文：“柚”丰收了 · 以工匠精神执纪审查 · 武汉一些寄售行违规“变身”典当 · 宣讲十九大精神 · 开展脱贫攻坚民主监督 · “我选湖北”进京高薪揽才 · 第二届东湖国际法律论坛在汉举行 · 鄂州实现市县级金融副职干部全覆 · 潜江全面推行“廉政岗哨”工程 3 要闻 2017.12.1 星期五 “我选湖北”进京高薪揽才 多家企业提供年薪百万元岗位 湖北日报讯 湖北日报讯（记者陈会君、通讯员陈维）聚天下英才而用之。12月2日，省委人才办、省人社厅将在清华大学、中国科学院大学举办“我选湖北”计划招才引智推介活动，向全国乃至全球展示我省求贤若渴的热情和诚意。

参加此次活动的企事业单位有88家。其中，招聘的41家企业均提供了优厚的薪酬和福利待遇，起步年薪均在10万元以上。华星光电、卓尔控股、启瑞药业等14家知名企业提供了125个年薪在100万元以上的岗位，涵盖信息技术、互联网、大数据、生命健康等新兴产业；盛帆电子、福达坊、华侨城三家公司提供了7个本科学历起步的百万年薪岗位。

省内47家事业单位到现场招聘，提供岗位1020个。省人社厅相关负责人介绍，事业单位招聘岗位全部提供编制，并按所聘岗位执行国家和省里有关政策规定的薪酬待遇。对部分急需的高层次紧缺专业人才，招聘单位可采取考核形式与考生达成就业协议，备案后纳入事业单位编制管理，这些岗位主要涉及生物化学、地理遥感、测量、计算机科学技术等理工类专业。

湖北各高校也求贤若渴。华中科技大学拿出岗位130个，中南财经政法大学、湖北工业大学分别拿出115个、138个岗位。中南民族大学、三峡大学等高校也积极响应，拿出许多优质岗位，这些岗位大多要求硕士以上学历。





