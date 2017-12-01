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·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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处置僵尸企业，护航供给侧改革
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图文：“柚”丰收了
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以工匠精神执纪审查
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武汉一些寄售行违规“变身”典当
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宣讲十九大精神
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开展脱贫攻坚民主监督
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“我选湖北”进京高薪揽才
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第二届东湖国际法律论坛在汉举行
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鄂州实现市县级金融副职干部全覆
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潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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要闻
2017.12.1 星期五
“我选湖北”进京高薪揽才
多家企业提供年薪百万元岗位
湖北日报讯 湖北日报讯（记者陈会君、通讯员陈维）聚天下英才而用之。12月2日，省委人才办、省人社厅将在清华大学、中国科学院大学举办“我选湖北”计划招才引智推介活动，向全国乃至全球展示我省求贤若渴的热情和诚意。
参加此次活动的企事业单位有88家。其中，招聘的41家企业均提供了优厚的薪酬和福利待遇，起步年薪均在10万元以上。华星光电、卓尔控股、启瑞药业等14家知名企业提供了125个年薪在100万元以上的岗位，涵盖信息技术、互联网、大数据、生命健康等新兴产业；盛帆电子、福达坊、华侨城三家公司提供了7个本科学历起步的百万年薪岗位。
省内47家事业单位到现场招聘，提供岗位1020个。省人社厅相关负责人介绍，事业单位招聘岗位全部提供编制，并按所聘岗位执行国家和省里有关政策规定的薪酬待遇。对部分急需的高层次紧缺专业人才，招聘单位可采取考核形式与考生达成就业协议，备案后纳入事业单位编制管理，这些岗位主要涉及生物化学、地理遥感、测量、计算机科学技术等理工类专业。
湖北各高校也求贤若渴。华中科技大学拿出岗位130个，中南财经政法大学、湖北工业大学分别拿出115个、138个岗位。中南民族大学、三峡大学等高校也积极响应，拿出许多优质岗位，这些岗位大多要求硕士以上学历。