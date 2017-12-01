查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·处置僵尸企业，护航供给侧改革 ·图文：“柚”丰收了 ·以工匠精神执纪审查 ·武汉一些寄售行违规“变身”典当行 ·宣讲十九大精神 ·开展脱贫攻坚民主监督 ·“我选湖北”进京高薪揽才 ·第二届东湖国际法律论坛在汉举行 ·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖 ·潜江全面推行“廉政岗哨”工程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 处置僵尸企业，护航供给侧改革 · 图文：“柚”丰收了 · 以工匠精神执纪审查 · 武汉一些寄售行违规“变身”典当 · 宣讲十九大精神 · 开展脱贫攻坚民主监督 · “我选湖北”进京高薪揽才 · 第二届东湖国际法律论坛在汉举行 · 鄂州实现市县级金融副职干部全覆 · 潜江全面推行“廉政岗哨”工程 3 要闻 2017.12.1 星期五 郭跃进率队赴通山县 开展脱贫攻坚民主监督 湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员曹莹莹）11月28日，省政协副主席、民建省委会主委郭跃进率民建工作组，赴咸宁市通山县开展脱贫攻坚民主监督工作，实地调研易地扶贫搬迁及保障兜底政策落实情况。

郭跃进实地考察新桥冯村富民农业生态园和孔雀养殖基地，走访易地扶贫搬迁安置点，查阅村扶贫台账，召开座谈会听取当地脱贫攻坚工作情况汇报，对咸宁市和通山县的脱贫攻坚工作给予充分肯定。他强调，开展脱贫攻坚民主监督工作是民主党派一项重要的政治任务，要努力使民主监督的过程成为坚持中国共产党领导的过程，成为推动中共中央和省委、省政府关于脱贫攻坚决策部署贯彻落实的过程。要进一步做好民主监督工作，准确把握和贯彻落实相关扶贫政策，以产业扶贫为重点，通过创新工作方法有效解决市场、资金、自然条件制约、贫困户内生动力不足等问题，坚决打赢脱贫攻坚战，结合中共十九大精神，坚定不移实施“乡村振兴战略”，为实现“美丽中国”这一新目标作出新贡献。

民建湖北省委会驻村工作队全体队员参加相关活动。





