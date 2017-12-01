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开展脱贫攻坚民主监督
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“我选湖北”进京高薪揽才
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要闻
2017.12.1 星期五
郭跃进率队赴通山县
开展脱贫攻坚民主监督
湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员曹莹莹）11月28日，省政协副主席、民建省委会主委郭跃进率民建工作组，赴咸宁市通山县开展脱贫攻坚民主监督工作，实地调研易地扶贫搬迁及保障兜底政策落实情况。
郭跃进实地考察新桥冯村富民农业生态园和孔雀养殖基地，走访易地扶贫搬迁安置点，查阅村扶贫台账，召开座谈会听取当地脱贫攻坚工作情况汇报，对咸宁市和通山县的脱贫攻坚工作给予充分肯定。他强调，开展脱贫攻坚民主监督工作是民主党派一项重要的政治任务，要努力使民主监督的过程成为坚持中国共产党领导的过程，成为推动中共中央和省委、省政府关于脱贫攻坚决策部署贯彻落实的过程。要进一步做好民主监督工作，准确把握和贯彻落实相关扶贫政策，以产业扶贫为重点，通过创新工作方法有效解决市场、资金、自然条件制约、贫困户内生动力不足等问题，坚决打赢脱贫攻坚战，结合中共十九大精神，坚定不移实施“乡村振兴战略”，为实现“美丽中国”这一新目标作出新贡献。
民建湖北省委会驻村工作队全体队员参加相关活动。