处置僵尸企业，护航供给侧改革图文：“柚”丰收了以工匠精神执纪审查武汉一些寄售行违规“变身”典当行宣讲十九大精神开展脱贫攻坚民主监督“我选湖北”进京高薪揽才第二届东湖国际法律论坛在汉举行鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖潜江全面推行“廉政岗哨”工程
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第3版 要闻
·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
湖北日报电子版
----  
 
3 要闻 2017.12.1 星期五
郭跃进率队赴通山县
开展脱贫攻坚民主监督
    湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员曹莹莹）11月28日，省政协副主席、民建省委会主委郭跃进率民建工作组，赴咸宁市通山县开展脱贫攻坚民主监督工作，实地调研易地扶贫搬迁及保障兜底政策落实情况。
    郭跃进实地考察新桥冯村富民农业生态园和孔雀养殖基地，走访易地扶贫搬迁安置点，查阅村扶贫台账，召开座谈会听取当地脱贫攻坚工作情况汇报，对咸宁市和通山县的脱贫攻坚工作给予充分肯定。他强调，开展脱贫攻坚民主监督工作是民主党派一项重要的政治任务，要努力使民主监督的过程成为坚持中国共产党领导的过程，成为推动中共中央和省委、省政府关于脱贫攻坚决策部署贯彻落实的过程。要进一步做好民主监督工作，准确把握和贯彻落实相关扶贫政策，以产业扶贫为重点，通过创新工作方法有效解决市场、资金、自然条件制约、贫困户内生动力不足等问题，坚决打赢脱贫攻坚战，结合中共十九大精神，坚定不移实施“乡村振兴战略”，为实现“美丽中国”这一新目标作出新贡献。
    民建湖北省委会驻村工作队全体队员参加相关活动。


   
　