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第3版 要闻
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·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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处置僵尸企业，护航供给侧改革
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图文：“柚”丰收了
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以工匠精神执纪审查
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武汉一些寄售行违规“变身”典当
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宣讲十九大精神
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开展脱贫攻坚民主监督
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“我选湖北”进京高薪揽才
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第二届东湖国际法律论坛在汉举行
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鄂州实现市县级金融副职干部全覆
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潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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要闻
2017.12.1 星期五
周先旺赴武汉轻工大学
宣讲十九大精神
湖北日报讯 湖北日报讯 （记者方琳）11月29日下午，副省长周先旺赴武汉轻工大学宣讲党的十九大精神。他强调，青年一代要认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉与时代同频共振，勇立涛头争做弄潮儿。
在武汉轻工大学常青校区，周先旺调研了教育部重点实验室大宗粮油精深加工实验室，与师生代表座谈交流党的十九大精神学习体会。在认真听取师生代表发言后，周先旺指出，党的十九大报告作出中国特色社会主义进入新时代的重大判断，广大青年要认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，结合学习中国历史、中国革命史和中国共产党党史，在学懂弄通的基础上增强“四个自信”、保持信仰力量，始终坚守政治忠诚、增强政治定力、强化政治担当、提升政治能力、严守政治纪律。要深刻认识到我国社会主要矛盾已经发生转化，充分认清各领域之间、区域之间和城乡之间不平衡不充分发展的差距，自觉做担当中华民族伟大复兴重任的建设者，奋起直追，奋发图强，在实现中华民族伟大复兴的中国梦中放飞青春梦想。