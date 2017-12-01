查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·处置僵尸企业，护航供给侧改革 ·图文：“柚”丰收了 ·以工匠精神执纪审查 ·武汉一些寄售行违规“变身”典当行 ·宣讲十九大精神 ·开展脱贫攻坚民主监督 ·“我选湖北”进京高薪揽才 ·第二届东湖国际法律论坛在汉举行 ·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖 ·潜江全面推行“廉政岗哨”工程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 处置僵尸企业，护航供给侧改革 · 图文：“柚”丰收了 · 以工匠精神执纪审查 · 武汉一些寄售行违规“变身”典当 · 宣讲十九大精神 · 开展脱贫攻坚民主监督 · “我选湖北”进京高薪揽才 · 第二届东湖国际法律论坛在汉举行 · 鄂州实现市县级金融副职干部全覆 · 潜江全面推行“廉政岗哨”工程 3 要闻 2017.12.1 星期五 周先旺赴武汉轻工大学 宣讲十九大精神 湖北日报讯 湖北日报讯 （记者方琳）11月29日下午，副省长周先旺赴武汉轻工大学宣讲党的十九大精神。他强调，青年一代要认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉与时代同频共振，勇立涛头争做弄潮儿。

在武汉轻工大学常青校区，周先旺调研了教育部重点实验室大宗粮油精深加工实验室，与师生代表座谈交流党的十九大精神学习体会。在认真听取师生代表发言后，周先旺指出，党的十九大报告作出中国特色社会主义进入新时代的重大判断，广大青年要认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，结合学习中国历史、中国革命史和中国共产党党史，在学懂弄通的基础上增强“四个自信”、保持信仰力量，始终坚守政治忠诚、增强政治定力、强化政治担当、提升政治能力、严守政治纪律。要深刻认识到我国社会主要矛盾已经发生转化，充分认清各领域之间、区域之间和城乡之间不平衡不充分发展的差距，自觉做担当中华民族伟大复兴重任的建设者，奋起直追，奋发图强，在实现中华民族伟大复兴的中国梦中放飞青春梦想。





