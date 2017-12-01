处置僵尸企业，护航供给侧改革图文：“柚”丰收了以工匠精神执纪审查武汉一些寄售行违规“变身”典当行宣讲十九大精神开展脱贫攻坚民主监督“我选湖北”进京高薪揽才第二届东湖国际法律论坛在汉举行鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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 第3版 要闻
·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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3 要闻 2017.12.1 星期五
周先旺赴武汉轻工大学
宣讲十九大精神
    湖北日报讯 湖北日报讯 （记者方琳）11月29日下午，副省长周先旺赴武汉轻工大学宣讲党的十九大精神。他强调，青年一代要认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉与时代同频共振，勇立涛头争做弄潮儿。
    在武汉轻工大学常青校区，周先旺调研了教育部重点实验室大宗粮油精深加工实验室，与师生代表座谈交流党的十九大精神学习体会。在认真听取师生代表发言后，周先旺指出，党的十九大报告作出中国特色社会主义进入新时代的重大判断，广大青年要认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，结合学习中国历史、中国革命史和中国共产党党史，在学懂弄通的基础上增强“四个自信”、保持信仰力量，始终坚守政治忠诚、增强政治定力、强化政治担当、提升政治能力、严守政治纪律。要深刻认识到我国社会主要矛盾已经发生转化，充分认清各领域之间、区域之间和城乡之间不平衡不充分发展的差距，自觉做担当中华民族伟大复兴重任的建设者，奋起直追，奋发图强，在实现中华民族伟大复兴的中国梦中放飞青春梦想。


   
　