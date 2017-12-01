查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·处置僵尸企业，护航供给侧改革 ·图文：“柚”丰收了 ·以工匠精神执纪审查 ·武汉一些寄售行违规“变身”典当行 ·宣讲十九大精神 ·开展脱贫攻坚民主监督 ·“我选湖北”进京高薪揽才 ·第二届东湖国际法律论坛在汉举行 ·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖 ·潜江全面推行“廉政岗哨”工程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 处置僵尸企业，护航供给侧改革 · 图文：“柚”丰收了 · 以工匠精神执纪审查 · 武汉一些寄售行违规“变身”典当 · 宣讲十九大精神 · 开展脱贫攻坚民主监督 · “我选湖北”进京高薪揽才 · 第二届东湖国际法律论坛在汉举行 · 鄂州实现市县级金融副职干部全覆 · 潜江全面推行“廉政岗哨”工程 3 要闻 2017.12.1 星期五 武汉一些寄售行违规“变身”典当行 管理部门工作人员却称：不该我们管 湖北日报讯 湖北日报讯（记者杨宏斌、通讯员屠赟涛）武汉市一些寄售行违规经营典当业务。这一问题很普遍，武汉市有关管理部门却称不该自己管。这是由省监察厅主办、湖北电视综合频道承办的常态化电视问政专栏《党风政风前哨》11月30日晚曝光的问题。

各种寄售行、典当行遍布三镇。很多人不知道，寄售行和典当行有着本质区别。寄售行经营范围为旧货小物品寄存买卖；典当行则是以资金借贷为经营活动，可以从事房地产车辆抵押、物品典当等业务，属特殊工商企业。

日前，《党风政风前哨》栏目记者以普通市民身份到一家寄售行暗访，老板毫无顾忌地从事典当业务，在没有要求记者提供任何购买凭证和身份证明的情况下，用450元现金收购了一枚约2.6克的黄金戒指。随后，记者又来到位于江岸区的金昌寄售行，询问小汽车是否能抵押。在记者没有提供车辆行驶证、购车凭证的情况下，老板就说可以抵押到4万元。武汉有的寄售行甚至做起了房产抵押。在一家寄售行，老板得意地说，相比正规金融机构，他们办理房产抵押贷款手续简单，当天即可放款。

根据相关规定，寄售行的经营范围仅包括旧货零售、生活物资调剂，并不包括抵押贷款。《中华人民共和国典当管理办法》规定，非法经营典当业务的，依据《无照经营查处取缔办法》予以处罚。《无照经营查处取缔办法》规定，超出核准登记的经营范围、擅自从事应当取得许可证或者其他批准文件方可从事的经营活动的违法经营行为，由工商行政管理部门予以查处。

然而，武汉市工商局工作人员认为，寄售行违规买卖金银制品、经营典当业务，不归工商部门管。当记者以市民身份向江岸区工商分局百步亭工商所反映寄售行违规开展抵押业务时，该所工作人员却说：“你要钱，他们是给你调剂钱嘛！”

群众反映，部分寄售行为了谋利，常常以种种借口欺瞒、坑骗顾客，有关部门是该好好管一管了。





