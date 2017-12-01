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要闻
2017.12.1 星期五
金志刚抽丝剥茧挖出医疗腐败铁证——
以工匠精神执纪审查
湖北日报讯 湖北日报全媒记者 杨宏斌 通讯员 曹俊华
“骨科耗材降价了！”11月29日，鄂州市某医院的门诊大厅，骨病患者张大爷高兴地对其他病友说。“你一年多没来看骨科了，是去年开始降价的。”一位患者告诉他。“广大患者得实惠，这得益于市纪委强力正风反腐。”该院有关人员介绍，2015年该院骨科医用耗材腐败案被查处以来，该院规范骨科耗材管理，耗材价格下降5%至10%。
当时主持查办这一案件的是办案能手、市纪委第一纪检监察室主任金志刚。
2014年，金志刚带着同事接手查办该市医疗卫生系统一起腐败案。办案之初，他们一个多月没有实质性突破，涉案供应商拒不交代。金志刚不气馁，从某医院与供应商之间的一千多册结账凭证里查找线索，终于查到供应商曾经使用过的多个银行账号，锁定了一名党员干部收受供应商回扣的证据。面对铁证，供应商也只好交代。
随着此案的突破，金志刚从这名供应商的相关信息中，发现另一家医院骨科存在耗材医疗回扣问题线索。金志刚决定将问题查实。
但他没想到，医务管理系统里涉及骨科诊疗的信息高达十万多条！一条条连续查看几天后，金志刚和同事们看见电脑就头晕想吐，吃不下饭。“再苦再累，也要坚持下去，把每一条信息查实，把每一个耗材的走向搞准。”金志刚鼓励大伙。
奋战两个月，他们终于把每一条信息查清，并与相关供应商的出库单一条条比对。相关证据得以固定。
抽丝剥茧，他们揭开了回扣“潜规则”的朦胧面纱，查清了医疗“潜规则”运作的手段方式，查实了涉案人员的违纪事实。“金志刚办案有一种工匠精神，注重办案细节，坚持事实准确，有强烈的较真劲头。”领导和同事们赞扬他。“要对组织负责，对事实负责，更要对历史负责。”金志刚说。