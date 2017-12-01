查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·处置僵尸企业，护航供给侧改革 ·图文：“柚”丰收了 ·以工匠精神执纪审查 ·武汉一些寄售行违规“变身”典当行 ·宣讲十九大精神 ·开展脱贫攻坚民主监督 ·“我选湖北”进京高薪揽才 ·第二届东湖国际法律论坛在汉举行 ·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖 ·潜江全面推行“廉政岗哨”工程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 处置僵尸企业，护航供给侧改革 · 图文：“柚”丰收了 · 以工匠精神执纪审查 · 武汉一些寄售行违规“变身”典当 · 宣讲十九大精神 · 开展脱贫攻坚民主监督 · “我选湖北”进京高薪揽才 · 第二届东湖国际法律论坛在汉举行 · 鄂州实现市县级金融副职干部全覆 · 潜江全面推行“廉政岗哨”工程 3 要闻 2017.12.1 星期五 金志刚抽丝剥茧挖出医疗腐败铁证—— 以工匠精神执纪审查 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 杨宏斌 通讯员 曹俊华



“骨科耗材降价了！”11月29日，鄂州市某医院的门诊大厅，骨病患者张大爷高兴地对其他病友说。“你一年多没来看骨科了，是去年开始降价的。”一位患者告诉他。“广大患者得实惠，这得益于市纪委强力正风反腐。”该院有关人员介绍，2015年该院骨科医用耗材腐败案被查处以来，该院规范骨科耗材管理，耗材价格下降5%至10%。

当时主持查办这一案件的是办案能手、市纪委第一纪检监察室主任金志刚。

2014年，金志刚带着同事接手查办该市医疗卫生系统一起腐败案。办案之初，他们一个多月没有实质性突破，涉案供应商拒不交代。金志刚不气馁，从某医院与供应商之间的一千多册结账凭证里查找线索，终于查到供应商曾经使用过的多个银行账号，锁定了一名党员干部收受供应商回扣的证据。面对铁证，供应商也只好交代。

随着此案的突破，金志刚从这名供应商的相关信息中，发现另一家医院骨科存在耗材医疗回扣问题线索。金志刚决定将问题查实。

但他没想到，医务管理系统里涉及骨科诊疗的信息高达十万多条！一条条连续查看几天后，金志刚和同事们看见电脑就头晕想吐，吃不下饭。“再苦再累，也要坚持下去，把每一条信息查实，把每一个耗材的走向搞准。”金志刚鼓励大伙。

奋战两个月，他们终于把每一条信息查清，并与相关供应商的出库单一条条比对。相关证据得以固定。

抽丝剥茧，他们揭开了回扣“潜规则”的朦胧面纱，查清了医疗“潜规则”运作的手段方式，查实了涉案人员的违纪事实。“金志刚办案有一种工匠精神，注重办案细节，坚持事实准确，有强烈的较真劲头。”领导和同事们赞扬他。“要对组织负责，对事实负责，更要对历史负责。”金志刚说。





