处置僵尸企业，护航供给侧改革图文：“柚”丰收了以工匠精神执纪审查武汉一些寄售行违规“变身”典当行宣讲十九大精神开展脱贫攻坚民主监督“我选湖北”进京高薪揽才第二届东湖国际法律论坛在汉举行鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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 第3版 要闻
·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
湖北日报电子版
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3 要闻 2017.12.1 星期五
金志刚抽丝剥茧挖出医疗腐败铁证——
以工匠精神执纪审查
    湖北日报讯 湖北日报全媒记者 杨宏斌 通讯员 曹俊华

    “骨科耗材降价了！”11月29日，鄂州市某医院的门诊大厅，骨病患者张大爷高兴地对其他病友说。“你一年多没来看骨科了，是去年开始降价的。”一位患者告诉他。“广大患者得实惠，这得益于市纪委强力正风反腐。”该院有关人员介绍，2015年该院骨科医用耗材腐败案被查处以来，该院规范骨科耗材管理，耗材价格下降5%至10%。
    当时主持查办这一案件的是办案能手、市纪委第一纪检监察室主任金志刚。
    2014年，金志刚带着同事接手查办该市医疗卫生系统一起腐败案。办案之初，他们一个多月没有实质性突破，涉案供应商拒不交代。金志刚不气馁，从某医院与供应商之间的一千多册结账凭证里查找线索，终于查到供应商曾经使用过的多个银行账号，锁定了一名党员干部收受供应商回扣的证据。面对铁证，供应商也只好交代。
    随着此案的突破，金志刚从这名供应商的相关信息中，发现另一家医院骨科存在耗材医疗回扣问题线索。金志刚决定将问题查实。
    但他没想到，医务管理系统里涉及骨科诊疗的信息高达十万多条！一条条连续查看几天后，金志刚和同事们看见电脑就头晕想吐，吃不下饭。“再苦再累，也要坚持下去，把每一条信息查实，把每一个耗材的走向搞准。”金志刚鼓励大伙。
    奋战两个月，他们终于把每一条信息查清，并与相关供应商的出库单一条条比对。相关证据得以固定。
    抽丝剥茧，他们揭开了回扣“潜规则”的朦胧面纱，查清了医疗“潜规则”运作的手段方式，查实了涉案人员的违纪事实。“金志刚办案有一种工匠精神，注重办案细节，坚持事实准确，有强烈的较真劲头。”领导和同事们赞扬他。“要对组织负责，对事实负责，更要对历史负责。”金志刚说。


   
　