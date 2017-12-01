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·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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处置僵尸企业，护航供给侧改革
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图文：“柚”丰收了
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以工匠精神执纪审查
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武汉一些寄售行违规“变身”典当
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宣讲十九大精神
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开展脱贫攻坚民主监督
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“我选湖北”进京高薪揽才
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第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·
鄂州实现市县级金融副职干部全覆
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潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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要闻
2017.12.1 星期五
图文：“柚”丰收了
湖北日报讯 11月30日，宣恩县高罗镇九间店村“贡水白柚”合作社的社员们在对白柚进行拣选、分级入库。连日来，宣恩各地“贡水白柚”合作社加紧进行采收，并按订单需求发往全国各地。“贡水白柚”是当地选育的特色水果，种植面积14万亩，将有效带动山区农民精准脱贫。（视界网 宋文 摄）