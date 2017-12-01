处置僵尸企业，护航供给侧改革图文：“柚”丰收了以工匠精神执纪审查武汉一些寄售行违规“变身”典当行宣讲十九大精神开展脱贫攻坚民主监督“我选湖北”进京高薪揽才第二届东湖国际法律论坛在汉举行鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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 第3版 要闻
·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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3 要闻 2017.12.1 星期五
图文：“柚”丰收了
    湖北日报讯 11月30日，宣恩县高罗镇九间店村“贡水白柚”合作社的社员们在对白柚进行拣选、分级入库。连日来，宣恩各地“贡水白柚”合作社加紧进行采收，并按订单需求发往全国各地。“贡水白柚”是当地选育的特色水果，种植面积14万亩，将有效带动山区农民精准脱贫。（视界网 宋文 摄）


   
　