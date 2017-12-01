处置僵尸企业，护航供给侧改革图文：“柚”丰收了以工匠精神执纪审查武汉一些寄售行违规“变身”典当行宣讲十九大精神开展脱贫攻坚民主监督“我选湖北”进京高薪揽才第二届东湖国际法律论坛在汉举行鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖潜江全面推行“廉政岗哨”工程
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 第3版 要闻
·处置僵尸企业，护航供给侧改革
·图文：“柚”丰收了
·以工匠精神执纪审查
·武汉一些寄售行违规“变身”典当行
·宣讲十九大精神
·开展脱贫攻坚民主监督
·“我选湖北”进京高薪揽才
·第二届东湖国际法律论坛在汉举行
·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖
·潜江全面推行“廉政岗哨”工程
湖北日报电子版
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3 要闻 2017.12.1 星期五
今年前十月，全省法院审结破产案102件，比去年同期上升13.1%——
处置僵尸企业，护航供给侧改革
    湖北日报讯 湖北日报全媒记者 杨康 通讯员 梁学东

    围绕“三去一降一补”目标任务，我省法院系统妥善审理破产重整案件，充分发挥破产清算程序在优化市场资源配置、规范市场退出机制等方面的积极作用，为司法服务供给侧改革拓展全新内容。今年1-10月审结破产案102件，比去年同期上升13.1%

    严重资不抵债，果断破产

    ——完善体制机制，推进破产审判规范化
    今年5月，荆门中院在审理湖北富荣家用纺织品有限公司借款纠纷案时发现，该公司累计负债9355万元，其资产估值仅2115万元，严重资不抵债。
    为加快推动全省法院建立清算与破产审判庭的工作，去年底，我省出台《关于发挥破产审判职能依法处置“僵尸企业”为全省供给侧结构性改革提供司法服务的意见》（（以下简称《意见》）。
    “富荣家用纺织品公司的案子，符合《意见》及最高院相关规定，决定将该案移送破产审查。目前，案子正在审理中。”荆门中院院长雷涌泉说。
    在他看来，《意见》的出台，为基层法院恰当运用破产重整、破产和解与破产清算等方式，优化资源配置，保障各方权益提供了有力依据。“先分析企业陷入困境的原因，再进行分类评估、分别处置。对能救治的企业尽量挽救，促进有潜质的企业再生发展；对不具救治价值或救治无望的，果断破产清算。”起草这一文件的省高院民二庭法官夏勇介绍。
    大数据和信息化技术，也在破产审判中广泛应用。
    夏勇介绍，今年前三季度，武汉两级法院已召开3场网络债权人会议，涉及债权人3400人次，涉及债权金额23亿余元；今年6月，一起企业破产清算案件通过网络拍卖处置相关土地使用权、房屋等破产财产，成交总价达6554万元，溢价率18.97%。

    身陷民间借贷的泥淖，移送破产程序

    ——企业资不抵债，“执转破”助其规范退出
    大冶市龙鹏包装有限公司身陷民间借贷的泥淖，截至今年5月，共有87起针对该公司的诉讼进入执行程序，累计执行标的达11228.47万元（不含利息）。
    2015年6月至今年2月间，该公司负责人石慧先后47次被列入最高院失信被执行人名单。
    大冶市法院经研究后决定，以该案为契机，积极探索通过“执行转破产”服务大冶供给侧结构性改革，助推经济结构转型升级。
    8月15日，该院经合议后决定，将涉及龙鹏公司的87件案件移送至民事审判第三庭进行破产审查，以“执转破”模式处理该案。目前，相应程序正在推进中。“对于龙鹏公司来说，它的存续只会拖欠更多债务和员工工资，造成更多资源浪费及不稳定因素。”大冶市法院院长王军说，在这种情况下，“执转破”有利于加快产业结构升级。

    陷入经营困境的企业，浴火重生

    ——破产重整，帮助优质资产赢得新机遇
    11月24日，在宜城市湖北奥德车桥有限公司生产车间里，技术员正忙碌着。
    两个多月前，这家公司刚刚经历了一次浴火重生。
    奥德车桥公司主要经营汽车零部件总成及其零部件生产加工、销售等，其主导的各类车桥产品获得国家专利。2010年以来，因资金链紧张，该公司陷入经营困境。2015年3月，债权人王某等以该公司未能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由，向宜城法院申请破产。
    经测算，破产清算奥德车桥公司普通债权人受偿比例为8%，企业破产将给债权人带来巨大损失。
    为更好保护各债权人权益，避免破产清算对社会经济带来的冲击，同时考虑到该公司资产尚属优良，市场前景广阔，具有重整的可能性，宜城法院多次主持管理人、股东、债权人沟通，最终协商通过引进投资人进行重整，让企业获得重生。
    经多方努力，今年5月，一名投资人承诺向奥德车桥公司注入资金1300万元。6月29日，宜城法院依法裁定奥德车桥公司重整。
    通过重整，使普通债权人受偿比例增加了一倍，达到16.2%。9月，该公司破产重整计划草案表决通过，公司发展迎来新机遇。
    目前，奥德车桥公司正全面落实重整方案设定的各项工作目标，其中社会一般债权已兑付结束，工人工资已落实到位。


 
　