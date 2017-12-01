查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·处置僵尸企业，护航供给侧改革 ·图文：“柚”丰收了 ·以工匠精神执纪审查 ·武汉一些寄售行违规“变身”典当行 ·宣讲十九大精神 ·开展脱贫攻坚民主监督 ·“我选湖北”进京高薪揽才 ·第二届东湖国际法律论坛在汉举行 ·鄂州实现市县级金融副职干部全覆盖 ·潜江全面推行“廉政岗哨”工程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 处置僵尸企业，护航供给侧改革 · 图文：“柚”丰收了 · 以工匠精神执纪审查 · 武汉一些寄售行违规“变身”典当 · 宣讲十九大精神 · 开展脱贫攻坚民主监督 · “我选湖北”进京高薪揽才 · 第二届东湖国际法律论坛在汉举行 · 鄂州实现市县级金融副职干部全覆 · 潜江全面推行“廉政岗哨”工程 3 要闻 2017.12.1 星期五 今年前十月，全省法院审结破产案102件，比去年同期上升13.1%—— 处置僵尸企业，护航供给侧改革 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 杨康 通讯员 梁学东



围绕“三去一降一补”目标任务，我省法院系统妥善审理破产重整案件，充分发挥破产清算程序在优化市场资源配置、规范市场退出机制等方面的积极作用，为司法服务供给侧改革拓展全新内容。今年1-10月审结破产案102件，比去年同期上升13.1%



严重资不抵债，果断破产



——完善体制机制，推进破产审判规范化

今年5月，荆门中院在审理湖北富荣家用纺织品有限公司借款纠纷案时发现，该公司累计负债9355万元，其资产估值仅2115万元，严重资不抵债。

为加快推动全省法院建立清算与破产审判庭的工作，去年底，我省出台《关于发挥破产审判职能依法处置“僵尸企业”为全省供给侧结构性改革提供司法服务的意见》（（以下简称《意见》）。

“富荣家用纺织品公司的案子，符合《意见》及最高院相关规定，决定将该案移送破产审查。目前，案子正在审理中。”荆门中院院长雷涌泉说。

在他看来，《意见》的出台，为基层法院恰当运用破产重整、破产和解与破产清算等方式，优化资源配置，保障各方权益提供了有力依据。“先分析企业陷入困境的原因，再进行分类评估、分别处置。对能救治的企业尽量挽救，促进有潜质的企业再生发展；对不具救治价值或救治无望的，果断破产清算。”起草这一文件的省高院民二庭法官夏勇介绍。

大数据和信息化技术，也在破产审判中广泛应用。

夏勇介绍，今年前三季度，武汉两级法院已召开3场网络债权人会议，涉及债权人3400人次，涉及债权金额23亿余元；今年6月，一起企业破产清算案件通过网络拍卖处置相关土地使用权、房屋等破产财产，成交总价达6554万元，溢价率18.97%。



身陷民间借贷的泥淖，移送破产程序



——企业资不抵债，“执转破”助其规范退出

大冶市龙鹏包装有限公司身陷民间借贷的泥淖，截至今年5月，共有87起针对该公司的诉讼进入执行程序，累计执行标的达11228.47万元（不含利息）。

2015年6月至今年2月间，该公司负责人石慧先后47次被列入最高院失信被执行人名单。

大冶市法院经研究后决定，以该案为契机，积极探索通过“执行转破产”服务大冶供给侧结构性改革，助推经济结构转型升级。

8月15日，该院经合议后决定，将涉及龙鹏公司的87件案件移送至民事审判第三庭进行破产审查，以“执转破”模式处理该案。目前，相应程序正在推进中。“对于龙鹏公司来说，它的存续只会拖欠更多债务和员工工资，造成更多资源浪费及不稳定因素。”大冶市法院院长王军说，在这种情况下，“执转破”有利于加快产业结构升级。



陷入经营困境的企业，浴火重生



——破产重整，帮助优质资产赢得新机遇

11月24日，在宜城市湖北奥德车桥有限公司生产车间里，技术员正忙碌着。

两个多月前，这家公司刚刚经历了一次浴火重生。

奥德车桥公司主要经营汽车零部件总成及其零部件生产加工、销售等，其主导的各类车桥产品获得国家专利。2010年以来，因资金链紧张，该公司陷入经营困境。2015年3月，债权人王某等以该公司未能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由，向宜城法院申请破产。

经测算，破产清算奥德车桥公司普通债权人受偿比例为8%，企业破产将给债权人带来巨大损失。

为更好保护各债权人权益，避免破产清算对社会经济带来的冲击，同时考虑到该公司资产尚属优良，市场前景广阔，具有重整的可能性，宜城法院多次主持管理人、股东、债权人沟通，最终协商通过引进投资人进行重整，让企业获得重生。

经多方努力，今年5月，一名投资人承诺向奥德车桥公司注入资金1300万元。6月29日，宜城法院依法裁定奥德车桥公司重整。

通过重整，使普通债权人受偿比例增加了一倍，达到16.2%。9月，该公司破产重整计划草案表决通过，公司发展迎来新机遇。

目前，奥德车桥公司正全面落实重整方案设定的各项工作目标，其中社会一般债权已兑付结束，工人工资已落实到位。





