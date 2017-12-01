查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾 ·推动两国关系不断得到新发展 ·促进残疾人全面发展共同富裕 ·中国是巴以和平坚定支持者 ·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 ·弘扬“红船精神”走在时代前列 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 习近平会见出席“2017从都国 · 推动两国关系不断得到新发展 · 促进残疾人全面发展共同富裕 · 中国是巴以和平坚定支持者 · 学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 · 弘扬“红船精神”走在时代前列 2 要闻 2017.12.1 星期五 弘扬“红船精神”走在时代前列 湖北日报讯 习近平



编者按 2005年6月21日，时任浙江省委书记的习近平同志在光明日报发表文章《弘扬“红船精神”走在时代前列》，首次提出并阐释了“红船精神”，阐述了中国共产党的源头精神。2017年10月31日，党的十九大闭幕仅一周，习近平总书记带领新一届中共中央政治局常委专程前往上海和浙江嘉兴，瞻仰中共一大会址和嘉兴红船，回顾建党历史，重温入党誓词，宣示新一届党中央领导集体的坚定政治信念。

红船劈波行，精神聚人心。红船精神所昭示的是永不褪色的精神丰碑。今天我们重新刊发习近平总书记当年的这篇重要文章，旨在不忘初心、牢记使命，重温红船精神，坚定理想信念，进一步推动党的十九大精神学习宣传贯彻，为实现党的十九大提出的奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神动力。

1921年8月初，中国共产党第一次全国代表大会在浙江嘉兴南湖的一条游船上胜利闭幕，庄严宣告中国共产党的诞生。这条游船因而获得了一个永载中国革命史册的名字——红船。

红船，见证了中国历史上开天辟地的大事变，成为中国革命源头的象征。红船，一直接受着人们特别是共产党人的瞻仰。上世纪60年代，中共“一大”代表董必武同志两次重访南湖，即兴赋诗。改革开放以来，邓小平、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人，亲切关怀党的诞生地，或瞻仰红船，或亲笔题词，勉励我们“沿着南湖红船开辟的革命航道奋勇前进”。2002年10月，我调任浙江后，即怀着无限崇敬的心情，专程到嘉兴南湖瞻仰红船，接受革命精神教育。今年春节后的第一个工作日，浙江省委理论学习中心组成员来到南湖瞻仰红船，举行保持共产党员先进性教育活动专题学习会。在先进性教育活动期间，成千上万的共产党员从祖国各地来到南湖，看一次展览，听一次党课，学一次党章，观一次专题片，瞻仰一次红船，重温一次入党誓词。嘉兴市广泛开展以“精神传承、思想升华”为主要内容的“红船精神”大讨论活动，有力地促进了先进性教育活动。

红船劈波行，精神聚人心。红船所代表和昭示的是时代高度，是发展方向，是奋进明灯，是铸就在中华儿女心中的永不褪色的精神丰碑。“红船精神”同井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神等一道，伴随中国革命的光辉历程，共同构成我们党在前进道路上战胜各种困难和风险、不断夺取新胜利的强大精神力量和宝贵精神财富。80多年来，“红船精神”一直激励和鼓舞着我们党坚持站在历史的高度，走在时代的前列，勇当舵手，引领航向，不断取得革命、建设和改革的一个又一个胜利。



“红船精神”——党的先进性之源



一个大党诞生于一条小船。从此，中国共产党引领革命的航船，劈波斩浪，开天辟地，使中国革命的面貌焕然一新。伟大的革命实践产生伟大的革命精神。“红船精神”正是中国革命精神之源:中国共产党历史上形成的优良传统和革命精神，无不与之有着直接的渊源关系。中国共产党作为中国工人阶级和中华民族的先锋队，从这条红船扬帆起航，就始终代表着中国先进生产力的发展要求，代表着中国先进文化的前进方向，代表着最广大人民的根本利益，在推动中国历史前进中发挥着无可替代的领导核心作用。正如党的十六大报告所明确指出的，党的先进性“归根到底要看党在推动历史前进中的作用”。红船正是走在时代前列的象征，“红船精神”就充分体现了走在时代前列的精神，这也就集中体现了党的先进性，是党的先进性之源。

中国共产党沿着红船的航向，以开天辟地、敢为人先的首创精神，始终站在历史和时代发展的潮头。上世纪20年代的旧中国，是一个半封建半殖民地的社会。“十月革命”一声炮响给我们送来马克思列宁主义，“五四”运动中工人阶级登上政治舞台，这都为中国共产党的诞生作了思想和组织上的准备。中国共产党正是顺应求民族独立、谋人民解放的历史使命，勇立社会历史发展的潮头，在南湖红船上宣告成立，从此使中国革命的历史翻开了崭新的一页。对此，毛泽东同志称之为“开天辟地的大事变”。董必武同志在故地重游中欣然命笔:“烟雨楼台革命萌生，此间曾著星星火;风云世界逢春蛰起，到处皆闻殷殷雷。”南湖红船点燃的星星之火，形成了中国革命的燎原之势，使四海翻腾，五岳震荡。我们党从这里走向井冈山，走向延安，走向西柏坡，由一个领导人民为夺取政权而奋斗的党，成为领导人民掌握政权并长期执政的党。

中国共产党扬起红船的风帆，以坚定理想、百折不挠的奋斗精神，矢志推动中国革命和建设事业不断前进。中国共产党是以马克思主义理论武装起来的先进政党。中国共产党的诞生，使中国革命从此有了坚定的理想信念和强大的精神支柱。在惊涛骇浪不断的革命大潮中，红船在升腾，共产党人的信念也在升腾。当初，党的“一大”会议在白色恐怖中召开，由上海转至嘉兴，在南湖红船上完成缔造中国共产党的使命，靠的是坚定的理想信念和百折不挠的革命精神。之后，我们党在长期艰苦卓绝的奋斗中，历经曲折而不畏艰险，屡受考验而不变初衷，由小到大，由弱变强，靠的还是坚定的理想信念和百折不挠的革命精神。中国共产党人不管风吹浪打，不怕急流险滩，始终坚定自己的理想和信念，以压倒一切敌人、战胜一切困难的大无畏英雄气概，矢志推动中国革命和建设事业的大船劈波斩浪、不断奋进。

中国共产党载着红船的意愿，以立党为公、忠诚为民的奉献精神，努力维护好、实现好、发展好最广大人民的根本利益。“革命声传画舫中，诞生共党庆工农”。中国共产党从诞生那天起，从来就没有自己的私利，而是以全心全意为人民谋福利为根本宗旨。密切联系群众是我们党区别于其他任何一个政党的显著标志。依水行舟，忠诚为民，成为贯穿中国革命和建设全过程的一条红线，也是“红船精神”的本质所在。肩负为人民谋利益的神圣职责和崇高使命，中国共产党人以自己的身体力行，宣传、发动和引领全国各族人民团结一心，和衷共济，英勇奋战，在推进中国革命和建设的进程中，不断维护好、实现好、发展好最广大人民的根本利益。

开天辟地、敢为人先的首创精神，坚定理想、百折不挠的奋斗精神，立党为公、忠诚为民的奉献精神，是中国革命精神之源，也是“红船精神”的深刻内涵。我们要高举“三个代表”重要思想伟大旗帜，始终保持党的先进性，就必须永远铭记我们党的“母亲船”，重温红船的历史沧桑，在继承和弘扬“红船精神”中永葆党的先进性，进一步激发为中国特色社会主义事业而奋斗的信念和力量。



“红船精神”对党的先进性建设具有重要意义



新世纪新阶段，我国已踏上全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的伟大征程。保持党的先进性，既面临着新的要求，也面临着新的考验。在新的形势下，继承和弘扬“红船精神”，对于加强党的先进性建设，进一步巩固党的执政地位，完成党的执政使命，具有十分重要的理论意义和实践意义。

“红船精神”是激励我们把握发展这一时代主题和党执政兴国第一要务，大胆探索、创新创业的强大思想武器。发展是当今时代的一大主题，也是党执政兴国的第一要务。加强党的先进性建设，首要任务就是提高领导发展的能力。当今世界处于深刻变化之中，综合国力的竞争日趋激烈，我国全面建设小康社会的进程中也出现了许多前所未有的新情况、新问题。“红船精神”昭示我们，在社会发展的进程中，我们不能因循守旧，刻舟求剑，必须勇立潮头，敢为人先，以创新的精神永葆党的生机和活力。面对新挑战、新机遇和新形势、新任务，我们要坚持和发扬“红船精神”，有敢于突破前人的勇气和智慧，自觉克服安于现状、不思进取的思想观念，坚持用创新的理论成果武装头脑，用创新的思想观念谋划工作，紧紧扭住发展不放松，与时俱进，开拓创新，不断推进建设中国特色社会主义的伟大事业。

“红船精神”是鼓舞我们坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，不畏艰险、艰苦奋斗的强大精神支柱。中国革命的航船是在惊涛骇浪中到达成功的彼岸的，中国改革和建设事业的航程同样不会一帆风顺。建设中国特色社会主义是一项前无古人的创造性事业，全面建设小康社会是一项空前艰巨的宏图伟业，在推进其发展的漫漫征程中充满了重重困难和各种风险。“红船精神”昭示我们，逆水行舟，不进则退。面对我们的基本国情和我们党的历史使命，没有坚定的理想和必胜的信念，没有不畏艰辛、励精图治的精神状态和艰苦奋斗、顽强拼搏的作风，就难以克服前进道路上的重重困难，难以战胜前进道路上的风险和挑战。我们必须坚持和发扬“红船精神”，坚定理想信念，增强忧患意识，居安思危，处盛虑衰，以共产党人的胸襟和眼界观察世界、判断形势，恪尽职守、脚踏实地，不怕艰难、坚韧不拔，矢志拼搏、艰苦创业，努力谱写全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新篇章。

“红船精神”是鞭策我们牢记立党为公、执政为民本质要求和全心全意为人民服务的根本宗旨，求真务实、一心为民的强大道德力量。作为马克思主义政党，我们党自诞生之日起就以解放全人类、实现共产主义为己任，以全心全意为人民服务为根本宗旨。坚持立党为公、执政为民，始终保持党同人民群众的血肉联系，是马克思主义政党与生俱来的政治品质和最高从政道德，是衡量党的先进性的根本标尺。“红船精神”昭示我们，党和人民的关系就好比舟和水的关系，“水可载舟，亦可覆舟”。革命战争年代，正是在“红船精神”引领下，我们党从民族大义和人民群众的根本利益出发，充分发动并紧紧依靠人民群众夺取了政权，从此成为在全国掌握政权并长期执政的执政党。改革开放以来，我们党经受着执政和改革开放的双重考验。党的先进性能否始终保持，党的执政地位能否不断巩固，根本取决于人民群众对党的信赖和拥护，而这又取决于我们党能否践行立党为公、执政为民的本质要求，取决于我们党能否团结带领人民群众求真务实、真抓实干。我们必须牢记“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的谆谆教诲，继续发扬“红船精神”，始终不渝地为最广大人民谋利益，坚持人民利益高于一切的政德，真正干出有利于党和人民事业的政绩。



在新的实践中继承和弘扬“红船精神”



“红船精神”是我们党创立时期坚持和实践自身先进性的一个历史明证。正如党的先进性不是与生俱来、一劳永逸的，“红船精神”也是具体的、历史的。我们要把“红船精神”贯穿于树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会和加强党的先进性建设的实践上来。把握住这一点，就从根本上把握了“红船精神”的实质与核心，同时也就把握了党的先进性的真谛。

红船起航于浙江，既有历史的偶然性，也有历史的必然性。这是浙江的光荣，也是推进浙江发展的精神力量所在。联系浙江实际，我们要在新的实践中继承和弘扬“红船精神”，就必须结合当前正在开展的保持共产党员先进性教育活动，高扬理想的风帆，荡起奋发的双桨，乘着改革开放的浪潮，认真贯彻胡锦涛总书记对浙江工作提出的“努力在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的进程中走在前列”的要求，做到学在深处，谋在新处，干在实处，再铸浙江改革开放和现代化建设新的辉煌。

第一，要深入实施“八八战略”，努力在树立和落实科学发展观方面走在前列。科学发展观是指导浙江实现更快更好发展的根本指南，深入实施“发挥八个方面优势、推进八个方面举措”的“八八战略”，是浙江落实科学发展观的具体实践。我们要不断深化对科学发展观的认识，不断提高用科学发展观来指导实践的自觉性和坚定性，不断推进“八八战略”的深化细化具体化，在经济社会发展中更加注重统筹兼顾、加强薄弱环节，更加注重经济增长的质量和效益，更加注重以人为本，实现和维护广大人民群众的切身利益。要坚持在贯彻中央宏观调控政策中把握经济发展全局，正确处理发挥市场机制作用与加强政府宏观调控的关系，确保经济平稳较快发展。要以主动的姿态推进经济结构调整和增长方式转变，切实把提高自主创新能力作为结构调整的中心环节，把建设节约型社会放在重要位置，把统筹城乡发展作为解决“三农”问题的着力点，把加快建设先进制造业基地和发展现代服务业作为结构调整的突破口，把深化改革、扩大开放作为根本动力，努力在更高层次上推动浙江的发展。

第二，要全面建设“平安浙江”，努力在构建社会主义和谐社会方面走在前列。构建社会主义和谐社会，是我们党根据当今时代社会实践发展的新要求和人民群众生产生活的新需要，而提出的建设中国特色社会主义的新战略、新举措。浙江在构建社会主义和谐社会方面具有较好的条件。特别是建设“平安浙江”的具体实践，为我省构建和谐社会打下了工作基础，积累了有益经验。我们要以建设“平安浙江”为载体，积极构建具有中国特色、时代特征、浙江特点的和谐社会。要建设“法治浙江”，发展社会主义民主政治，为构建和谐社会提供法制保障。要加快文化大省建设，增强构成浙江综合竞争力的软实力，为构建和谐社会提供智力支持和精神支撑。要坚持“效率优先、兼顾公平”，激发社会发展的活力和创造力，促进社会公平和正义，进一步做好关心群众生产生活特别是帮扶困难群众的各项工作，不断健全社会保障和社会救助体系，为构建和谐社会营造良好的氛围。要加强社会建设和管理，努力形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局，高度重视并切实做好维护社会稳定的各项工作，为构建和谐社会提供良好的社会秩序。

第三，要切实增强执政本领，努力在加强党的先进性建设方面走在前列。党的先进性建设是关乎党生存、发展、壮大的根本性建设。要扎实抓好保持共产党员先进性教育活动，把“走在前列”的要求贯穿于先进性教育活动的全过程，做到谋划工作有“走在前列”的意识，学习动员有“走在前列”的内容，分析评议有“走在前列”的标准，整改提高有“走在前列”的要求，努力解决存在的突出问题，真正使我省先进性教育活动成为推进各级党组织自身建设的基础工程、提高党员思想政治水平和工作能力的素质工程、人民群众真正得到实惠的满意工程。要以改革的精神推进党的建设各项工作，围绕深化理论武装这一首要任务，深入研究如何全面贯彻“真学、真懂、真信、真用”的要求，坚定建设中国特色社会主义的理想信念问题；围绕建设高素质干部队伍这一总体要求，深入研究在选人用人、党管人才、政绩考核、能上能“下”、管理监督、基层基础等方面的一些难题，努力求突破、创特色、出成果；围绕保持党同人民群众的血肉联系这一核心，深入研究如何全面贯彻求真务实的要求，进一步转变作风，推进党风廉政建设和反腐败工作。同时，要把制度建设贯穿于党的思想、组织、作风建设之中。

总之，我们要在新的实践中继承和弘扬“红船精神”，在“红船精神”的激励和鼓舞下，不断强化前列意识，切实把“走在前列”的要求体现到精神状态上，贯彻到衡量标准上，落实到各项工作上，再接再厉，乘势而上，努力为全国大局作出积极的贡献。 （新华社北京11月30日电）





