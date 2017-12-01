查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾 ·推动两国关系不断得到新发展 ·促进残疾人全面发展共同富裕 ·中国是巴以和平坚定支持者 ·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 ·弘扬“红船精神”走在时代前列 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 习近平会见出席“2017从都国 · 推动两国关系不断得到新发展 · 促进残疾人全面发展共同富裕 · 中国是巴以和平坚定支持者 · 学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 · 弘扬“红船精神”走在时代前列 2 要闻 2017.12.1 星期五 学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 湖北日报讯 张昌尔



习近平新时代中国特色社会主义思想作为我们党必须长期坚持的指导思想，为实现中华民族伟大复兴提供了强大思想武器和行动指南。十九大报告宣示中国特色社会主义进入新时代，为人民政协事业发展开辟了广阔前景，提出了新的崇高使命。我们要通过持续深入的“大学习”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，落实到政协履职的全过程、各方面。

着力巩固团结奋斗的共同思想政治基础。坚持和发展中国特色社会主义始终是人民政协巩固共同思想政治基础的主轴。政协是政治组织，履行的是政治职责，发挥的是政治作用，巩固共同思想政治基础事关政协事业兴衰成败。习近平新时代中国特色社会主义思想，系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题，开辟了马克思主义新境界、中国特色社会主义新境界。全省各级政协组织和广大政协委员必须把思想政治建设摆在首位，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，不断增强对中国特色社会主义的政治认同和制度自信，不断增强走中国特色社会主义道路的政治自觉和政治定力，传播信仰之火，筑牢信心之基，深植信念之根，团结参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，心往一处想、智往一处谋、劲往一处使，汇聚实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。

着力加强党对人民政协事业的全面领导。中国共产党的领导是中国特色社会主义的本质特征和最大优势，党是最高政治领导力量。党的领导是政协事业沿着正确政治方向前进的根本保证，只有毫不动摇坚持党的领导，人民政协事业才能打牢根基、行稳致远。坚持党对人民政协的领导，是具体的、现实的，是全面集中统一领导，体现为坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，体现为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，体现为坚定不移地贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略，体现为坚定不移地维护核心、围绕中心、凝聚人心。要引导参加政协各党派团体和各族各界人士，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，更加旗帜鲜明地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，把维护核心作为政协工作的最高政治原则、最重要的政治纪律和政治规矩，一切履职行动都必须有利于坚持和加强党的领导，

重大活动向省委汇报请示，切实把党的领导全面落实到政协各项工作之中。

着力在围绕中心服务大局上履职尽责。中国特色社会主义进入了新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，党中央提出分“两步走”建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，我省发展站到了由大到强、由富到强的新的历史起点，正处于转型升级的关键阶段，这些都赋予人民政协新时代的新使命。围绕中心、服务大局是人民政协履行职能必须遵循的基本原则，要自觉与省委省政府同心同向同行，做到省委省政府的工作推进到哪里、省政协的工作就跟进到哪里。紧紧围绕中央和省委省政府提出的宏伟目标，积极议政建言，广泛凝聚智慧力量。一方面，要立足当前，紧紧围绕决胜全面建成小康社会献计出力，聚焦抓重点、补短板、强弱项，紧扣打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战精准建言；聚焦我省经济发展质量变革、效率变革、动力变革新要求，就深化供给侧结构性改革、创新驱动发展、文化强省建设、“乡村振兴”战略、“一主两副多极”等有效协商议政，助推湖北形成新的发展竞争力；聚焦增强人民群众获得感幸福感，就切实解决好人民群众衣食住行业教保医等切身利益问题，深入调查研究、协商议政，不断增进人民群众的获得感、幸福感；聚焦建设美丽湖北，就生态保护与绿色发展开展协商监督，推动打造人与自然和谐共生的生命共同体。另一方面，要着眼长远，围绕建设社会主义现代化强省，坚持问题导向，由近及远，选择全局性战略性问题，开展前瞻性研究，努力形成高质量建言成果。

着力发挥好社会主义协商民主重要作用。我国社会主义民主是维护人民根本利益的最广泛、最真实、最管用的民主。有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛；协商民主是实现党的领导的重要方式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。我们必须在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，牢牢把握新时代对协商民主的新定位新部署新要求，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，创新协商形式，拓展协商内容，增加协商密度，增强协商实效。要进一步发挥好省委书记督办省政协重点提案的示范引领作用，进一步擦亮省政协月度协商座谈会品牌，完善以全体会议为龙头，以议政性常委会议和常委专题协商会为重点，以月度协商座谈会、提案办理协商会、界别协商座谈会等为常态的协商议政新格局，切实推动协商民主广泛多层制度化发展。要加强人民政协民主监督，突出监督重点，促进中央重大方针政策和省委省政府重要决策部署的贯彻落实。要进一步提升人民政协履职能力和水平，全面加强政治建设、质量建设、制度建设、能力建设，提高提案质量，放大协商品牌效应，增强我省政协界别的代表性，发挥委员主体作用，团结参加政协的各党派团体和各族各界人士，彰显协商民主新优势，谱写政协事业新篇章。





