查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾 ·推动两国关系不断得到新发展 ·促进残疾人全面发展共同富裕 ·中国是巴以和平坚定支持者 ·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 ·弘扬“红船精神”走在时代前列 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 习近平会见出席“2017从都国 · 推动两国关系不断得到新发展 · 促进残疾人全面发展共同富裕 · 中国是巴以和平坚定支持者 · 学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 · 弘扬“红船精神”走在时代前列 2 要闻 2017.12.1 星期五 习近平向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电时指出 中国是巴以和平坚定支持者 湖北日报讯 新华社北京11月30日电 11月29日，联合国举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，国家主席习近平向大会致贺电。

习近平在贺电中表示，巴勒斯坦问题是中东问题的根源性问题，攸关巴勒斯坦等中东各国长治久安和繁荣发展。早日实现巴勒斯坦问题全面公正解决，符合巴勒斯坦等地区各国人民利益，有利于促进世界和平稳定。

习近平指出，中国是巴以和平的坚定支持者，今年7月提出中方推动解决巴勒斯坦问题的四点主张，旨在推动巴以双方重建互信，争取早日重启和谈。中国作为联合国安理会常任理事国和负责任的大国，愿继续同国际社会一道，为早日实现中东全面、公正、持久和平作出不懈努力。





