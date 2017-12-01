习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾推动两国关系不断得到新发展促进残疾人全面发展共同富裕中国是巴以和平坚定支持者学懂弄通新思想 谱写政协新篇章弘扬“红船精神”走在时代前列
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 第2版 要闻
·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾
·推动两国关系不断得到新发展
·促进残疾人全面发展共同富裕
·中国是巴以和平坚定支持者
·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章
·弘扬“红船精神”走在时代前列
湖北日报电子版
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2 要闻 2017.12.1 星期五
习近平向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电时指出
中国是巴以和平坚定支持者
    湖北日报讯 新华社北京11月30日电 11月29日，联合国举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，国家主席习近平向大会致贺电。
    习近平在贺电中表示，巴勒斯坦问题是中东问题的根源性问题，攸关巴勒斯坦等中东各国长治久安和繁荣发展。早日实现巴勒斯坦问题全面公正解决，符合巴勒斯坦等地区各国人民利益，有利于促进世界和平稳定。
    习近平指出，中国是巴以和平的坚定支持者，今年7月提出中方推动解决巴勒斯坦问题的四点主张，旨在推动巴以双方重建互信，争取早日重启和谈。中国作为联合国安理会常任理事国和负责任的大国，愿继续同国际社会一道，为早日实现中东全面、公正、持久和平作出不懈努力。


   
　