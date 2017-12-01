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·推动两国关系不断得到新发展
·促进残疾人全面发展共同富裕
·中国是巴以和平坚定支持者
·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章
·弘扬“红船精神”走在时代前列
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要闻
2017.12.1 星期五
习近平向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电时指出
中国是巴以和平坚定支持者
湖北日报讯 新华社北京11月30日电 11月29日，联合国举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，国家主席习近平向大会致贺电。
习近平在贺电中表示，巴勒斯坦问题是中东问题的根源性问题，攸关巴勒斯坦等中东各国长治久安和繁荣发展。早日实现巴勒斯坦问题全面公正解决，符合巴勒斯坦等地区各国人民利益，有利于促进世界和平稳定。
习近平指出，中国是巴以和平的坚定支持者，今年7月提出中方推动解决巴勒斯坦问题的四点主张，旨在推动巴以双方重建互信，争取早日重启和谈。中国作为联合国安理会常任理事国和负责任的大国，愿继续同国际社会一道，为早日实现中东全面、公正、持久和平作出不懈努力。