查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾 ·推动两国关系不断得到新发展 ·促进残疾人全面发展共同富裕 ·中国是巴以和平坚定支持者 ·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 ·弘扬“红船精神”走在时代前列 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 习近平会见出席“2017从都国 · 推动两国关系不断得到新发展 · 促进残疾人全面发展共同富裕 · 中国是巴以和平坚定支持者 · 学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 · 弘扬“红船精神”走在时代前列 2 要闻 2017.12.1 星期五 习近平会见美国前总统奥巴马时强调 推动两国关系不断得到新发展 湖北日报讯 据新华社北京11月30日电 国家主席习近平11月29日在钓鱼台国宾馆会见美国前总统奥巴马。

习近平积极评价奥巴马在担任美国总统期间为推动中美关系发展作出的努力。

习近平强调，中美两国在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面拥有广泛共同利益，肩负着重要责任。保持中美关系长期健康稳定发展，符合中美两国和世界各国的利益。中方愿同美方一道努力，加强沟通、交流、合作，推动两国关系不断得到新发展。

习近平向奥巴马介绍了中共十九大主要成果。

奥巴马感谢习近平会见。奥巴马表示，中国的发展成就令人赞赏。发展建设性的美中关系符合两国人民利益，我愿继续为增进美中相互了解和交往合作发挥积极作用。





