查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾 ·推动两国关系不断得到新发展 ·促进残疾人全面发展共同富裕 ·中国是巴以和平坚定支持者 ·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 ·弘扬“红船精神”走在时代前列 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 习近平会见出席“2017从都国 · 推动两国关系不断得到新发展 · 促进残疾人全面发展共同富裕 · 中国是巴以和平坚定支持者 · 学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 · 弘扬“红船精神”走在时代前列 2 要闻 2017.12.1 星期五 习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾 湖北日报讯 据新华社北京电 国家主席习近平11月30日在人民大会堂会见来华出席“2017从都国际论坛”的世界领袖联盟成员。

习近平着重介绍了中国发展道路以及中国参与全球治理的原则和主张，并听取外方嘉宾代表发言。

习近平指出，中国发展道路，就是中国特色社会主义道路。我们走这条道路，是历史的选择、人民的选择。新中国成立后，特别是改革开放近40年来，中国发生了翻天覆地的变化，已经成为世界第二大经济体，13亿人民生活不断改善，7亿多人实现脱贫。实践是检验真理的唯一标准。中国取得的历史性成就，坚定了我们坚持中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的信心。我在中共十九大报告中指出，经过几十年的发展，中国特色社会主义进入了新时代。中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。以前我们要解决“有没有”的问题，现在则要解决“好不好”的问题。我们要着力提升发展质量和效益，更好满足人民多方面日益增长的需要，更好促进人的全面发展、全体人民共同富裕。

到2050年，我们要把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

习近平指出，中共十九大对中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作出了全面部署。我们提出坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。我们将通过全面深化改革，大力激发全社会创造力，持续释放发展活力。我们将实施更高层次的对外开放，推动形成全面开放新格局。中国不会关门，会把门开得更大。我们的目标很宏伟，但也很朴素，归根结底就是让全体中国人都过上更好的日子。我们有充分的信心实现我们的目标。

习近平强调，中国历来主张各国人民有权选择自己的发展道路。世界上没有放之四海而皆准的发展道路。如果万事万物都清一色了，事物的发展、世界的进步也就停止了。一个国家的发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权。中国尊重文明多样性，倡导交流互鉴。中国愿同各国加强治国理政经验交流，在交流中取长补短，共同进步。

习近平指出，世界是一个地球村，各国相互依存、休戚与共。中国将推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。这是新时代中国外交追求的目标，也是世界各国共同努力的方向。推动构建新型国际关系，就是要秉持相互尊重、公平正义、合作共赢，摒弃传统的以强凌弱的丛林法则，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。推动构建人类命运共同体，就是要建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。中国梦汇聚了中国人民对美好生活向往的最大公约数，人类命运共同体汇聚着世界各国人民对和平、发展、繁荣向往的最大公约数。

习近平强调，作为有13亿多人口的国家，中国保持长期稳定发展，这本身就是对构建人类命运共同体的贡献。中国将始终不渝走和平发展道路，不会走国强必霸的道路。我们坚定奉行独立自主的和平外交政策，维护国际公平正义，反对把自己的意志强加于人，反对干涉别国内政，反对以强凌弱。中国开展国际合作、推进共建“一带一路”从不附加干涉别国内政的条件。中国将积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点，继续推进大国协调和合作，深化同周边国家关系，加强同发展中国家团结合作。中国将坚持对外开放的基本国策。

习近平强调，中国将以更积极的姿态参与全球治理，坚持主权平等、公平正义，坚持共商共建共享、合作共赢，坚持多边主义、维护稳定，坚持循序渐进，改革创新。中国深入推进“一带一路”倡议，就是秉持共商共建共享原则，为各国合作搭建新平台，实现优势互补、促进合作共赢。中方努力劝和促谈，推动国际热点难点问题的政治解决进程，积极参加联合国维和行动，致力于落实气候变化《巴黎协定》和联合国2030年可持续发展议程。中国将为维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣作出更大贡献。

习近平指出，世界领袖联盟各位新老朋友来自五大洲，都为促进各国同中国的交往合作做了大量工作，我对此高度赞赏。希望各位发挥自身优势，多为中国发展建言献策，增进中国人民同各国人民的相互了解和友谊。

拉脱维亚前总统、世界领袖联盟主席弗赖贝加，意大利前总理、欧盟委员会前主席普罗迪，智利前总统拉戈斯，尼日利亚前总统奥巴桑乔，联合国前秘书长潘基文，日本前首相鸠山由纪夫，澳中友好交流协会会长周泽荣先后发言。他们祝贺中共十九大成功举行。他们表示，进入新时代的中国将更加造福于国际社会。中国的发展成就令世界瞩目，中国已成为全球经济的领导力量和推动世界多极化的重要力量，在世界事务中的影响日益扩大。中国努力推动全球化向更加平衡、包容方向发展，促进世界繁荣，致力于应对气候变化国际合作，积极向发展中国家提供帮助。中国的发展经验对发展中国家十分有益。中国发起的“一带一路”倡议和亚洲基础设施投资银行为各方同中国合作搭建了桥梁，提供了更多机遇。当前形势下，国际社会希望更多听取中国的主张和方案，期待加强同中国经贸、人文等各领域交流合作，实现共赢。

“从都国际论坛”由中国人民对外友好协会和澳大利亚中国友好交流协会于2014年共同创办，邀请多国前政要、知名专家学者、商界领袖等各界人士参加。“2017从都国际论坛”于11月28日至30日在广州举行，论坛主题为“全球治理与中国主张”。





