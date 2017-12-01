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湖北日报讯（记者张晓峰、周呈思）11月30日，中国共产党湖北省第十一届委员会第二次全体（扩大）会议在武汉召开。

出席这次会议的省委委员78人，候补委员12人。有关方面的负责同志列席会议。

省委常委会主持会议。省委书记蒋超良讲话。

全会深入学习贯彻落实党的十九大精神，听取和讨论了蒋超良受省委常委会委托所作的工作报告，审议通过了《中共湖北省委关于学习贯彻落实党的十九大精神 全面建设社会主义现代化强省的决定》。

全会充分肯定省委常委会一年来的工作。省委十届八次全会以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，省委常委会团结带领全省广大党员干部群众，认真学习贯彻党的十八大和十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记习近平总书记视察湖北时的殷殷嘱托，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，聚焦“四个着力”，加快“建成支点、走在前列”进程，全省经济社会发展和党的建设取得新成绩。

全会指出，学习贯彻落实党的十九大精神，要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重。坚持不懈办好“新时代湖北讲习所”，面向全体党员和干部群众，多形式、分层次、全覆盖，注重创新，办成学习宣传贯彻党的十九大精神的大学校，办成学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想的大学校，办成培养造就用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、政治过硬、本领高强的干部队伍的大学校，不断增强贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的思想自觉和行动自觉。

全会强调，学习贯彻落实党的十九大精神，要落脚到增强“四个意识”、坚决贯彻党中央决策部署上。“四个意识”不是抽象的，不能空喊口号，要落实到岗位上、落实到行动中，时时处处事事向以习近平同志为核心的党中央对标看齐。要把学习成果转化为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强省的使命担当，转化为落实“四个着力”重要要求、加快“建成支点、走在前列”的实际成效，转化为立足岗位履职尽责、攻坚克难奋发有为的具体行动。

全会指出，习近平总书记视察湖北时的重要讲话，是习近平新时代中国特色社会主义思想的组成部分，是贯彻落实党的十九大精神的切入点和着力点。进入新时代，我国社会主要矛盾发生深刻变化，我省发展不平衡不充分的问题日益显现。解决这些问题，是全面建设社会主义现代化强省需要努力完成的历史性任务。习近平总书记提出的“四个着力”重要要求，针对的都是我省发展不平衡不充分的突出问题。我们要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，始终聚焦“四个着力”，抓重点、补短板、强弱项，必须解决发展不充分的问题，必须解决发展不平衡的矛盾，必须攻克发展动力、发展质量、发展效率变革的难关，必须打造共建共治共享的社会治理格局。同时，必须解决党的建设永远过硬问题。要牢牢抓住发展这个党执政兴国的第一要务，适时调整完善发展思路和规划，谋划、部署当前和今后一个时期的工作。

全会指出，我省全面建设社会主义现代化强省的奋斗目标是：到2020年，全面建成小康社会；从2020年到2035年，形成与中部地区崛起重要战略支点相适应的经济实力和战略功能，在转变发展方式上走在全国前列，基本实现社会主义现代化；从2035年到本世纪中叶，全省物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明水平全面提升，实现治理体系和治理能力现代化，经济社会发展综合实力和竞争力位居全国前列，富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强省全面建成。

全会指出，全面建设社会主义现代化强省的战略重点是：坚持发展第一要务，加快转型升级，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，建设经济强省；坚持农业农村优先发展，大力实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，建设农业强省；坚持创新驱动发展，激发和凝聚社会创造力，着力推进科技成果转化和产业化，显著提升科技进步对经济社会发展的贡献率，建设创新强省；坚定文化自信，聚力打造湖北文化品牌，推动文化事业和文化产业发展，建设文化强省；更加重视人才的创造活力和引领支撑作用，聚天下英才而用之，建设人才强省；坚持生态优先、绿色发展，加快生态文明体制改革，推行绿色生产和消费，建设生态强省。始终坚持以人民为中心，着力保障和改善民生，加强和创新社会治理，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

全会强调，面对新时代新目标新任务，要进一步提振精神状态，克服精神懈怠的危险，纠正庸懒散软的作风，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，只争朝夕，真抓实干，推动党的十九大精神落地生根。要坚定不移落实新时代全面从严治党新要求，把抓好党建作为最大政绩，把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。各级领导干部不仅要有担当的宽肩膀，还要有成事的真本领，要在理论学习中坚定信念，在勇于斗争中锤炼党性，在攻坚克难中砥砺品格，在躬身实践中增长才干，更好担负起岗位职责和历史使命。

全会强调，要扎扎实实做好当前各项工作。做好省级人大、政府、政协换届工作，确保换届风清气正。抓严抓细抓实安全生产，扎实做好生产安全、食品药品安全、交通安全、校园安全、消防安全、大型活动安全等工作。切实保障受灾群众、困难群众和低收入群体基本生活；加强党对意识形态工作的领导；加强社会面管控，依法严厉打击各类违法犯罪活动；加强社会矛盾纠纷排查化解，维护全省政治社会大局稳定。要按照党的十九大提出的目标任务和战略部署，按照省委《决定》的工作要求，科学谋划好明年工作。

全会号召，全省各级党组织和全体党员干部更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心、牢记使命，勇于担当、埋头苦干，为加快“建成支点、走在前列”进程，决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强省不懈奋斗，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！





