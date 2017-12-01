查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中共中央政治局召开会议 ·武汉主要经济指标一路上扬 ·我省地方银行最大股权投资签约 ·鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿 ·图文：深入学习贯彻落实党的十九大精神全面建设社会主义现代化强省 ·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 ·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 中共中央政治局召开会议 · 武汉主要经济指标一路上扬 · 我省地方银行最大股权投资签约 · 鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿 · 图文：深入学习贯彻落实党的十九 · 学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 · 习近平会见出席“2017从都国 1 要闻 2017.12.1 星期五 陈一新在华中师范大学宣讲党的十九大精神 鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿 湖北日报讯 湖北日报讯（记者谢慧敏）11月26日，省委副书记、武汉市委书记陈一新走进华中师范大学，与师生代表座谈并宣讲党的十九大精神。他希望广大师生高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，在学习宣传贯彻十九大精神方面走在前列，争做拥抱新时代、践行新思想、展现新作为的典范。

华中师大是陈一新联系的高校。宣讲座谈会上，丁茜、黄文轩、凌子扬、张静、赵蕴杰等师生代表先后发言，陈一新与大家交流互动，对华师开展丰富多彩的十九大宣讲活动给予肯定。

围绕“中国特色社会主义进入新时代”主题，陈一新从新时代的历史方位、行动指南、崇高使命、显著标志、奋斗目标、政治保证等六个方面进行深刻阐述。他说，中国特色社会主义进入新时代，是十九大作出的重大政治判断，标定了党和国家发展的历史方位和时代坐标，赋予党的历史使命、理论遵循、目标任务以新的时代内涵。进入新时代，对高校而言，意味着吹响了加快“双一流”建设的新号角；对教师而言，意味着赋予了为建设中国特色社会主义现代化强国培养高素质人才的新使命；对大学生而言，意味着迎来了实现青春梦想和人生出彩的新机遇、新舞台。高校师生要把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的思想政治课，深入了解世情党情国情社情民情，练就创业创新的素质本领，自觉地把个人抱负同国家富强、民族复兴紧紧联系在一起，真正形成与新时代发展要求相适应的素质和能力，积蓄青春奋斗的强大动力和能量。

座谈中，陈一新还详细介绍了武汉打造“大学生最友好城市”的系列举措。他说，武汉是个好地方，希望大学生们都能感知新时代武汉的伟大城市梦想，感受武汉崛起发展的蓬勃活力，了解武汉、热爱武汉、留在武汉、立业武汉，积极做实施“四大资智聚汉工程”的宣传者、参与者、推动者。

华中师范大学党委书记黄晓玫主持宣讲座谈会。





