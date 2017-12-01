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·武汉主要经济指标一路上扬
·我省地方银行最大股权投资签约
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要闻
2017.12.1 星期五
我省地方银行最大股权投资签约
宏泰国资认购湖北银行9.8亿股
湖北日报讯 湖北日报讯（记者林建伟、通讯员胡晓）11月29日，湖北宏泰国有资本运营集团有限公司认购湖北银行9.8亿股协议在汉签署，系我省地方银行签署的最大单笔股权投资。
截至10月底，湖北银行总资产突破2000亿元，亟须补充核心一级资本，此次共定向募集30亿股。宏泰国资是我省国有资本投资运营平台，资产总额318亿元，此次投资湖北银行的股东资格还需经监管部门核准。
据悉，湖北银行此次增资扩股进展顺利，省内外战略投资者普遍看好其发展前景，认购意愿强烈。