查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中共中央政治局召开会议 ·武汉主要经济指标一路上扬 ·我省地方银行最大股权投资签约 ·鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿 ·图文：深入学习贯彻落实党的十九大精神全面建设社会主义现代化强省 ·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 ·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 中共中央政治局召开会议 · 武汉主要经济指标一路上扬 · 我省地方银行最大股权投资签约 · 鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿 · 图文：深入学习贯彻落实党的十九 · 学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 · 习近平会见出席“2017从都国 1 要闻 2017.12.1 星期五 我省地方银行最大股权投资签约 宏泰国资认购湖北银行9.8亿股 湖北日报讯 湖北日报讯（记者林建伟、通讯员胡晓）11月29日，湖北宏泰国有资本运营集团有限公司认购湖北银行9.8亿股协议在汉签署，系我省地方银行签署的最大单笔股权投资。

截至10月底，湖北银行总资产突破2000亿元，亟须补充核心一级资本，此次共定向募集30亿股。宏泰国资是我省国有资本投资运营平台，资产总额318亿元，此次投资湖北银行的股东资格还需经监管部门核准。

据悉，湖北银行此次增资扩股进展顺利，省内外战略投资者普遍看好其发展前景，认购意愿强烈。





