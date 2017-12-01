中共中央政治局召开会议武汉主要经济指标一路上扬我省地方银行最大股权投资签约鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿图文：深入学习贯彻落实党的十九大精神全面建设社会主义现代化强省学懂弄通新思想 谱写政协新篇章习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾
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 第1版 要闻
·中共中央政治局召开会议
·武汉主要经济指标一路上扬
·我省地方银行最大股权投资签约
·鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿
·图文：深入学习贯彻落实党的十九大精神全面建设社会主义现代化强省
·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章
·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾
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1 要闻 2017.12.1 星期五
我省地方银行最大股权投资签约
宏泰国资认购湖北银行9.8亿股
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者林建伟、通讯员胡晓）11月29日，湖北宏泰国有资本运营集团有限公司认购湖北银行9.8亿股协议在汉签署，系我省地方银行签署的最大单笔股权投资。
    截至10月底，湖北银行总资产突破2000亿元，亟须补充核心一级资本，此次共定向募集30亿股。宏泰国资是我省国有资本投资运营平台，资产总额318亿元，此次投资湖北银行的股东资格还需经监管部门核准。
    据悉，湖北银行此次增资扩股进展顺利，省内外战略投资者普遍看好其发展前景，认购意愿强烈。


   
　