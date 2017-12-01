查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中共中央政治局召开会议 ·武汉主要经济指标一路上扬 ·我省地方银行最大股权投资签约 ·鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿 ·图文：深入学习贯彻落实党的十九大精神全面建设社会主义现代化强省 ·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 ·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 中共中央政治局召开会议 · 武汉主要经济指标一路上扬 · 我省地方银行最大股权投资签约 · 鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿 · 图文：深入学习贯彻落实党的十九 · 学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 · 习近平会见出席“2017从都国 1 要闻 2017.12.1 星期五 招商引资到位资金提前完成全年目标 武汉主要经济指标一路上扬 湖北日报讯 湖北日报讯（记者蔡朝阳、杨然）从武汉市政府获悉，1月至10月，该市经济运行态势良好，多项经济指标保持快速增长。其中，招商引资成为亮点，前十月到位资金7003.5亿元，同比增长41.8%，提前完成全年预期目标。

今年，武汉市以现代化、国际化、生态化为目标，聚力改革创新，奋力拼搏赶超，狠抓招商引资和重大项目建设，前十月固定资产投资完成6617亿元，增长10.5%，连续6个月保持两位数增长。

工业运行不断提速。1月至10月，规模以上工业增加值3068.67亿元，同比增长7.9%。规上工业排名前15的企业中有7家增幅超过20%，其中，烽火通信、上汽通用、东风本田、冠捷科技分别比上年同期增长64.4%、63.9%、29.9%和29.5%。

对外贸易快速增长。1月至10月，该市进出口总额1579.5亿元，同比增长25.4%，增速同比提高22.1个百分点。

前十月，武汉市累计新开工亿元以上项目555个，其中工业项目211个。年内，该市将开工建设一批已签约重大项目，打好收官战，为明年经济开局奠定基础。





