中共中央政治局召开会议武汉主要经济指标一路上扬我省地方银行最大股权投资签约鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿图文：深入学习贯彻落实党的十九大精神全面建设社会主义现代化强省学懂弄通新思想 谱写政协新篇章习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾
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 第1版 要闻
·中共中央政治局召开会议
·武汉主要经济指标一路上扬
·我省地方银行最大股权投资签约
·鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿
·图文：深入学习贯彻落实党的十九大精神全面建设社会主义现代化强省
·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章
·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾
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1 要闻 2017.12.1 星期五
招商引资到位资金提前完成全年目标
武汉主要经济指标一路上扬
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者蔡朝阳、杨然）从武汉市政府获悉，1月至10月，该市经济运行态势良好，多项经济指标保持快速增长。其中，招商引资成为亮点，前十月到位资金7003.5亿元，同比增长41.8%，提前完成全年预期目标。
    今年，武汉市以现代化、国际化、生态化为目标，聚力改革创新，奋力拼搏赶超，狠抓招商引资和重大项目建设，前十月固定资产投资完成6617亿元，增长10.5%，连续6个月保持两位数增长。
    工业运行不断提速。1月至10月，规模以上工业增加值3068.67亿元，同比增长7.9%。规上工业排名前15的企业中有7家增幅超过20%，其中，烽火通信、上汽通用、东风本田、冠捷科技分别比上年同期增长64.4%、63.9%、29.9%和29.5%。
    对外贸易快速增长。1月至10月，该市进出口总额1579.5亿元，同比增长25.4%，增速同比提高22.1个百分点。
    前十月，武汉市累计新开工亿元以上项目555个，其中工业项目211个。年内，该市将开工建设一批已签约重大项目，打好收官战，为明年经济开局奠定基础。


   
　