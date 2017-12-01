中共中央政治局召开会议武汉主要经济指标一路上扬我省地方银行最大股权投资签约鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿图文：深入学习贯彻落实党的十九大精神全面建设社会主义现代化强省学懂弄通新思想 谱写政协新篇章习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾
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·中共中央政治局召开会议
·武汉主要经济指标一路上扬
·我省地方银行最大股权投资签约
·鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿
·图文：深入学习贯彻落实党的十九大精神全面建设社会主义现代化强省
·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章
·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾
湖北日报电子版
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1 要闻 2017.12.1 星期五
中共中央政治局召开会议
审议《中国共产党党务公开条例﹙试行﹚》中共中央总书记习近平主持会议
    湖北日报讯 新华社北京电 中共中央政治局11月30日召开会议，审议通过《中国共产党党务公开条例（试行）》。中共中央总书记习近平主持会议。
    会议指出，推进党务公开，是贯彻落实党的十九大精神的重要举措，是发扬党内民主、发展社会主义民主政治的必然要求，对于推进全面从严治党，加强党内监督，充分调动全党积极性、主动性、创造性具有重要意义。《条例》制定出台，为做好党务公开工作提供了基本遵循，有利于推进党务公开工作制度化、规范化、程序化。
    会议强调，党务公开政治性、政策性强。要坚持正确方向，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把党务公开放到新时代坚持和发展中国特色社会主义、推进党的建设新的伟大工程的实践中谋划和推进，把坚持和完善党的领导要求贯穿到党务公开全过程和各方面。要坚持发扬民主，保障党员民主权利，落实党员知情权、参与权、选举权、监督权，更好调动全党积极性、主动性、创造性，及时回应党员和群众关切，以公开促落实、促监督、促改进。要积极稳妥、有序推进，统筹各层级各领域党务公开工作。
    会议要求，各级党委要认真抓好《条例》的学习培训和宣传解读，全面准确掌握《条例》的主要内容和工作要求。要加强对党务公开工作的组织领导，紧密结合实际抓好贯彻落实。
    会议还研究了其他事项。


 
　