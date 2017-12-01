查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中共中央政治局召开会议 ·武汉主要经济指标一路上扬 ·我省地方银行最大股权投资签约 ·鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿 ·图文：深入学习贯彻落实党的十九大精神全面建设社会主义现代化强省 ·学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 ·习近平会见出席“2017从都国际论坛”外方嘉宾 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 中共中央政治局召开会议 · 武汉主要经济指标一路上扬 · 我省地方银行最大股权投资签约 · 鼓励大学生勇做新时代的弄潮儿 · 图文：深入学习贯彻落实党的十九 · 学懂弄通新思想 谱写政协新篇章 · 习近平会见出席“2017从都国 1 要闻 2017.12.1 星期五 中共中央政治局召开会议 审议《中国共产党党务公开条例﹙试行﹚》中共中央总书记习近平主持会议 湖北日报讯 新华社北京电 中共中央政治局11月30日召开会议，审议通过《中国共产党党务公开条例（试行）》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议指出，推进党务公开，是贯彻落实党的十九大精神的重要举措，是发扬党内民主、发展社会主义民主政治的必然要求，对于推进全面从严治党，加强党内监督，充分调动全党积极性、主动性、创造性具有重要意义。《条例》制定出台，为做好党务公开工作提供了基本遵循，有利于推进党务公开工作制度化、规范化、程序化。

会议强调，党务公开政治性、政策性强。要坚持正确方向，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把党务公开放到新时代坚持和发展中国特色社会主义、推进党的建设新的伟大工程的实践中谋划和推进，把坚持和完善党的领导要求贯穿到党务公开全过程和各方面。要坚持发扬民主，保障党员民主权利，落实党员知情权、参与权、选举权、监督权，更好调动全党积极性、主动性、创造性，及时回应党员和群众关切，以公开促落实、促监督、促改进。要积极稳妥、有序推进，统筹各层级各领域党务公开工作。

会议要求，各级党委要认真抓好《条例》的学习培训和宣传解读，全面准确掌握《条例》的主要内容和工作要求。要加强对党务公开工作的组织领导，紧密结合实际抓好贯彻落实。

会议还研究了其他事项。





