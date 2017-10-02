查看本版大图 上一版 版面概览 第4版 万千气象 ·广告 ·当吕佩尔茨与周韶华相遇 ·阐释书法家的另一个角度 ·郭正善、王祥林、宋克静作品展 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 广告 · 当吕佩尔茨与周韶华相遇 · 阐释书法家的另一个角度 · 郭正善、王祥林、宋克静作品展 4 万千气象 2017.10.2 星期一 浅步轻移 郭正善、王祥林、宋克静作品展 湖北日报讯 图为：静物·布面油画﹙郭正善﹚

图为：钟声·布面油画﹙王祥林﹚

图为：偶·联系列布面油画﹙宋克静﹚



□周米



9月27日上午，“浅步轻移——郭正善、王祥林、宋克静作品展”在汤湖美术馆开幕，省内艺术家150余人出席开幕式。

本次展览共展出湖北美术学院教授郭正善、中南民族大学美术学院教授王祥林、湖北美术学院教授宋克静油画作品80余幅。

三位艺术家均属于同代际艺术家，有着跨越40余年的同窗情愫，并均在各自的艺术风格探索上成就斐然。郭正善对传统静物画有着深度研究，创造性运用传统中国画的作画方式，以当代新观念开拓了油画静物的历史感。王祥林以写意的方式表现生活与思想，用观察与记忆进行充满才情的艺术创作，综合采用多种方式展现作品的视觉力量与美感。宋克静往往以取景器的角度对人体局部进行超现实的表现，阐释人与物体的深刻关系。

汤湖美术馆馆长王心耀教授在前言中谈到：“好的艺术家必须通过运用特定的艺术语言进行艺术构思和艺术物化，呈示自己的艺术理念，表达自己对世界的见解。不同的艺术语言同时规定了艺术作品的生成方式，从某种意义上讲，独特的图式语言是建构独特艺术风格的前提，因此，对艺术作品的评价，往往依靠图式语言的深度与广度。郭正善、王祥林、宋克静三位艺术家一直致力于绘画语言与其思维观念和审美倾向同步，并在图式上形成了独特的风格，具有典型的符号化特征。三位艺术家虽各有千秋，但都以从容的步调、自信的笔意无挂碍地‘浅步轻移’，优雅地将艺术的格融进生活，化为生命，这理应是观者阅读作品的要义。”

本次展览将持续至10月20日，免费向市民开放。





