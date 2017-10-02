查看本版大图 上一版 版面概览 第4版 万千气象 ·广告 ·当吕佩尔茨与周韶华相遇 ·阐释书法家的另一个角度 ·郭正善、王祥林、宋克静作品展 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 广告 · 当吕佩尔茨与周韶华相遇 · 阐释书法家的另一个角度 · 郭正善、王祥林、宋克静作品展 4 万千气象 2017.10.2 星期一 阐释书法家的另一个角度 游义云印象 湖北日报讯 图为：小楷扇面

图为：行草条幅



□李鲁平



游义云先生是书法家、画家，同时也是一位有追求、有品格的作家。他用诗歌、散文、词、楹联等艺术形式，证明自己不仅仅是一个毛笔书写者，而是一位有情怀、有素养的书画艺术家。从这个意义上说，他是继承中国书画传统的一个典型，是弘扬中国书画传统的践行者。

游义云先生的散文创作，集中体现在《野蔓斋语》中，分为“见闻散笔”“述评礼赞”“书道探寻”三类，其中，确有属于写见闻的，如《赛里木湖的风韵》，但更多的是写“乡愁”“乡情”的，如《渐行渐远渐思深》《根对绿叶的恩情》《来年看我独冲霄》《被摧折的树梢》《白云有语》等等。在这一类散文中，作家往往由思乡而兴起，从故乡的一草一木、一丝丝记忆起笔，但最终指向的是对过去时光、对故乡美好的怀念，对飘荡的现实、背井离乡的伤感，从怀念与伤感纠结的矛盾中生发的，耐住寂寞与孤苦的坚韧意志。比如，《桃树的辛酸》写野生桃树被人伤害、摧残，无人呵护、疼爱，但却顽强生存；《我邀明月度元宵》写独居他乡的孤独与充实；《高大与矮小的情谊》写草的坚韧；《不知乡水味如何》写一群文人憨厚、朴实，却营造出小镇纯洁的人文氛围。另一类散文，与此类旨趣近似，但它们纯粹从自然出发，如《自题野蔓斋》写草的自生、折腾、不灭、啸傲、浮沉；《梅园记》写梅花的气节；《孤独的山峰》写高山的孤独、寒冷、沧桑，但其精神灿烂、永存；《秋月断想》写对收获的期盼；《太阳的喜怒》表达对光明的赞美；《莲花愿向清处开》《峥嵘逆处见孤松》分别写莲与松的环境与性格、傲气；《柳树不示弱》写弱而坚韧的力量；《霜打菊花花更香》写菊花的倔强与不拔；《春风不走私》写春风与雨露的公平；《山水的感动》写高与低的哲学。这些作品都来于自然的启发，都选取具有力量品质的自然元素，如莲、菊、松、梅等，它们是作者从自然汲取力量的证明，折射出作者长期奋斗过程中的复杂内心，既有失意、困惑、无奈、迷茫，也有对精神支撑、慰藉、温暖的渴望和不断寻找。这是典型的中国传统文人的精神建构方式，但却是由一个书法家的文字来显现的。

作者还有一类散文随笔，它们与书画艺术关系更为紧密。游义云善于从自己或他人的艺术人生出发，探讨书法艺术理论。他解释自己书法创作在生动、气韵上的艺术实践，坦陈自己对书法小品创作的心得。如，在《无悔的耕耘》中总结了自己从学习王羲之、张旭、怀素到吴昌硕，从魏碑到汉隶的艺术道路；《诗人与书家》《书家的落寞》表达对书法家命运的同情，写挫折中的理想与现实的抗争；《踏不出毕业的门槛》以一批文人的人生历程对艺术境界永无止境的追求。他也可以从纯粹的学理出发，探讨书法的章法与韬略、硬笔书法的独特价值、书法与诗词如何结合、书法内容与风格形式如何协调等书法理论重要话题，批评书法界的霸气、浮躁、俗气。《不肯停止的脚步》对传统与新潮碰撞下书法艺术发展的担忧，对书法艺术纯洁性的维护、赞美；《好留紫绿长为伴》主张艺术以淡雅、大方、简明为大美；《银浦流云学水声》谈对传统与时代关系的认识。同时，游义云也评论他人的书法创作。他评宋旭安的字“智慧”“韧性”；张波的字古法用笔，“爽朗飘逸”；这些文章有作者的美学追求、艺术观念、艺术实践的总结，理论素养深厚、内容扎实丰富，态度谦虚真诚。《野蔓斋语》中不论哪一类作品，都有一个共同特点，即呈现作家的个人际遇与不放弃、不妥协的立场。其中，有对曲折、坎坷、困难的接受与突围；有对艺术和艺术境界的孜孜以求；有对时代人文氛围污染的忧伤；有立志独善其身的气节。它们完整地建立起一个书法家的人生、精神世界与命运轨迹。

长期以来，对书法家的创作主要是从书法作品的结构、布局、线条、运动等角度阐释，忽视了书法家的童年、青年的成长与追求，忽视了他们与故乡、社会之间的关系，更忽视了书法家其它精神世界，如散文、诗词、楹联。长期以来，也很少见到一个书法家用文学的方式叙述自己的情感世界，日常生活与书法世界之间的关系。现在，游义云做到了。游义云的文学创作让我们更加深刻地理解了书法，也更加感性地认识了一个人、一个书法家，他的散文是对他书法艺术最权威的注释。





