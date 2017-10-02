查看本版大图 上一版 版面概览 第4版 万千气象 ·广告 ·当吕佩尔茨与周韶华相遇 ·阐释书法家的另一个角度 ·郭正善、王祥林、宋克静作品展 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 广告 · 当吕佩尔茨与周韶华相遇 · 阐释书法家的另一个角度 · 郭正善、王祥林、宋克静作品展 4 万千气象 2017.10.2 星期一 当吕佩尔茨与周韶华相遇 湖北日报讯 记者 别鸣



一位是中国画气势派开宗者与理论建树者，一位是德国新表现主义代表人物之一。“心智地图的异像：马库斯·吕佩尔茨在中国”和“俯仰天地：周韶华”双个展，目前正在湖北美术学院美术馆展出。

吕佩尔茨，每次出场西装革履，皮鞋锃亮，拄着一根绅士特有的拐棍。他曾经执掌著名的杜塞尔多夫艺术学院长达20多年，同时还是个多才多艺的多面手，雕塑、诗歌、足球、爵士乐都有涉猎，尽管他的这些才艺远没有绘画那么享誉世界。

周韶华，创作了在20世纪80年代富有时代精神的《黄河魂》，从此开始了他的水墨革新之路。而今，他已经近90高龄，依然每天坚称：“我是战士，我还要战斗”，完成了很多被当下美术史所关注的系列组品。

当吕佩尔茨与周韶华相遇，它会引发哪些思考呢？他们各自不同的生活经历，不同的社会文化背景，不同的视觉表现形式，透过他们的图像世界，我们可以感知体察到的是穿越时空的思想相遇、接触和碰撞。

9月中旬，周韶华和马库斯·吕佩尔茨在东湖之畔进行了一次对话。这次对话以“东湖会”为名。意想不到的是，现场人们按照中国的属相计算，周韶华和吕佩尔茨都属蛇，算是冥冥之中自有天意。

如果说吕佩尔茨的艺术是对社会和民族历史的反思，那么周韶华的作品则更多一种民族的精神，以及对宏观自然的抒情。周韶华说：“尽管我和吕佩尔茨分属东方和西方绘画，但艺术观点有相通之处。他的作品对战争的反思、对民族文化的理解比战前的‘表现主义’更为深刻，他的作品有深度和力量，色彩肯定、不繁琐。同时，吕佩尔茨对西方当代艺术非常反感，他觉得欧洲的古希腊延续而来相当浓郁的文化传统，而当代艺术却显示出某种无知，这一点也让我想起了中国传统……”

吕佩尔茨对中国画充满好奇，并就中国画材料的使用和色彩的表达请教了周韶华，两人不时交换彼此的创作方法和艺术态度，当太多的艺术观点不谋而合、甚至心心相惜时，吕佩尔茨兴奋地感叹：“我们真的是才见面的吗?我们像是认识了很久了!”

吕佩尔茨认为，只有源于传统才能有更好的生发。周韶华以中国传统的水墨手法，完成现代的表达，色彩、构图都是很恰当的呈现，有让人再往下看的冲动。对于西方当代艺术，吕佩尔茨毫不讳言：“我对波普和美国的艺术没有兴趣，艺术要源于绘画，源于原始的创作。尽管博伊斯在艺术史上的伟大毋庸置疑，不过艺术史是艺术史，可他的作品不可恭维，那是‘革命性’的，而不是艺术品。”

周韶华说：“艺术创新具有划时代意义，非一人所为。必须联结群体优势，以共襄民族伟大复兴梦。”马库斯·吕佩尔茨说：“艺术作品是否被人们理解，或是遭到拒绝，体现的只是一种时代精神，但并不影响艺术创作本身。”

吕佩尔茨谈到了对学院艺术和对中国画的理解：“中国画的线条和笔触所蕴含的属于绘画本身的意趣，超越了时间与空间。中国的传统古典绘画对我来讲，并不是很异国情调的艺术，而是我可以理解的、我也希望能够去挑战的艺术。”而此次在湖北美术学院的展出及交流，吕佩尔茨说：“我眼中美院的老师是师傅，而学生更像是学徒。最重要的是这些师傅所营造的学院氛围，师傅们心有灵犀，学徒们沉浸在一个创造艺术的氛围中。之所以被称为艺术学院，因为它是一个酝酿天才的地方。”

正如湖北美术馆馆长冀少峰所认为，20世纪重要的历史节点，构成了吕佩尔茨与周韶华共同的生存背景，在历史大变局中精神文化从机械复制到电子文化，他们自觉坚守弥漫着强烈个人印迹的视觉精神探求，抵御对抗着各种时尚潮流和全球化侵袭，并且都能够从本民族文化母题出发，在历史的重构中不仅将艺术作为一种认识世界的方式，更建构了自我的视觉叙事系统和话语表达方式，进而传达出颇具当代意味的文化情怀。





