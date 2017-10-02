凝聚全党意志 不负历史担当牵住“牛鼻子”种好“责任田”汇聚全党力量开启奋斗新程国办通报表扬大督查发现的典型经验做法图文：我国包机从加勒比地区接回近400名受灾同胞国歌法正式施行
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 第3版 时事
·凝聚全党意志 不负历史担当
·牵住“牛鼻子”种好“责任田”
·汇聚全党力量开启奋斗新程
·国办通报表扬大督查发现的典型经验做法
·图文：我国包机从加勒比地区接回近400名受灾同胞
·国歌法正式施行
湖北日报电子版
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3 时事 2017.10.2 星期一
国歌法正式施行
各地观众到国歌展示馆寻访抒怀
    湖北日报讯 据新华社电 “起来，不愿做奴隶的人们……”1日的上海国歌纪念广场上，伴随着庄严的国歌《义勇军进行曲》，五星红旗冉冉升起。当天起，国歌法正式施行，奏唱国歌有法可依。
    位于上海市杨浦区的国歌展示馆是全国首家以国歌《义勇军进行曲》为主题的展示馆，于2009年9月建成开放。国庆节当天，来自各地的观众走过各个展厅，探寻《义勇军进行曲》诞生、传唱、被确定为国歌的历史，并学习国歌法。《义勇军进行曲》诞生时是电影《风云儿女》的主题歌。这首由田汉作词、聂耳作曲的作品被广为传唱，不仅成为中国人民争取自由解放的民族战歌，也是世界反法西斯阵营的国际战歌。
    后来，《义勇军进行曲》成为我国宪法规定的国歌。今年9月1日，全国人大常委会表决通过了国歌法。这部法律为保证国歌奏唱和使用的严肃性规范性，规定了国歌标准曲谱的审定、发布和使用，明确了对侮辱国歌等行为的处罚，同时要求加强国歌宣传教育，普及奏唱礼仪知识，鼓励广大人民群众唱国歌、爱国歌。
    上海市市东中学高一学生顾灵紫说，“国歌法能让我们更加尊重国歌、不忘历史。我为国歌、为中华民族感到自豪。”


   
　