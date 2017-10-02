查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·凝聚全党意志 不负历史担当 ·牵住“牛鼻子”种好“责任田” ·汇聚全党力量开启奋斗新程 ·国办通报表扬大督查发现的典型经验做法 ·图文：我国包机从加勒比地区接回近400名受灾同胞 ·国歌法正式施行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 凝聚全党意志 不负历史担当 · 牵住“牛鼻子”种好“责任田” · 汇聚全党力量开启奋斗新程 · 国办通报表扬大督查发现的典型经 · 图文：我国包机从加勒比地区接回 · 国歌法正式施行 3 时事 2017.10.2 星期一 国歌法正式施行 各地观众到国歌展示馆寻访抒怀 湖北日报讯 据新华社电 “起来，不愿做奴隶的人们……”1日的上海国歌纪念广场上，伴随着庄严的国歌《义勇军进行曲》，五星红旗冉冉升起。当天起，国歌法正式施行，奏唱国歌有法可依。

位于上海市杨浦区的国歌展示馆是全国首家以国歌《义勇军进行曲》为主题的展示馆，于2009年9月建成开放。国庆节当天，来自各地的观众走过各个展厅，探寻《义勇军进行曲》诞生、传唱、被确定为国歌的历史，并学习国歌法。《义勇军进行曲》诞生时是电影《风云儿女》的主题歌。这首由田汉作词、聂耳作曲的作品被广为传唱，不仅成为中国人民争取自由解放的民族战歌，也是世界反法西斯阵营的国际战歌。

后来，《义勇军进行曲》成为我国宪法规定的国歌。今年9月1日，全国人大常委会表决通过了国歌法。这部法律为保证国歌奏唱和使用的严肃性规范性，规定了国歌标准曲谱的审定、发布和使用，明确了对侮辱国歌等行为的处罚，同时要求加强国歌宣传教育，普及奏唱礼仪知识，鼓励广大人民群众唱国歌、爱国歌。

上海市市东中学高一学生顾灵紫说，“国歌法能让我们更加尊重国歌、不忘历史。我为国歌、为中华民族感到自豪。”





