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第3版 时事
·凝聚全党意志 不负历史担当
·牵住“牛鼻子”种好“责任田”
·汇聚全党力量开启奋斗新程
·国办通报表扬大督查发现的典型经验做法
·图文：我国包机从加勒比地区接回近400名受灾同胞
·国歌法正式施行
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凝聚全党意志 不负历史担当
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牵住“牛鼻子”种好“责任田”
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国办通报表扬大督查发现的典型经
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图文：我国包机从加勒比地区接回
·
国歌法正式施行
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时事
2017.10.2 星期一
国办通报表扬大督查发现的典型经验做法
武汉在优化营商环境方面获赞
湖北日报讯 据新华社电 为进一步调动和激发各方面真抓实干、改革创新的积极性、主动性和创造性，推动形成谋事创业、竞相发展的良好局面，国务院办公厅日前发出通报，对国务院第四次大督查发现的22项地方典型经验做法给予表扬。其中，在优化营商环境方面，湖北省武汉市综合施策、多措并举，为民间投资健康发展创造公平竞争的营商环境受到表扬。
通报指出，为进一步推动党中央、国务院重大决策部署贯彻落实，国务院部署开展了第四次大督查。从督查情况看，各地区、各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真落实中央经济工作会议部署和《政府工作报告》确定的各项任务，迎难而上、锐意进取，推动经济运行保持在合理区间，为实现全年经济社会发展主要目标任务奠定了坚实基础。