查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·凝聚全党意志 不负历史担当 ·牵住“牛鼻子”种好“责任田” ·汇聚全党力量开启奋斗新程 ·国办通报表扬大督查发现的典型经验做法 ·图文：我国包机从加勒比地区接回近400名受灾同胞 ·国歌法正式施行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 凝聚全党意志 不负历史担当 · 牵住“牛鼻子”种好“责任田” · 汇聚全党力量开启奋斗新程 · 国办通报表扬大督查发现的典型经 · 图文：我国包机从加勒比地区接回 · 国歌法正式施行 3 时事 2017.10.2 星期一 国办通报表扬大督查发现的典型经验做法 武汉在优化营商环境方面获赞 湖北日报讯 据新华社电 为进一步调动和激发各方面真抓实干、改革创新的积极性、主动性和创造性，推动形成谋事创业、竞相发展的良好局面，国务院办公厅日前发出通报，对国务院第四次大督查发现的22项地方典型经验做法给予表扬。其中，在优化营商环境方面，湖北省武汉市综合施策、多措并举，为民间投资健康发展创造公平竞争的营商环境受到表扬。

通报指出，为进一步推动党中央、国务院重大决策部署贯彻落实，国务院部署开展了第四次大督查。从督查情况看，各地区、各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真落实中央经济工作会议部署和《政府工作报告》确定的各项任务，迎难而上、锐意进取，推动经济运行保持在合理区间，为实现全年经济社会发展主要目标任务奠定了坚实基础。





