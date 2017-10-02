凝聚全党意志 不负历史担当牵住“牛鼻子”种好“责任田”汇聚全党力量开启奋斗新程国办通报表扬大督查发现的典型经验做法图文：我国包机从加勒比地区接回近400名受灾同胞国歌法正式施行
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 第3版 时事
·凝聚全党意志 不负历史担当
·牵住“牛鼻子”种好“责任田”
·汇聚全党力量开启奋斗新程
·国办通报表扬大督查发现的典型经验做法
·图文：我国包机从加勒比地区接回近400名受灾同胞
·国歌法正式施行
湖北日报电子版
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3 时事 2017.10.2 星期一
国办通报表扬大督查发现的典型经验做法
武汉在优化营商环境方面获赞
    湖北日报讯 据新华社电 为进一步调动和激发各方面真抓实干、改革创新的积极性、主动性和创造性，推动形成谋事创业、竞相发展的良好局面，国务院办公厅日前发出通报，对国务院第四次大督查发现的22项地方典型经验做法给予表扬。其中，在优化营商环境方面，湖北省武汉市综合施策、多措并举，为民间投资健康发展创造公平竞争的营商环境受到表扬。
    通报指出，为进一步推动党中央、国务院重大决策部署贯彻落实，国务院部署开展了第四次大督查。从督查情况看，各地区、各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真落实中央经济工作会议部署和《政府工作报告》确定的各项任务，迎难而上、锐意进取，推动经济运行保持在合理区间，为实现全年经济社会发展主要目标任务奠定了坚实基础。


   
　