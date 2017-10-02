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即将召开的党的十九大，是在我国全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义发展关键时期召开的一次十分重要的代表大会，是党和国家政治生活中的一件大事。做好十九大代表选举工作，对于确保大会圆满成功意义重大。

在党中央的坚强领导下，全国40个选举单位党的十九大代表选举工作圆满完成。习近平总书记与其他47名党和国家党员领导同志作为中央提名的代表候选人全部当选十九大代表。党和国家领导人的参选、当选，是发扬党内民主、贯彻民主集中制、加强和规范党内政治生活的一次生动实践，进一步在全党统一了思想、凝聚了共识、汇聚了力量，为党的十九大胜利召开做了重要思想动员和组织准备。

选票凝聚党心民意，掌声表达厚重信任。在贵州，习近平同志全票当选为党的十九大代表。会场内，爆发出长时间热烈的掌声。其他党和国家党员领导同志也陆续在各自所在的选举单位当选十九大代表。这是人心所向、众望所归，激荡起众志成城、勠力同心的磅礴力量。党和国家领导人参选、当选的过程，充分体现了以习近平同志为核心的党中央着眼长远、立足实践的战略眼光和历史担当，对营造良好政治生态发挥了重要引领和推动作用。

党和国家领导人当选十九大代表，是全党意志的凝聚、是党心民心的体现，充分反映了全国各族干部群众对习近平总书记的衷心爱戴，对以习近平同志为核心的党中央的衷心拥护，对十八大以来党中央工作的充分肯定，对开创中国特色社会主义伟大事业新局面的坚定信心和热切期盼。

民之所望，政之所向。从贵州、云南、湖南，到广西、陕西，再到内蒙古、新疆……与以往多在原籍、曾经工作地或工作单位参选的情况不同，十九大代表选举中，中央政治局常委同志的参选单位发生了明显变化。领导同志们的参选单位，位于脱贫攻坚主战场、“一带一路”重要节点、边疆少数民族聚居地等。这样的安排，既是一种创新，更体现出鲜明的政治导向和实践指向，蕴含着党中央深远的政治考量和历史担当。

不忘初心共筑梦，砥砺奋进写新篇。10月18日，党和国家领导人将和其他当选代表一道，肩负起全党8900多万名党员、450多万个党组织的重托，出席党的十九大，讨论和决定一系列事关党和国家未来发展的重大问题，为中国特色社会主义事业绘就新蓝图、开启新征程。让我们增强“四个意识”，坚定“四个自信”，更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结一心、真抓实干，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！

（据新华社北京1日电）





