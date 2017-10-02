查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·凝聚全党意志 不负历史担当 ·牵住“牛鼻子”种好“责任田” ·汇聚全党力量开启奋斗新程 ·国办通报表扬大督查发现的典型经验做法 ·图文：我国包机从加勒比地区接回近400名受灾同胞 ·国歌法正式施行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 凝聚全党意志 不负历史担当 · 牵住“牛鼻子”种好“责任田” · 汇聚全党力量开启奋斗新程 · 国办通报表扬大督查发现的典型经 · 图文：我国包机从加勒比地区接回 · 国歌法正式施行 3 时事 2017.10.2 星期一 牵住“牛鼻子”种好“责任田” ——党的十八大以来推进管党治党政治责任落实综述 湖北日报讯 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在推进党的建设新的伟大工程中，将“责任”二字贯穿始终，厘清责任抓住“牛鼻子”，以上率下层层传导，严肃问责激发担当，不断推动管党治党从“宽松软”走向“严紧硬”，奏响了以责任促担当的时代强音。



明责：牵住“两个责任”牛鼻子



作为一个有8900多万名党员、450多万个党组织的世界第一大执政党，党要管党谁来管？从严治党谁来治？

2013年1月，在十八届中央纪委二次全会上，习近平总书记明确指出：“抓好党风廉政建设和反腐败斗争，必须全党动手。各级党委对职责范围内的党风廉政建设负有全面领导责任，党委主要负责人是第一责任人。”“落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任。”党的十八届三中全会对党风廉政建设和反腐败工作的体制机制改革作出部署，在党的历史上首次明确提出了“两个责任”。

纲举则目张，执本而末从。

责任的明晰，使得管党治党千头万绪的工作有了抓手，改变了过去一些党委和党员领导干部对履责尽责认识不清的问题，改变了过去“一说正风反腐就是纪委的事”“重业务轻党务，一俊遮百丑”“底下问题成串，事不关己高高挂起”等认识误区；纪委也持续推进转职能、转方式、转作风，改变过去职能泛化、战线过长的状况，进一步聚焦主业，更好地履行党内监督专责机关的职责。“各级各部门党委（党组）必须树立正确政绩观，坚持从巩固党的执政地位的大局看问题，把抓好党建作为最大政绩。”“无论是党委还是纪委或其他相关职能部门，都要对承担的党风廉政建设责任进行签字背书，做到守土有责。出了问题，就要追究责任。”“党委（党组）书记作为第一责任人，既要挂帅又要出征，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办。”

……

5年来，习近平总书记高瞻远瞩、正本清源、抓住关键，就为何要抓管党治党政治责任、如何落实责任等问题发表了一系列重要讲话，为推进责任落实提供了根本遵循。

实践不断发展，认识愈加深化，制度应运而生。

2015年10月，新修订《中国共产党纪律处分条例》印发，专门对“党组织不履行全面从严治党主体责任或者履行全面从严治党主体责任不力”有关情形作出处分规定。第一次将全面从严治党主体责任纳入党内法规范畴。

2016年7月，首部聚焦问责工作的党内法规《中国共产党问责条例》印发，明确了党组织和党的领导干部失职失责需要问责的情形，实现问责内容、对象、事项、主体、程序、方式的制度化、程序化，为责任落实提供法规制度保障。

从首次提出党风廉政建设“两个责任”，到进一步明确提出全面从严治党主体责任和监督责任，从剑指党风廉政建设和反腐败，到聚焦党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党，“责任”二字内涵的不断扩展，不仅深化了管党治党规律的认识，更对各级党组织提出了更高的要求。



担责：以上率下层层压实责任



9月18日，中央政治局召开会议，审议《关于五年来中央政治局贯彻执行中央八项规定并以此带动全党加强作风建设情况的报告》。

从作风建设切入，从中央政治局做起，5年来八项规定改变中国，也写下了坚持以上率下、扛起管党治党政治责任的浓墨重彩一笔。

明责，更要担责。

5年来，以习近平同志为核心的党中央直面党内存在的种种问题和弊端，始终带头将全面从严治党责任扛在肩头、抓在手里，丝毫不放松、一刻不停歇，为全党树立起舍我其谁、勇于担当的光辉典范。

中央政治局每年都召开会议，专题研究党风廉政建设和反腐败工作，习近平总书记多次在中央纪委全会上发表重要讲话，分析研判形势、作出重要部署；中央政治局常委会听取每一轮巡视汇报，中央政治局会议审议巡视专题报告，习近平总书记每次都发表重要讲话，作出重要指示、提出明确要求。

中央纪委认真贯彻中央要求，2014年重点推动了省区市、中央和国家机关部委党委落实主体责任。2015年巩固落实省部一级主体责任成果，着力推动市地一级和国有企业党组织落实主体责任。2016年巩固和深化省部、国有企业以及市地一级党组织落实责任的成果，推动全面从严治党向基层延伸。2017年把检查管党治党责任落实情况作为巡视和监督执纪的重点，推动各级党组织解决党内政治生活中存在的突出问题，确保把党的路线方针政策和中央决策部署贯彻到底。

层层压实责任，层层传导压力。

各地区各部门党委、党组牢固树立“四个意识”，纷纷打出逐级约谈、专项监督检查、巡视巡察、责任清单考核等组合拳，强化党组织责任意识，推动责任落地生根。

浙江实行党委主要负责人向上一级党委及纪委当面报告履责情况，市县乡三级连续两年实现100%报告；江西采取“书记教书记”的方式，对省市县乡四级党委、纪委开展上对下的层层“传帮带”；海南建立“一岗双责”、重大事项签字背书、“两个责任”双报告、述责述廉等机制制度……

聚精会神抓党建、从严管党治党，责任的落实，凝聚起全党上下齐抓共管的强大合力。



问责：始终高举问责“撒手锏”



2月8日，中央纪委发布消息，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛，因履行管党治党政治责任不力，所辖单位发生系统性腐败问题被问责，受到“断崖式”降级处分；

4月24日，民政部原党组成员、中国老龄协会原会长陈传书工作严重失职失责被问责；

6月20日，已经从民政部离任近1年的中央纪委驻国家民委纪检组原组长、国家民委原党组成员曲淑辉被问责。

……

因履行管党治党主体责任、监督责任不力，民政部4名省部级领导干部被问责，产生极大震慑效应。

动员千遍，不如问责一次。

十八届中央纪委三次全会明确提出，对发生重大腐败案件和不正之风长期滋生蔓延的地方、部门和单位，实行“一案双查”，既要追究当事人责任，又要追究相关领导责任。

有权必有责、有责要担当、失责必追究。

5年来，以习近平同志为核心的党中央始终高举问责“撒手锏”，用好责任追究“一案双查”这个有力抓手，真严真厉真问责，把该打的“板子”狠狠打下去，以问责产生震慑效应、激发担当精神。

山西省发生系统性、塌方式腐败案后，相关党组织和领导干部被问责；河南新乡市委原书记李庆贵因对该市连续发生的3名厅级领导干部严重违纪违法案件负有主要领导责任被免职；辽宁拉票贿选案共查处955人，其中问责中管干部14人，通报全党……

中央纪委数据显示，2014年1月至2017年8月，全国共有6100余个单位党委（党组）、党总支、党支部，300余个纪委（纪检组）和6万余名党员领导干部被问责。强化问责成为管党治党、治国理政的鲜明特色。

截至目前，中央纪委已通报曝光8批42个履行“两个责任”不力被问责的典型问题，各省区市和新疆生产建设兵团党委、纪委分168次专门通报曝光777个典型问题。一个个具体鲜活的失职失责案例，唤醒了各级领导干部的责任意识。

截至目前，25个省区市党委和17个中央部委党组（党委）结合实际制定出台了贯彻问责条例的实施办法，问责工作越来越有规可循、有据可依。

以行动兑现承诺，用担当诠释忠诚。

随着全面从严治党的伟大实践，管党治党政治责任的落地生根，正激发起全党上下担当有为的磅礴力量，为党和国家事业历史性变革注入不竭动力。

（新华社北京1日电）





