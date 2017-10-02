查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·凝聚全党意志 不负历史担当 ·牵住“牛鼻子”种好“责任田” ·汇聚全党力量开启奋斗新程 ·国办通报表扬大督查发现的典型经验做法 ·图文：我国包机从加勒比地区接回近400名受灾同胞 ·国歌法正式施行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 凝聚全党意志 不负历史担当 · 牵住“牛鼻子”种好“责任田” · 汇聚全党力量开启奋斗新程 · 国办通报表扬大督查发现的典型经 · 图文：我国包机从加勒比地区接回 · 国歌法正式施行 3 时事 2017.10.2 星期一 凝聚全党意志 不负历史担当 湖北日报讯 一张张神圣的选票，一次次热烈的掌声。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党的十九大代表选举工作顺利完成。全国40个选举单位分别召开党代表大会或党代表会议，选举产生了出席党的十九大代表。习近平总书记与其他47名党和国家党员领导同志作为中央提名的代表候选人，全部当选十九大代表。

党和国家领导人的当选，是全党意志的凝聚、是党心民心的体现，充分反映了全国党员干部群众对以习近平同志为核心的党中央的衷心拥护，对党的十八大以来党中央治国理政卓越能力的高度认可，对继续开创中国特色社会主义伟大事业新局面的热切期盼。

历史的细节，往往蕴含着深刻的内涵。

在十九大代表选举中，党和国家领导人参选、当选的过程，充分体现了以习近平同志为核心的党中央着眼长远、立足实践的战略眼光和历史担当，展示了党和国家领导人率先垂范、心系基层，推动形成良好政治生态的实际行动。



体现全党的共同心声

——以习近平同志为核心的党中央得到广大党员衷心拥护



有些时刻，必将载入史册。2017年4月20日，贵阳市贵州饭店国际会议中心大礼堂内，鲜艳的红旗簇拥着金色的党徽，主席台正上方“中国共产党贵州省第十二次代表大会”的会标庄严肃穆。

11时10分，大会宣布：习近平同志全票当选为党的十九大代表。

会场内，爆发出长时间热烈的掌声。激动、兴奋之情，洋溢在每一个代表脸上。

730多位代表，730多张选票。

这一张张选票凝聚着贵州全省170多万名党员的共同意志，表达了全国8900多万名党员的共同心声。

大会结束后，全国“时代楷模”、贵阳市白云区第三中学教师刘芳代表依旧欣喜不已：“得知总书记全票当选的那一刻，我非常激动，这是人心所向、众望所归。我是一个盲人，虽然眼睛看不见，但我的心能感受到总书记对贫困地区的关心、关怀。作为一名普通农村教师，我将继续做好本职工作，用心用情回报学校、回报社会。”

就在当选十九大代表的当天下午，正在广西考察的习近平总书记主持召开基层代表座谈会，听取来自农村、企业、机关、学校、科研单位等不同行业的基层代表对开好党的十九大的建议和期待。他强调，筹备党的十九大，必须充分发扬民主，以多种方式广泛吸取全党全国各族人民智慧。

作为一名十九大代表，习近平总书记率先垂范、发扬民主，深入基层、听取意见；

作为全党的领导核心，习近平总书记高瞻远瞩、身体力行，擘画方略、引领航向。

继习近平总书记在贵州当选十九大代表后，中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽分别在广西、内蒙古、新疆、云南、湖南、陕西当选十九大代表。其他党和国家党员领导同志也陆续在各自所在的选举单位当选十九大代表。

众望所归，众志成城。

一张张选票，是党内民主的生动实践，既体现了广大党员干部群众对党的十八大以来各项工作的充分肯定，更饱含着大家对未来事业的热切期盼。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，党和国家各项事业发展硕果累累，一系列治国理政新理念新思想新战略引领中国特色社会主义事业不断向前。

一张张选票，承载着广大党员干部群众对习近平总书记的衷心爱戴，对以习近平同志为核心的党中央的衷心拥护。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，脱贫攻坚成效显著，深化改革快马加鞭，公平正义深入人心，党风政风为之一清。看得见摸得着的变化让亿万人民在经济社会发展中感受着更多的获得感和正能量。

一张张选票，寄托着全党同志对伟大斗争、伟大工程、伟大事业不断取得新胜利的期待，寄托着全国各族人民早日实现中华民族伟大复兴的梦想。

96年的奋斗历史证明，只有坚持中国共产党的领导才能实现中华民族伟大复兴的梦想；近五年的实践探索证明，只有在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，才能不断开创中国特色社会主义新局面，不断从胜利走向胜利。



着眼大局的战略考量

——党和国家领导人参选单位的安排蕴含深意



“当前，贵州正处于脱贫攻坚、同步小康的关键时期。习近平总书记在贵州参选，这是全省广大党员的光荣，是对贵州各级党组织的极大信任，是对贵州各族人民的亲切关怀，是对贵州脱贫攻坚的巨大激励。”在贵州党代会的现场，投下庄严一票的贵州省民政厅党组书记、厅长罗宁代表说。

习近平总书记为什么在贵州参加十九大代表的选举？选举结束后，境内外媒体对此有着各种各样的分析和解读。罗宁代表的一席话道出了其中的关键。

从习近平总书记在贵州当选十九大代表，到其他中央政治局常委当选十九大代表，仔细梳理他们的参选单位：

有脱贫攻坚的主战场——贵州、云南、湖南；

有“一带一路”的桥头堡——广西、陕西；

有边疆少数民族的聚居地——内蒙古、新疆。

与以往多在原籍、曾经工作地或工作单位参选的情况不同，这次十九大代表选举中，党和国家领导人参选单位发生了明显的变化。

细微之处见深意。

这样的变化，蕴含着党中央深刻的政治考量——

2016年10月，中央政治局会议审议通过了《中共中央关于党的十九大代表选举工作的通知》，明确了代表选举工作的总体要求和政策规定。根据党内有关规定和《通知》精神，现任党和国家领导人中的中共党员，由中央提名为十九大代表候选人，分别参加有关选举单位的选举。

根据党中央新精神新要求，这次十九大代表选举，对党和国家领导人参选有关工作进行了改进和完善。党和国家领导人在有关单位参选并参加十九大分团讨论，应体现三个“有利于”的原则，即：有利于落实全面从严治党要求，加强和规范新形势下党内政治生活，营造良好政治生态；有利于加强工作指导，推动国家重大发展战略的实施；有利于联系党员群众、听取意见，展现新的作风和形象。

这样的变化，释放出强烈的政治信号——

根据党中央新精神新要求，中央政治局常委同志带头到脱贫攻坚、“一带一路”等国家重大发展战略的重点实施省份参选，为领导干部作出表率，树好导向。

据中央组织部有关负责人介绍，十九大代表选举，除兼任省市党委书记或其他选举单位工委（党委）书记的领导同志在所在省市或担任工委（党委）书记的选举单位参选、少数民族领导同志一般在有关民族自治区参选外，党和国家领导人原则上不在原籍、曾经工作地或曾经工作单位参选。

这样的变化，彰显了鲜明的政治担当——

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持全面从严治党，不断加强和规范党内政治生活，强化思想理论武装，深入、持续改进党的作风，从严、从实管理监督干部，坚持制度治党、依规治党，推动党内政治生态不断改善、持续向好。“党和国家领导人，特别是中央政治局常委，带头到西部欠发达、脱贫攻坚任务重、少数民族人口较多的省份参选，为全党树立了标杆，为推动党和国家重大发展战略的实施形成了强大的示范引领之效。”中央党校教授祝灵君说。“作为党内‘关键少数’中的‘关键少数’，党和国家领导人的参选单位安排体现出鲜明的政治导向和实践指向，对形成良好政治生态、推动当地工作、激励干部群众，将发挥巨大的作用。”国家行政学院教授汪玉凯说。



面向未来的坚定信心

——激发起广大党员干部奋勇向前的决心与力量



走出贵州省党代会的会场，新当选为党的十九大代表，全国优秀共产党员、六盘水市钟山区大湾镇海嘎村“第一书记”杨波壮志满怀：“习近平总书记在贵州当选，对我们而言是一次巨大的激励。作为一名驻村干部、基层党员，我们有信心把贫困搬下山、把幸福带上山。用我们的努力把习近平总书记的关心、党中央脱贫攻坚的惠民政策变成群众看得见、摸得着的幸福生活。”

这是一份最深情的关注，这是一份最温暖的牵挂。

党和国家领导人当选十九大代表的结果通过各大媒体和网络传遍祖国各地，迅速在广大党员干部群众中引发强烈反响。

这是一种振奋人心的激励鼓舞，进一步激发了党员干部群众干事创业的热情——

广西壮族自治区合浦县委书记王方红说，中央领导同志在广西当选十九大代表，是民心民望，体现了中央对广西发展的重视，我们倍受鼓舞、倍感自豪。“接下来，我们要继续积极落实中央赋予广西的‘三大定位’新使命，服务好国家‘一带一路’建设。合浦将积极发展产业，做强做大实体经济，增强支撑作用。”

“中央领导同志在内蒙古参选，我代表广大党员投上了神圣的一票，心里感到特别振奋。”内蒙古自治区呼和浩特市回民区通道街三顺店社区党支部书记李一之说，“作为基层党员干部，要以迎接党的十九大胜利召开为动力，撸起袖子加油干，做好本职工作。”

新疆维吾尔自治区吐鲁番市旅游局副局长、驻村工作队队长热孜婉古丽·亚森说：“中央领导同志在新疆参选是振奋人心的鼓舞，作为驻村工作队的一名成员，我们要发挥优势，为基层群众排忧解难，凝聚人心，开创新疆民族团结的大好局面，为新疆的社会稳定和长治久安贡献一份力量。”

这是一次以上率下的引领示范，给党员干部群众树立了对标看齐的榜样——

云南省委宣传部研究室副主任字振华不久前结束了大理白族自治州洱源县牛街乡福田村第一书记的任期。“中央领导同志给边疆党员干部和各族群众树立了对标看齐的榜样。齐则有序，齐则有力，齐则有效。扶贫干部必须对标看齐，学习这种以基层为念、以人民为念的情怀和作风，扑下身子、甩开膀子、撸起袖子，苦干实干拼命干，坚决打赢脱贫攻坚战。”字振华说。“党的十八大以来，党中央‘打虎’‘拍蝇’成效显著，老百姓拍手称快，选举结果充分体现了广大党员干部群众对党中央‘铁腕’反腐的拥护与支持。”湖南省株洲市攸县丫江桥镇严良村党支部书记彭礼华说，“越是领导干部越要严于律己，自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈，以党纪国法为准绳、以先进典范为榜样、以腐败典型为警钟，坚持清正廉洁，做忠诚干净担当的好干部。”

这是一次凝心聚力的思想动员，为迎接十九大进一步统一了思想、凝聚了共识——“对基层党员而言，十九大代表的选举过程本身就是一次理想信念的教育与洗礼。我们要以此为契机，进一步筑牢广大党员与党同向同行的思想政治基础，确保广大党员更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做政治上的明白人。”陕西省渭南市临渭区委组织部副部长贾向东说。

一位基层党员在网上留言写道：只有充分认识到，党的十九大是贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略的重要会议，是体现全党在以习近平同志为核心的党中央领导下团结奋进、开创未来的重要会议，各方面工作才能有正确方向，排除思想干扰才能有基本遵循，讲政治规矩、政治纪律才能有基本标准。

十九大代表选举工作的圆满成功，为十九大的胜利召开打下了坚实的基础。广大党员干部纷纷表示，十九大代表选举不仅是一次党内政治生活的成功实践，更让我们深受教育和鼓舞。我们一定要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，凝神聚力、恪尽职守、干事创业，以饱满的精神状态、一流的工作业绩，迎接党的十九大胜利召开。

旗帜引领方向，无愧历史担当。

举世瞩目的党的十九大即将召开。包括48位党和国家领导同志在内的2287名十九大代表，将肩负起全党8900多万名党员、450多万个党组织的重托，出席党的十九大，讨论和决定一系列事关党和国家未来发展的重大问题，书写实现中华民族伟大复兴中国梦的崭新篇章。

（新华社北京1日电）





