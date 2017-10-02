图文：从乡土中来，从来不忘乡亲坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党武汉铁路昨送客86万 堪比春运百万辆汽车免费走高速图文坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色牢记第一身份 做真正合格党员曾欣督导检查国庆中秋安保工作促进鄂港鄂澳合作不断加深多措并举防治校园欺凌中南六省联合整治交通违法武汉全力冲刺全年目标任务
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 第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
湖北日报电子版
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2 要闻 2017.10.2 星期一
武汉全力冲刺全年目标任务
    湖北日报讯 （记者蔡朝阳、杨然）9月28日，武汉市通报1-8月经济运行情况，动员全市上下围绕稳增长、保目标，打好第四季度攻坚战。据悉，该市将在狠抓重点企业、扩大工业投资、提振民间投资等方面持续发力，确保完成全年主要经济指标。
    前8月，武汉经济运行稳中向好，工业投资、重点产业、招商引资、外贸出口大幅提升，项目建设实现突破。1-8月，该市工业投资1604.5亿元，增长10%，其中技改投资719.8亿元，是去年全年的2.59倍，成为工业投资回升的重要支撑；汽车及零部件、信息技术制造、石油化工、日用轻工等7个重点行业产值大幅增长；招商引资方面，该市签约投资超过1.02万亿元，实际到位资金5557亿元，同比增长39.1%，超额完成全年任务；进出口总额1253亿元，增长30.3%。此外，新开工投资500万元以上工业项目达908项，增长48.9%，取得新突破。
    武汉今年经济发展目标为GDP增长8%、规上工业增加值增长8%、地方一般公共预算收入增长8%、固定资产投资增长10%、社会消费品零售总额增长10%。按照部署，该市第四季度将对照指标，狠抓落实，全力冲刺全年目标任务。

    聚焦重点企业、重点区域和重点城区，精准发力，务求实效。今年上半年，江岸、江汉、武昌GDP都已超过500亿元，今年有望突破千亿大关。
    明确任务清单，攻克发展难点。紧盯251个亿元以上项目，落地项目抓开工、在建项目抓进度、投产项目抓技改，切实稳住工业投资企稳回升势头。今年以来，该市民间投资总体向好，1—5月增速由负转正，1—8月增长4.1%，占投资比重回升到51.9%，力争全年民间投资突破4000亿元。
    强化统筹兼顾、考核督办。该市考评办将加强市级绩效目标动态监测，提前预警，提前督办，对因工作不力而造成指标未达时序进度的，予以通报、问效问责。
    武汉还细化区域、行业分工，市政府分管领导靠前指挥，压实责任，确保全年各项经济指标圆满达成。


   
　