查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉铁路昨送客86万 堪比春运 ·百万辆汽车免费走高速 ·图文 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·牢记第一身份 做真正合格党员 ·曾欣督导检查国庆中秋安保工作 ·促进鄂港鄂澳合作不断加深 ·多措并举防治校园欺凌 ·中南六省联合整治交通违法 ·武汉全力冲刺全年目标任务 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉铁路昨送客86万 堪比春运 · 百万辆汽车免费走高速 · 图文 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 牢记第一身份 做真正合格党员 · 曾欣督导检查国庆中秋安保工作 · 促进鄂港鄂澳合作不断加深 · 多措并举防治校园欺凌 · 中南六省联合整治交通违法 · 武汉全力冲刺全年目标任务 2 要闻 2017.10.2 星期一 中南六省联合整治交通违法 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员肖舒旋、李文宣）根据公安部交管局统一部署，从10月1日起至10月底，湖北、河南、湖南、广东、广西、海南中南六省公安交管部门将集中开展整治严重交通违法区域联合行动。

为确保本次行动顺利开展，“中南片区联合整治行动指挥部”成立，六省区公安交管部门主要领导为指挥长，中南六省通过联动、联防、联控、联治重点道路、重点车辆、重点违法，全力消除道路交通安全隐患。

本次联合行动立足高速公路、主要国省干道、旅游景区道路三个主战场，我省以G4京港澳、G45大广、G55二广高速公路和106、107、207国道为重点道路，严查严管公路客车、旅游客车、危化品运输车、校车及接送学生车辆、“营转非”大客车、农村面包车等七类重点车辆。





