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第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
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图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
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坚决拥护党中央决定 时时处处事
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坚决拥护党中央决定 纵深推进政
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武汉铁路昨送客86万 堪比春运
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百万辆汽车免费走高速
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坚决拥护党中央决定 保持清正廉
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牢记第一身份 做真正合格党员
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曾欣督导检查国庆中秋安保工作
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多措并举防治校园欺凌
·
中南六省联合整治交通违法
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武汉全力冲刺全年目标任务
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要闻
2017.10.2 星期一
田玉科督办省政协重点提案
多措并举防治校园欺凌
湖北日报讯 （通讯员汪锋）9月28日至29日，省政协副主席田玉科赴洪湖市，调研督办省政协十一届五次会议重点提案《关于防治校园欺凌问题的建议》，要求多措并举防治校园欺凌。
田玉科深入洪湖市一中、洪湖市双语实验学校、洪湖市实验小学等实地调研，并召开重点提案督办工作座谈会。座谈会上，主办单位省教育厅和会办单位省委宣传部、省委政法委、省公安厅、省司法厅以及省政协教科文卫体委员会有关负责人，就防治校园欺凌进行深入交流。田玉科强调，要坚持立德树人，着力形成各方教育合力，引导学生健康成长；建立科学预案，稳妥处置校园欺凌事件，维护学生合法权益；健全工作体系，完善齐抓共管合作机制，切实防治校园欺凌事件的发生，建设平安阳光校园。