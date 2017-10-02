查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉铁路昨送客86万 堪比春运 ·百万辆汽车免费走高速 ·图文 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·牢记第一身份 做真正合格党员 ·曾欣督导检查国庆中秋安保工作 ·促进鄂港鄂澳合作不断加深 ·多措并举防治校园欺凌 ·中南六省联合整治交通违法 ·武汉全力冲刺全年目标任务 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉铁路昨送客86万 堪比春运 · 百万辆汽车免费走高速 · 图文 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 牢记第一身份 做真正合格党员 · 曾欣督导检查国庆中秋安保工作 · 促进鄂港鄂澳合作不断加深 · 多措并举防治校园欺凌 · 中南六省联合整治交通违法 · 武汉全力冲刺全年目标任务 2 要闻 2017.10.2 星期一 田玉科督办省政协重点提案 多措并举防治校园欺凌 湖北日报讯 （通讯员汪锋）9月28日至29日，省政协副主席田玉科赴洪湖市，调研督办省政协十一届五次会议重点提案《关于防治校园欺凌问题的建议》，要求多措并举防治校园欺凌。

田玉科深入洪湖市一中、洪湖市双语实验学校、洪湖市实验小学等实地调研，并召开重点提案督办工作座谈会。座谈会上，主办单位省教育厅和会办单位省委宣传部、省委政法委、省公安厅、省司法厅以及省政协教科文卫体委员会有关负责人，就防治校园欺凌进行深入交流。田玉科强调，要坚持立德树人，着力形成各方教育合力，引导学生健康成长；建立科学预案，稳妥处置校园欺凌事件，维护学生合法权益；健全工作体系，完善齐抓共管合作机制，切实防治校园欺凌事件的发生，建设平安阳光校园。





