图文：从乡土中来，从来不忘乡亲坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党武汉铁路昨送客86万 堪比春运百万辆汽车免费走高速图文坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色牢记第一身份 做真正合格党员曾欣督导检查国庆中秋安保工作促进鄂港鄂澳合作不断加深多措并举防治校园欺凌中南六省联合整治交通违法武汉全力冲刺全年目标任务
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
湖北日报电子版
----  
 
2 要闻 2017.10.2 星期一
田玉科督办省政协重点提案
多措并举防治校园欺凌
    湖北日报讯 （通讯员汪锋）9月28日至29日，省政协副主席田玉科赴洪湖市，调研督办省政协十一届五次会议重点提案《关于防治校园欺凌问题的建议》，要求多措并举防治校园欺凌。
    田玉科深入洪湖市一中、洪湖市双语实验学校、洪湖市实验小学等实地调研，并召开重点提案督办工作座谈会。座谈会上，主办单位省教育厅和会办单位省委宣传部、省委政法委、省公安厅、省司法厅以及省政协教科文卫体委员会有关负责人，就防治校园欺凌进行深入交流。田玉科强调，要坚持立德树人，着力形成各方教育合力，引导学生健康成长；建立科学预案，稳妥处置校园欺凌事件，维护学生合法权益；健全工作体系，完善齐抓共管合作机制，切实防治校园欺凌事件的发生，建设平安阳光校园。


   
　