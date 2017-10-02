查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉铁路昨送客86万 堪比春运 ·百万辆汽车免费走高速 ·图文 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·牢记第一身份 做真正合格党员 ·曾欣督导检查国庆中秋安保工作 ·促进鄂港鄂澳合作不断加深 ·多措并举防治校园欺凌 ·中南六省联合整治交通违法 ·武汉全力冲刺全年目标任务 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉铁路昨送客86万 堪比春运 · 百万辆汽车免费走高速 · 图文 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 牢记第一身份 做真正合格党员 · 曾欣督导检查国庆中秋安保工作 · 促进鄂港鄂澳合作不断加深 · 多措并举防治校园欺凌 · 中南六省联合整治交通违法 · 武汉全力冲刺全年目标任务 2 要闻 2017.10.2 星期一 许克振率团赴港澳交流访问 促进鄂港鄂澳合作不断加深 湖北日报讯 （通讯员李双喜、周兵）9月26日至30日，省政协副主席许克振率省政协代表团赴香港、澳门交流访问。

代表团一行先后拜访香港中联办、澳门中联办，拜访港区省级政协委员联谊会，与香港湖北联谊会乡亲座谈交流、共叙乡情，走访丝宝集团、香江集团、柏斯集团、励骏集团等委员企业，参访香港贸发局。

在港澳委员中秋茶话会上，许克振向大家致以节日的问候和良好的祝愿，对港澳委员积极发挥“双重积极作用”给予肯定，介绍了全省经济社会发展和省政协重点工作情况。他希望各位港澳委员一如既往地关心、支持、参与湖北的各项事业，继续发挥自身独特优势，进一步宣传湖北区位、科教、劳动力等优势，促进鄂港、鄂澳合作规模不断扩大、领域不断拓宽、层次不断加深，为湖北“建成支点、走在前列”献计出力。省政协将进一步密切与港澳委员的工作联系，认真听取意见和建议，搭建工作平台，为港澳委员更好履职和在湖北投资发展做好服务工作。

马有恒、梁亮胜、谢俊明、熊汉生、林富强、戴锦文等委员先后在茶话会上发言。





