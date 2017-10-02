图文：从乡土中来，从来不忘乡亲坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党武汉铁路昨送客86万 堪比春运百万辆汽车免费走高速图文坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色牢记第一身份 做真正合格党员曾欣督导检查国庆中秋安保工作促进鄂港鄂澳合作不断加深多措并举防治校园欺凌中南六省联合整治交通违法武汉全力冲刺全年目标任务
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 第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
湖北日报电子版
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2 要闻 2017.10.2 星期一
许克振率团赴港澳交流访问
促进鄂港鄂澳合作不断加深
    湖北日报讯 （通讯员李双喜、周兵）9月26日至30日，省政协副主席许克振率省政协代表团赴香港、澳门交流访问。
    代表团一行先后拜访香港中联办、澳门中联办，拜访港区省级政协委员联谊会，与香港湖北联谊会乡亲座谈交流、共叙乡情，走访丝宝集团、香江集团、柏斯集团、励骏集团等委员企业，参访香港贸发局。
    在港澳委员中秋茶话会上，许克振向大家致以节日的问候和良好的祝愿，对港澳委员积极发挥“双重积极作用”给予肯定，介绍了全省经济社会发展和省政协重点工作情况。他希望各位港澳委员一如既往地关心、支持、参与湖北的各项事业，继续发挥自身独特优势，进一步宣传湖北区位、科教、劳动力等优势，促进鄂港、鄂澳合作规模不断扩大、领域不断拓宽、层次不断加深，为湖北“建成支点、走在前列”献计出力。省政协将进一步密切与港澳委员的工作联系，认真听取意见和建议，搭建工作平台，为港澳委员更好履职和在湖北投资发展做好服务工作。
    马有恒、梁亮胜、谢俊明、熊汉生、林富强、戴锦文等委员先后在茶话会上发言。


   
　