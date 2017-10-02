查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉铁路昨送客86万 堪比春运 ·百万辆汽车免费走高速 ·图文 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·牢记第一身份 做真正合格党员 ·曾欣督导检查国庆中秋安保工作 ·促进鄂港鄂澳合作不断加深 ·多措并举防治校园欺凌 ·中南六省联合整治交通违法 ·武汉全力冲刺全年目标任务 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉铁路昨送客86万 堪比春运 · 百万辆汽车免费走高速 · 图文 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 牢记第一身份 做真正合格党员 · 曾欣督导检查国庆中秋安保工作 · 促进鄂港鄂澳合作不断加深 · 多措并举防治校园欺凌 · 中南六省联合整治交通违法 · 武汉全力冲刺全年目标任务 2 要闻 2017.10.2 星期一 曾欣督导检查国庆中秋安保工作 湖北日报讯 （通讯员龚轩）昨日，副省长、公安厅厅长曾欣先后赶赴武汉市武昌区公安分局、公安交管局和京港澳高速武汉西交通安全服务站等地，督导检查国庆、中秋社会治安及交通状况，看望慰问值班执勤民警。

在武昌分局指挥中心，曾欣详细了解警力部署、社会面治安状况和110接处警情况，要求深入贯彻落实上级系列部署，全力维护节日社会秩序。在武汉市公安交管局，曾欣重点查看了交通科学研究所、交管指挥调度中心，现场调研交通视频监控系统、智慧交通大数据中心等运行情况，详细询问全市交通秩序及节日保畅工作措施，勉励武汉公安机关继续发扬拼搏精神，坚持政治建警、从严治警、从优待警、从高赞警、人才兴警、文化育警“六警力度统一”，改革强警、科技强警“双轮驱动”，打造更多优秀汉警品牌。在京港澳高速公路武汉西交通安全服务站，曾欣检查了国庆道路交通保畅工作，强调全省公安机关要严格落实上级精神、领导干部、思想政治工作、从优待警、战时纪律、战时激励等“六个到一线”，坚决打赢国庆、中秋双节和十九大安保攻坚战。





