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第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
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图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
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坚决拥护党中央决定 时时处处事
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坚决拥护党中央决定 纵深推进政
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武汉铁路昨送客86万 堪比春运
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百万辆汽车免费走高速
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图文
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坚决拥护党中央决定 保持清正廉
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牢记第一身份 做真正合格党员
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曾欣督导检查国庆中秋安保工作
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促进鄂港鄂澳合作不断加深
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多措并举防治校园欺凌
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中南六省联合整治交通违法
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武汉全力冲刺全年目标任务
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要闻
2017.10.2 星期一
曾欣督导检查国庆中秋安保工作
湖北日报讯 （通讯员龚轩）昨日，副省长、公安厅厅长曾欣先后赶赴武汉市武昌区公安分局、公安交管局和京港澳高速武汉西交通安全服务站等地，督导检查国庆、中秋社会治安及交通状况，看望慰问值班执勤民警。
在武昌分局指挥中心，曾欣详细了解警力部署、社会面治安状况和110接处警情况，要求深入贯彻落实上级系列部署，全力维护节日社会秩序。在武汉市公安交管局，曾欣重点查看了交通科学研究所、交管指挥调度中心，现场调研交通视频监控系统、智慧交通大数据中心等运行情况，详细询问全市交通秩序及节日保畅工作措施，勉励武汉公安机关继续发扬拼搏精神，坚持政治建警、从严治警、从优待警、从高赞警、人才兴警、文化育警“六警力度统一”，改革强警、科技强警“双轮驱动”，打造更多优秀汉警品牌。在京港澳高速公路武汉西交通安全服务站，曾欣检查了国庆道路交通保畅工作，强调全省公安机关要严格落实上级精神、领导干部、思想政治工作、从优待警、战时纪律、战时激励等“六个到一线”，坚决打赢国庆、中秋双节和十九大安保攻坚战。