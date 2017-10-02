图文：从乡土中来，从来不忘乡亲坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党武汉铁路昨送客86万 堪比春运百万辆汽车免费走高速图文坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色牢记第一身份 做真正合格党员曾欣督导检查国庆中秋安保工作促进鄂港鄂澳合作不断加深多措并举防治校园欺凌中南六省联合整治交通违法武汉全力冲刺全年目标任务
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 第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
湖北日报电子版
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2 要闻 2017.10.2 星期一
曾欣督导检查国庆中秋安保工作
    湖北日报讯 （通讯员龚轩）昨日，副省长、公安厅厅长曾欣先后赶赴武汉市武昌区公安分局、公安交管局和京港澳高速武汉西交通安全服务站等地，督导检查国庆、中秋社会治安及交通状况，看望慰问值班执勤民警。
    在武昌分局指挥中心，曾欣详细了解警力部署、社会面治安状况和110接处警情况，要求深入贯彻落实上级系列部署，全力维护节日社会秩序。在武汉市公安交管局，曾欣重点查看了交通科学研究所、交管指挥调度中心，现场调研交通视频监控系统、智慧交通大数据中心等运行情况，详细询问全市交通秩序及节日保畅工作措施，勉励武汉公安机关继续发扬拼搏精神，坚持政治建警、从严治警、从优待警、从高赞警、人才兴警、文化育警“六警力度统一”，改革强警、科技强警“双轮驱动”，打造更多优秀汉警品牌。在京港澳高速公路武汉西交通安全服务站，曾欣检查了国庆道路交通保畅工作，强调全省公安机关要严格落实上级精神、领导干部、思想政治工作、从优待警、战时纪律、战时激励等“六个到一线”，坚决打赢国庆、中秋双节和十九大安保攻坚战。


   
　