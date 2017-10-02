查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉铁路昨送客86万 堪比春运 ·百万辆汽车免费走高速 ·图文 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·牢记第一身份 做真正合格党员 ·曾欣督导检查国庆中秋安保工作 ·促进鄂港鄂澳合作不断加深 ·多措并举防治校园欺凌 ·中南六省联合整治交通违法 ·武汉全力冲刺全年目标任务 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉铁路昨送客86万 堪比春运 · 百万辆汽车免费走高速 · 图文 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 牢记第一身份 做真正合格党员 · 曾欣督导检查国庆中秋安保工作 · 促进鄂港鄂澳合作不断加深 · 多措并举防治校园欺凌 · 中南六省联合整治交通违法 · 武汉全力冲刺全年目标任务 2 要闻 2017.10.2 星期一 王立山参加支部主题党日活动强调 牢记第一身份 做真正合格党员 湖北日报讯 （记者杨宏斌）9月30日，省委常委、省纪委书记王立山参加所在省纪委办公厅文秘和行财党支部主题党日活动，进一步学习习近平总书记“7·26”重要讲话精神，交流学习体会，庆祝祖国68岁生日。

王立山在听取支部其他同志发言后，以“时刻牢记自己的第一身份是党员”为主题作了发言。他指出，共产党员是具有共产主义觉悟的先锋队战士，要始终明白“我是谁、为了谁，从哪里来、到哪去”，始终牢记自己的第一身份是共产党员，时时刻刻体现先进性。一要思想入党。坚定理想信念，牢记全心全意为人民服务的宗旨。二要坚定信党。从中华民族一百多年来的大历史、世界大国百年沧桑的大历史，充分认识中国共产党的伟大、光荣和正确，坚定不移跟党走。三要心中忧党。清醒认识党和国家所面临的风险和挑战，增强忧患意识，恪守兴党之责。四要竭力为党。坚持夙夜在公、激情工作、奋发作为，为党和人民事业奋斗不止。五要坚决护党。牢固树立“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决捍卫党的执政地位，坚决捍卫中国特色社会主义制度，坚决同消极腐败现象作斗争，推动全面从严治党向纵深发展。





