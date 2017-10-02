图文：从乡土中来，从来不忘乡亲坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党武汉铁路昨送客86万 堪比春运百万辆汽车免费走高速图文坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色牢记第一身份 做真正合格党员曾欣督导检查国庆中秋安保工作促进鄂港鄂澳合作不断加深多措并举防治校园欺凌中南六省联合整治交通违法武汉全力冲刺全年目标任务
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 第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
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2 要闻 2017.10.2 星期一
图文
    湖北日报讯 昨日，2017年武汉速度赛马公开赛“国庆赛马日”在东方马城进行。当天共有5场比赛，由来自全国18个赛马俱乐部的精英骑师携其名下赛马一较高下。 （记者 时龚 徐平 摄）


   
　