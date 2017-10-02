图文：从乡土中来，从来不忘乡亲坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党武汉铁路昨送客86万 堪比春运百万辆汽车免费走高速图文坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色牢记第一身份 做真正合格党员曾欣督导检查国庆中秋安保工作促进鄂港鄂澳合作不断加深多措并举防治校园欺凌中南六省联合整治交通违法武汉全力冲刺全年目标任务
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 第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
湖北日报电子版
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2 要闻 2017.10.2 星期一
百万辆汽车免费走高速
省内多条路段昨现拥堵
    湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员高斌）昨日，全省公路、水运共发送旅客234万人次，其中公路发送旅客218万人次，因车流量过大和事故频发等原因，福银高速等多条高速出现了拥堵和行车缓慢，部分路段还临时关闭收费站。
    省交通运输厅相关人士介绍，昨日，全省高速公路通行车辆达到109.17万辆，大多数是私家车。车流量最高峰出现在10时—11时，达到 12.65万辆 /小时。监控发现，因车流量过大，G70福银高速往十堰方向孝感北至云梦段、G50沪渝高速往武汉方向蒲团至庙岭段、G55二广高速荆州长江公路大桥在上午行车缓慢，但未出现大面积拥堵。12时之后，通行恢复正常。


   
　