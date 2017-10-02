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第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
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图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
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坚决拥护党中央决定 时时处处事
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坚决拥护党中央决定 纵深推进政
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武汉铁路昨送客86万 堪比春运
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百万辆汽车免费走高速
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图文
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坚决拥护党中央决定 保持清正廉
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牢记第一身份 做真正合格党员
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曾欣督导检查国庆中秋安保工作
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促进鄂港鄂澳合作不断加深
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多措并举防治校园欺凌
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中南六省联合整治交通违法
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武汉全力冲刺全年目标任务
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要闻
2017.10.2 星期一
百万辆汽车免费走高速
省内多条路段昨现拥堵
湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员高斌）昨日，全省公路、水运共发送旅客234万人次，其中公路发送旅客218万人次，因车流量过大和事故频发等原因，福银高速等多条高速出现了拥堵和行车缓慢，部分路段还临时关闭收费站。
省交通运输厅相关人士介绍，昨日，全省高速公路通行车辆达到109.17万辆，大多数是私家车。车流量最高峰出现在10时—11时，达到 12.65万辆 /小时。监控发现，因车流量过大，G70福银高速往十堰方向孝感北至云梦段、G50沪渝高速往武汉方向蒲团至庙岭段、G55二广高速荆州长江公路大桥在上午行车缓慢，但未出现大面积拥堵。12时之后，通行恢复正常。