查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉铁路昨送客86万 堪比春运 ·百万辆汽车免费走高速 ·图文 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·牢记第一身份 做真正合格党员 ·曾欣督导检查国庆中秋安保工作 ·促进鄂港鄂澳合作不断加深 ·多措并举防治校园欺凌 ·中南六省联合整治交通违法 ·武汉全力冲刺全年目标任务 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉铁路昨送客86万 堪比春运 · 百万辆汽车免费走高速 · 图文 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 牢记第一身份 做真正合格党员 · 曾欣督导检查国庆中秋安保工作 · 促进鄂港鄂澳合作不断加深 · 多措并举防治校园欺凌 · 中南六省联合整治交通违法 · 武汉全力冲刺全年目标任务 2 要闻 2017.10.2 星期一 百万辆汽车免费走高速 省内多条路段昨现拥堵 湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员高斌）昨日，全省公路、水运共发送旅客234万人次，其中公路发送旅客218万人次，因车流量过大和事故频发等原因，福银高速等多条高速出现了拥堵和行车缓慢，部分路段还临时关闭收费站。

省交通运输厅相关人士介绍，昨日，全省高速公路通行车辆达到109.17万辆，大多数是私家车。车流量最高峰出现在10时—11时，达到 12.65万辆 /小时。监控发现，因车流量过大，G70福银高速往十堰方向孝感北至云梦段、G50沪渝高速往武汉方向蒲团至庙岭段、G55二广高速荆州长江公路大桥在上午行车缓慢，但未出现大面积拥堵。12时之后，通行恢复正常。





