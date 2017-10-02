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第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
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图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
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坚决拥护党中央决定 时时处处事
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坚决拥护党中央决定 纵深推进政
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武汉铁路昨送客86万 堪比春运
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百万辆汽车免费走高速
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图文
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坚决拥护党中央决定 保持清正廉
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牢记第一身份 做真正合格党员
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曾欣督导检查国庆中秋安保工作
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促进鄂港鄂澳合作不断加深
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多措并举防治校园欺凌
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中南六省联合整治交通违法
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武汉全力冲刺全年目标任务
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要闻
2017.10.2 星期一
武汉铁路昨送客86万 堪比春运
湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员宋英辉）昨日，全省铁路出行迎来客流高峰，武汉铁路局共发送旅客86万人次，与春运最高峰相当，其中武汉地区发送旅客41.5万人次，成为全国铁路出行十大城市之一。
昨日9时，记者在武昌站看到，售票大厅人头攒动，58个人工售票窗口和59台自助售取票机前都排起了长队，40多名志愿者引导乘客有序进站。武昌站相关负责人介绍，该站当日发送旅客13.5万人次，创历史同期新高。此外，武汉站、汉口站分别发送旅客13万人次、15万人次。
武铁人士介绍，我省四条城际铁路上座率接近100%，仅武汉至孝感城际铁路就有7500名孝感市民乘坐。10月2日，预计全省铁路客流将有所回落，武铁仍将加开武汉至宜昌、襄阳等方向32趟列车。