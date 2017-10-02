查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉铁路昨送客86万 堪比春运 ·百万辆汽车免费走高速 ·图文 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·牢记第一身份 做真正合格党员 ·曾欣督导检查国庆中秋安保工作 ·促进鄂港鄂澳合作不断加深 ·多措并举防治校园欺凌 ·中南六省联合整治交通违法 ·武汉全力冲刺全年目标任务 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉铁路昨送客86万 堪比春运 · 百万辆汽车免费走高速 · 图文 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 牢记第一身份 做真正合格党员 · 曾欣督导检查国庆中秋安保工作 · 促进鄂港鄂澳合作不断加深 · 多措并举防治校园欺凌 · 中南六省联合整治交通违法 · 武汉全力冲刺全年目标任务 2 要闻 2017.10.2 星期一 武汉铁路昨送客86万 堪比春运 湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员宋英辉）昨日，全省铁路出行迎来客流高峰，武汉铁路局共发送旅客86万人次，与春运最高峰相当，其中武汉地区发送旅客41.5万人次，成为全国铁路出行十大城市之一。

昨日9时，记者在武昌站看到，售票大厅人头攒动，58个人工售票窗口和59台自助售取票机前都排起了长队，40多名志愿者引导乘客有序进站。武昌站相关负责人介绍，该站当日发送旅客13.5万人次，创历史同期新高。此外，武汉站、汉口站分别发送旅客13万人次、15万人次。

武铁人士介绍，我省四条城际铁路上座率接近100%，仅武汉至孝感城际铁路就有7500名孝感市民乘坐。10月2日，预计全省铁路客流将有所回落，武铁仍将加开武汉至宜昌、襄阳等方向32趟列车。





