图文：从乡土中来，从来不忘乡亲坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党武汉铁路昨送客86万 堪比春运百万辆汽车免费走高速图文坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色牢记第一身份 做真正合格党员曾欣督导检查国庆中秋安保工作促进鄂港鄂澳合作不断加深多措并举防治校园欺凌中南六省联合整治交通违法武汉全力冲刺全年目标任务
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 第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
·百万辆汽车免费走高速
·图文
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·牢记第一身份 做真正合格党员
·曾欣督导检查国庆中秋安保工作
·促进鄂港鄂澳合作不断加深
·多措并举防治校园欺凌
·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
湖北日报电子版
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2 要闻 2017.10.2 星期一
武汉铁路昨送客86万 堪比春运
    湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员宋英辉）昨日，全省铁路出行迎来客流高峰，武汉铁路局共发送旅客86万人次，与春运最高峰相当，其中武汉地区发送旅客41.5万人次，成为全国铁路出行十大城市之一。
    昨日9时，记者在武昌站看到，售票大厅人头攒动，58个人工售票窗口和59台自助售取票机前都排起了长队，40多名志愿者引导乘客有序进站。武昌站相关负责人介绍，该站当日发送旅客13.5万人次，创历史同期新高。此外，武汉站、汉口站分别发送旅客13万人次、15万人次。
    武铁人士介绍，我省四条城际铁路上座率接近100%，仅武汉至孝感城际铁路就有7500名孝感市民乘坐。10月2日，预计全省铁路客流将有所回落，武铁仍将加开武汉至宜昌、襄阳等方向32趟列车。


   
　