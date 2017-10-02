查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉铁路昨送客86万 堪比春运 ·百万辆汽车免费走高速 ·图文 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·牢记第一身份 做真正合格党员 ·曾欣督导检查国庆中秋安保工作 ·促进鄂港鄂澳合作不断加深 ·多措并举防治校园欺凌 ·中南六省联合整治交通违法 ·武汉全力冲刺全年目标任务 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 图文：从乡土中来，从来不忘乡亲 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉铁路昨送客86万 堪比春运 · 百万辆汽车免费走高速 · 图文 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 牢记第一身份 做真正合格党员 · 曾欣督导检查国庆中秋安保工作 · 促进鄂港鄂澳合作不断加深 · 多措并举防治校园欺凌 · 中南六省联合整治交通违法 · 武汉全力冲刺全年目标任务 2 要闻 2017.10.2 星期一 坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 湖北日报讯 （记者甘勇）9月30日，省委副书记、省政府党组书记、省长王晓东主持召开省政府党组（扩大）会议，传达学习中共中央关于孙政才严重违纪案审查情况和处理决定的通报精神，落实省委常委会会议部署，研究推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争有关工作。

与会同志一致表示，坚决拥护党中央对孙政才严重违纪案的处理决定，坚决时时处处事事从政治和大局上向以习近平同志为核心的党中央看齐，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加认真地把党中央各项决策部署落到实处，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

会议指出，在党的十九大前及时发现并彻底查处孙政才严重违纪问题，充分表明了以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党的坚强意志和鲜明态度，充分体现了我们党将反腐败斗争和党风廉政建设进行到底的坚定决心和无畏气概，对消除党内隐患、严肃党的纪律、净化党的队伍具有重要意义，再次证明我们党具有强大的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。



会议要求，要充分认清孙政才严重违纪问题的严重危害。孙政才动摇理想信念，背弃党的宗旨，丧失政治立场，严重违反政治纪律、组织纪律、群众纪律、工作纪律、廉洁纪律和生活纪律，“十个必须”条条触犯，“七个有之”样样皆占，在党的十八大后仍然不收敛、不收手，问题严重突出、群众反映强烈，不仅完全背离了党性原则，也辜负了党中央的信任和人民的期待，给党和国家事业造成巨大损害，社会影响极其恶劣。彻底查处孙政才严重违纪案件，再次证明以习近平同志为核心的党中央关于反腐败斗争形势依然严峻复杂的判断是完全正确的，我们要以踏石留印、抓铁有痕的精神，一步一个脚印，积小胜为大胜，不断把政府系统党风廉政建设和反腐败工作推向深入，营造干事创业良好氛围。

会议强调，要进一步落实党中央和省委关于全面从严治党和反腐败的各项重大部署，以孙政才严重违纪案为反面教材，结合刘善桥严重违纪案的警示教育，认真履行省政府党组党风廉政建设和反腐败斗争的政治责任、主体责任，坚定不移把全面从严治党向纵深推进、向基层延伸。要牢固树立“四个意识”，修好共产党人的“心学”，严肃党内政治生活，严以修身、严以用权、严以律己，坚持依法用权、秉公用权、廉洁用权，着力建设人民满意政府，凝心聚力做好改革发展稳定各项工作，为党的十九大胜利召开营造良好环境。





