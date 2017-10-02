图文：从乡土中来，从来不忘乡亲坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党武汉铁路昨送客86万 堪比春运百万辆汽车免费走高速图文坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色牢记第一身份 做真正合格党员曾欣督导检查国庆中秋安保工作促进鄂港鄂澳合作不断加深多措并举防治校园欺凌中南六省联合整治交通违法武汉全力冲刺全年目标任务
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 第2版 要闻
·图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉铁路昨送客86万 堪比春运
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·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
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·中南六省联合整治交通违法
·武汉全力冲刺全年目标任务
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2 要闻 2017.10.2 星期一
她是“楚剧看家女”，是省级非遗传承人——
图文：从乡土中来，从来不忘乡亲
    湖北日报讯 图为：省戏曲艺术剧院国家一级演员彭青莲。 （记者 倪娜 摄）

    记者 张辉

    再苦再累也要用心回报观众

    9月21日晚，“楚剧之乡”武汉市黄陂区的李家集广场，挤得水泄不通，乡亲们在欣赏《喜迎十九大 颂歌献给党》文艺汇演。“楚剧看家女”彭青莲的表演格外引人注目，她登上露天舞台，用明亮圆润的唱腔表演《江姐》中“绣红旗”唱段。
    饱含深情的嗓音，穿透乡村夜空。“1971年，我正在这里读小学五年级，省楚剧团在这里招生。”彭青莲回忆说，先是去围观，后来试唱《都有一颗红亮的心》《太阳出来照四方》，被录取了。
    这一唱，就是46年。
    她从乡土中来，从来不忘乡亲。有一年春节，新洲涨渡湖农场戏迷点了她的戏。那时，她刚刚小产。不顾家人的劝阻，她拎起行李去了，一天演两场。
    露天草台难躲雪花，单薄戏服难抵寒风。她望着台下一双双朴实而渴望的眼睛，忘记了不适，唱做念打、翻腾跌扑，一丝不苟。
    正戏演完，观众不愿离去，坚持要她清唱一段《蝴蝶杯》。
    她大声回答：“唱！”
    转点到汉口人民剧场时，她却因大出血昏倒在车上。
    数十年如一日，彭青莲不辞劳苦为群众演出，赢得了“老百姓喜欢的朴实艺术家”的赞誉。
    彭青莲说，楚剧源于农村，观众在基层。再苦再累，也要用心回报观众。

    继承创新为楚剧注入时代气息

    楚剧是湖北最具代表性的地方戏曲之一。
    彭青莲和导演张小山共同创作的舞罗裙、跪转、转身双跪等楚剧舞蹈语汇，产生于《赵玉贞装疯》的重排中。
    已故著名话剧导演鲍昭寿先生观看后十分兴奋，称赞她“对人物理解深，表现新”“为楚剧艺苑增添一支奇葩”。
    台上一分钟，台下十年功。为演好这一剧目，彭青莲特地去归元寺揣摩造型迥异的五百罗汉。没有排练场地，就在家里练功，甩水袖摔碎了花瓶，乌龙绞柱让脑袋撞起了包，练跪步磨得双膝鲜血淋漓。
    2002年，彭青莲捧回中国戏剧最高奖“梅花奖”。2004年，彭青莲参加七艺节时，父母病重。她忍悲奋发，在浙江摘取“文华表演奖”，以楚剧界首位双奖获得者的佳绩告慰亲人。
    多年实践，彭青莲摸索出一套“老腔新唱、新腔老唱”的演唱方法，为传统唱腔注入旋律美与时代气息，为新编唱腔保持戏曲韵味。

    担当使命一直在传承的路上

    9月回李家集的这天，全国道德模范孙东林与彭青莲同行。
    两位李家集老乡一路交谈，交流如何发掘楚剧等湖北文化资源，打造文化基地、文化小镇。
    彭青莲是非物质文化遗产“楚剧”项目传承人，说起传承话不断：“台上要有接班人（演员），台下也要有接班人（观众），戏曲才能成正比发展。”
    彭青莲是武汉大学、江汉大学特聘教授。在江汉大学给学生们上课时，她左手不慎骨折。受伤的几个月里，她一只手打着石膏，用另一只手传授《葛麻》的全部动作。
    7月18日，彭青莲在黄陂区举行收徒仪式，青年演员何菲、何婷一一敬茶、行叩首礼。她告诫说，要以德艺双馨为目标。
    彭青莲是省政协常委、教科文卫体委员会副主任。今年初，她提出加快“湖北省非物质文化遗产保护中心”建设的提案，建议将楚剧表演的全过程搬到观众面前。
    当选党的十九大代表后，彭青莲说：“荣誉首先是湖北文艺界的。这是无比光荣的责任和使命，一定要为湖北文化事业和戏剧院团发展多做实事。”


 
　