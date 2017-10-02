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记者 张辉



再苦再累也要用心回报观众



9月21日晚，“楚剧之乡”武汉市黄陂区的李家集广场，挤得水泄不通，乡亲们在欣赏《喜迎十九大 颂歌献给党》文艺汇演。“楚剧看家女”彭青莲的表演格外引人注目，她登上露天舞台，用明亮圆润的唱腔表演《江姐》中“绣红旗”唱段。

饱含深情的嗓音，穿透乡村夜空。“1971年，我正在这里读小学五年级，省楚剧团在这里招生。”彭青莲回忆说，先是去围观，后来试唱《都有一颗红亮的心》《太阳出来照四方》，被录取了。

这一唱，就是46年。

她从乡土中来，从来不忘乡亲。有一年春节，新洲涨渡湖农场戏迷点了她的戏。那时，她刚刚小产。不顾家人的劝阻，她拎起行李去了，一天演两场。

露天草台难躲雪花，单薄戏服难抵寒风。她望着台下一双双朴实而渴望的眼睛，忘记了不适，唱做念打、翻腾跌扑，一丝不苟。

正戏演完，观众不愿离去，坚持要她清唱一段《蝴蝶杯》。

她大声回答：“唱！”

转点到汉口人民剧场时，她却因大出血昏倒在车上。

数十年如一日，彭青莲不辞劳苦为群众演出，赢得了“老百姓喜欢的朴实艺术家”的赞誉。

彭青莲说，楚剧源于农村，观众在基层。再苦再累，也要用心回报观众。



继承创新为楚剧注入时代气息



楚剧是湖北最具代表性的地方戏曲之一。

彭青莲和导演张小山共同创作的舞罗裙、跪转、转身双跪等楚剧舞蹈语汇，产生于《赵玉贞装疯》的重排中。

已故著名话剧导演鲍昭寿先生观看后十分兴奋，称赞她“对人物理解深，表现新”“为楚剧艺苑增添一支奇葩”。

台上一分钟，台下十年功。为演好这一剧目，彭青莲特地去归元寺揣摩造型迥异的五百罗汉。没有排练场地，就在家里练功，甩水袖摔碎了花瓶，乌龙绞柱让脑袋撞起了包，练跪步磨得双膝鲜血淋漓。

2002年，彭青莲捧回中国戏剧最高奖“梅花奖”。2004年，彭青莲参加七艺节时，父母病重。她忍悲奋发，在浙江摘取“文华表演奖”，以楚剧界首位双奖获得者的佳绩告慰亲人。

多年实践，彭青莲摸索出一套“老腔新唱、新腔老唱”的演唱方法，为传统唱腔注入旋律美与时代气息，为新编唱腔保持戏曲韵味。



担当使命一直在传承的路上



9月回李家集的这天，全国道德模范孙东林与彭青莲同行。

两位李家集老乡一路交谈，交流如何发掘楚剧等湖北文化资源，打造文化基地、文化小镇。

彭青莲是非物质文化遗产“楚剧”项目传承人，说起传承话不断：“台上要有接班人（演员），台下也要有接班人（观众），戏曲才能成正比发展。”

彭青莲是武汉大学、江汉大学特聘教授。在江汉大学给学生们上课时，她左手不慎骨折。受伤的几个月里，她一只手打着石膏，用另一只手传授《葛麻》的全部动作。

7月18日，彭青莲在黄陂区举行收徒仪式，青年演员何菲、何婷一一敬茶、行叩首礼。她告诫说，要以德艺双馨为目标。

彭青莲是省政协常委、教科文卫体委员会副主任。今年初，她提出加快“湖北省非物质文化遗产保护中心”建设的提案，建议将楚剧表演的全过程搬到观众面前。

当选党的十九大代表后，彭青莲说：“荣誉首先是湖北文艺界的。这是无比光荣的责任和使命，一定要为湖北文化事业和戏剧院团发展多做实事。”





