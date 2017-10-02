查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·凝聚全党意志 不负历史担当 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·图文：共庆 祖国华诞 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉全力冲刺全年目标任务 ·图文：湖北，与奋进中的祖国共成长 ·黄金周首日全省景区客流平稳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 凝聚全党意志 不负历史担当 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 图文：共庆 祖国华诞 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉全力冲刺全年目标任务 · 图文：湖北，与奋进中的祖国共成 · 黄金周首日全省景区客流平稳 1 要闻 2017.10.2 星期一 远方美景我去看看 近旁精彩也不错过 黄金周首日全省景区客流平稳 湖北日报讯 （记者陈熹、通讯员李巧玲）国庆长假第一天，主要高速公路、铁路、机场等异常繁忙，出游客流猛增，全省各大景区游客接待量平稳。据统计，昨日我省25个重点景区共接待游客35.2万人次，实现旅游综合收入5337.7万元，同比分别增长27%、29%。

超长假期让更多游客有时间实现“世界那么大，我想去看看”的愿望。全省各大旅行社数据显示，今年我省十一长假出境游、国内游均平稳增长，远程旅游线路的比例大幅增长。据湖北峡州国旅统计，十一期间该旅行社预计接待2万人次，其中地接1.5万人次，出省出境5000人，均比上年增长15%左右。

全省各地更为丰富的旅游产品，让游客有了更多选择。武汉市木兰花乡啤酒音乐帐篷露营节、云雾山金秋万人狂欢露营旅游文化节、江城壹号房车母港都市露营吃货节等12大节庆活动同步进行，吸引数万游客涌来。黄冈20个景区举办菊花节、书画展、趣味猜灯谜、“活字印刷”、灯光秀等活动，深受游客喜爱。荆州推出“海陆空”国庆嘉年华、七彩花都首届热气球蝴蝶文化旅游节等。

特别值得一提的是，自驾游能玩得更尽兴了。汽车露营地在全省遍地开花，吸引大批游客前往。位于松滋的洈水汽车自驾露营基地，国庆期间将开展汽车营地激情露营烧烤音乐PARTY、亲子运动会、垂钓大赛、金秋十月特色婚礼秀等丰富多彩活动，露营地预定火爆。





