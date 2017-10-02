查看本版大图
下一版
版面概览
第1版 要闻
·凝聚全党意志 不负历史担当
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·图文：共庆 祖国华诞
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉全力冲刺全年目标任务
·图文：湖北，与奋进中的祖国共成长
·黄金周首日全省景区客流平稳
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 要闻
第3版 : 时事
第4版 : 万千气象
·
凝聚全党意志 不负历史担当
·
坚决拥护党中央决定 时时处处事
·
图文：共庆 祖国华诞
·
坚决拥护党中央决定 保持清正廉
·
坚决拥护党中央决定 纵深推进政
·
武汉全力冲刺全年目标任务
·
图文：湖北，与奋进中的祖国共成
·
黄金周首日全省景区客流平稳
1
要闻
2017.10.2 星期一
远方美景我去看看 近旁精彩也不错过
黄金周首日全省景区客流平稳
湖北日报讯 （记者陈熹、通讯员李巧玲）国庆长假第一天，主要高速公路、铁路、机场等异常繁忙，出游客流猛增，全省各大景区游客接待量平稳。据统计，昨日我省25个重点景区共接待游客35.2万人次，实现旅游综合收入5337.7万元，同比分别增长27%、29%。
超长假期让更多游客有时间实现“世界那么大，我想去看看”的愿望。全省各大旅行社数据显示，今年我省十一长假出境游、国内游均平稳增长，远程旅游线路的比例大幅增长。据湖北峡州国旅统计，十一期间该旅行社预计接待2万人次，其中地接1.5万人次，出省出境5000人，均比上年增长15%左右。
全省各地更为丰富的旅游产品，让游客有了更多选择。武汉市木兰花乡啤酒音乐帐篷露营节、云雾山金秋万人狂欢露营旅游文化节、江城壹号房车母港都市露营吃货节等12大节庆活动同步进行，吸引数万游客涌来。黄冈20个景区举办菊花节、书画展、趣味猜灯谜、“活字印刷”、灯光秀等活动，深受游客喜爱。荆州推出“海陆空”国庆嘉年华、七彩花都首届热气球蝴蝶文化旅游节等。
特别值得一提的是，自驾游能玩得更尽兴了。汽车露营地在全省遍地开花，吸引大批游客前往。位于松滋的洈水汽车自驾露营基地，国庆期间将开展汽车营地激情露营烧烤音乐PARTY、亲子运动会、垂钓大赛、金秋十月特色婚礼秀等丰富多彩活动，露营地预定火爆。